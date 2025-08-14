Ο Μάνος Κατράκης - ο μεγάλος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης - γεννήθηκε σαν σήμερα, 14 Αυγούστου 1908 στο Καστέλι Κισσάμου, στην Κρήτη και πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου 1984, σε ηλικία 76 ετών, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας όπου πρωταγωνίστησε, με τίτλο Ταξίδι στα Κύθηρα.
Η Φίνος Φιλμ τον τιμά με ένα αφιερωματικό βίντεο, με πλάνα από τις ταινίες τις οποίες γύρισε με τον Φίνο ο ηθοποιός.
🎬 Μάνος Κατράκης – ένας από τους μεγάλους. Με επιβλητική φυσιογνωμία, στεντόρεια φωνή, αριστοκρατικό αέρα και ερμηνείες βαθιάς δύναμης και ευαισθησίας, ο Κατράκης υπηρέτησε τον πολιτισμό και κέρδισε το πλατύ κοινό με την αξία του. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908. pic.twitter.com/KsipuT4SAw— Finos Film (@FinosFilm) August 14, 2025
Με επιβλητική φυσιογνωμία, στεντόρεια φωνή, αριστοκρατικό αέρα και ερμηνείες βαθιάς δύναμης και ευαισθησίας, ο Κατράκης υπηρέτησε τον πολιτισμό και κέρδισε το πλατύ κοινό με την αξία του. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908» αναφέρει στη λεζάντα.
