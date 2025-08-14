Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το αφιέρωμα της Finos Film στον μεγάλο Μάνο Κατράκη - Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1908

Η Φίνος Φιλμ τον τιμά με ένα αφιερωματικό βίντεο, με πλάνα από τις ταινίες τις οποίες γύρισε με τον Φίνο ο ηθοποιός - Πέθανε στις 2  Σεπτεμβρίου 1984

katrakis finos

Ο Μάνος Κατράκης - ο μεγάλος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης - γεννήθηκε σαν σήμερα, 14 Αυγούστου 1908 στο Καστέλι Κισσάμου, στην Κρήτη και πέθανε στις 2  Σεπτεμβρίου 1984, σε ηλικία 76 ετών, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας όπου πρωταγωνίστησε, με τίτλο Ταξίδι στα Κύθηρα. 

Η Φίνος Φιλμ τον τιμά με ένα αφιερωματικό βίντεο, με πλάνα από τις ταινίες τις οποίες γύρισε με τον Φίνο ο ηθοποιός. 

 Με επιβλητική φυσιογνωμία, στεντόρεια φωνή, αριστοκρατικό αέρα και ερμηνείες βαθιάς δύναμης και ευαισθησίας, ο Κατράκης υπηρέτησε τον πολιτισμό και κέρδισε το πλατύ κοινό με την αξία του. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908» αναφέρει στη λεζάντα. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κινηματογράφος Φίνος Film Finos Film ηθοποιός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark