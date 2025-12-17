Μετά από μήνες άκρας μυστικότητας και φημών, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), "Disclosure Day" (Ημέρα της Αποκάλυψης).

Το τρέιλερ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας το οποίο αποτελεί τη θριαμβευτική επιστροφή του κορυφαίου σκηνοθέτη στο είδος που αγάπησε και καθόρισε, 43 χρόνια μετά τον «Ε.Τ τον Εξωγήινο» και 20 χρόνια από τον «Πόλεμο των Κόσμων».

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε από την Universal Pictures ξεκινά με την Μπλαντ να υποδύεται μια μετεωρολόγο που ξαφνικά κατακλύζεται από μια μυστηριώδη, εξωγήινη δύναμη ενώ παρουσιάζει ζωντανά την πρόγνωση του καιρού.

«Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε... στην Ημέρα της Αποκάλυψης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Βασισμένο σε ιδέα του Σπίλμπεργκ το σενάριο φέρει την υπογραφή του μακροχρόνιου συνεργάτη του, Ντέιβιντ Κεπ (David Koepp) με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε μια σειρά από ταινίες όπως: Jurassic Park, Jurassic Park: The Lost World, War of the Worlds και Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Το λαμπερό καστ αποτελείται από τους Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Τζος Ο'Κόνορ (Josh O'Connor), Κόλιν Φερθ (Colin Firth), Ίβ Χιούσον (Eve Hewson), Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) Γουάιτ Ράσελ (Wyatt Russell), Χένρι Λόιντ-Χιούζ (Henry Lloyd-Hughes), Μάικλ Γκαστόν (Michael Gaston) και Έλιοτ Βίλαρ (Elliot Villar). Την παραγωγή υπογράφουν οι Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ (Kristie Macosko Krieger) και Σπίλμπεργκ για λογαριασμό της Amblin Entertainment.

Tο «Disclosure Day» είναι η πρώτη ταινία του θρυλικού δημιουργού μετά το ημι-αυτοβιογραφικό φιλμ του 2022 «The Fabelmans» το οποίο έλαβε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Ιουνίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: skai.gr

