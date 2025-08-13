Ο νέος «Τζον Ράμπο» αποκαλύφθηκε αιφνιδιαστικά, και... spoiler alert ο καταξιωμένος ηθοποιός δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Σιλβέστερ Σταλόνε...

Ο 29χρονος Νόα Σεντίνεο θα υποδυθεί τον εμβληματικό μυώδη στρατιώτη στο prequel του Ράμπο, μετά τις επιτυχημένες συμμετοχές του στο Black Adam, τη σειρά του Netflix To All the Boys I Loved Before, και το The Recruit.

Σύμφωνα με σάιτ Deadline, η ταινία θα ακολουθεί τον νεαρό Τζον Ράμπο κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.

Ο σκηνοθέτης του Sisu, Τζαλμαρί Χέλαντερ, πρόκειται να σκηνοθετήσει το σενάριο του δίδυμου Ρόρι Χέινς - Σοχράμπ Νοσιρβάνι.

Πηγές ανέφεραν ότι η παραγωγή του φιλμ αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026 στην Ταϊλάνδη, με το στούντιο της Lionsgate να λέγεται ότι είναι το επικρατέστερο για να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας.

Νόα Σεντίνεο

Όταν κυκλοφόρησε το 1982, η πρώτη ταινία Ράμπο, First Blood, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία παρά τις αμφιλεγόμενες κριτικές.

Αυτή η επιτυχία οδήγησε σε τέσσερις συνέχειες με τον βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ, Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo III (1988), Rambo (2008) και Rambo: Last Blood (2019).

Πηγές ανέφεραν ότι ο Σταλόνε γνωρίζει, αλλά δεν εμπλέκεται στο νέο project - αλλά έχει «ενημερωθεί» για το κάστινγκ του Σεντίνεο.

Νόα Σεντίνεο

Πέρυσι, o Σταλόνε αποκάλυψε ότι ήθελε ο σταρ της Barbie, Ράιαν Γκόσλινγκ, να υποδυθεί τον Ράμπο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο The Tonight Show του Τζίμι Φάλον.

Είπε για τον Γκόσλινγκ: «Τον γνώρισα σε ένα δείπνο και προφανώς είμαστε ετερώνυμα. Είναι όμορφος - εγώ δεν είμαι. Έτσι λειτουργεί».

«Αλλά ο Γκόσλινγκ είπε ''ήμουν γοητευμένος από τον Ράμπο, και πήγαινα στο σχολείο ντυμένος Ράμπο και οι άνθρωποι με έδιωχναν και εγώ δεν σταματούσα"».

«Είπε συνέχεια ότι είχε μεγάλη σχέση με τον Ράμπο, και σκέφτηκα ότι αυτό είναι ενδιαφέρον. Αν ποτέ παραδώσω τη σκυτάλη, θα την παραδώσω σε αυτόν επειδή λατρεύει τον χαρακτήρα» σημείωσε ο «Σλάι», αλλά η επιλογή του δεν φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.