Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» με τον Τζουντ Λο μεταμορφωμένο σε Βλαντίμιρ Πούτιν και συμπρωταγωνιστές τον Πολ Ντέινο και την Αλίσια Βικάντερ.

Διασκευασμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Έμπολι, η ταινία εμβαθύνει στους βυζαντινισμούς της μετασοβιετικής Ρωσίας και την άνοδο του Πούτιν στην εξουσία.

Ο Ντέινο υποδύεται τον σύμβουλο Βαντίμ Μπαράνοφ, έναν φανταστικό χαρακτήρα εμπνευσμένο σε γενικές γραμμές από τον πραγματικό Ρώσο πολιτικό Βλαντισλάβ Σουρκόφ, ενώ Λο/ Πούτιν εμφανίζεται στη μεγάλη οθόνη ως ο αδίστακτος, φιλόδοξος πράκτορας της KGB.

Το νέο τρέιλερ αποκαλύπτει επίσης την Αλίσια Βικάντερ ως την όμορφη σύζυγο του Μπαράνοφ, Ξένια, τον Τομ Σταριτζ ως τραπεζίτη και ολιγάρχη βασισμένο στον πραγματικό πρώην βαρόνο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο οποίος βρέθηκε στη φυλακή αφού αμφισβήτησε την εξουσία του Πούτιν και τον Γουίλ Κιν (έχει υποδυθεί και ο ίδιος τον Πούτιν στο θέατρο) ως τον εκλιπόντα ολιγάρχη Μπορίς Μπερεζόφσκι, ο οποίος πέθανε στην εξορία στο Λονδίνο υπό ύποπτες συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

