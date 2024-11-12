«Captain America: Brave New World»: Δείτε το νέο trailer με τον Anthony Mackie

Ένα ολοκαίνουριο τρέιλερ για το «Captain America: Brave New World» αποκαλύφθηκε από τη Marvel, κατά τη διάρκεια του D23 Brazil, με τον Χάρισον Φορντ σε ρόλο-έκπληξη και φυσικά τον Άντονι Μακί ως Sam Wilson/Captain America.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ντάνι Ραμίρεζ, Λιβ Τάιλερ, Σίρα Χας, Σόσα Ρόκμορ, Καρλ Λάμπλι, Τζιανκάρλο Εσποσίτο και Τιμ Μπλέικ Νέλσον.

Το σενάριο των Μάλκολμ Σπέλμαν, Ντάλαν Μιούσον και Μάθιου Όρτον ακολουθεί τον Sam Wilson, ο οποίος μετά τη συνάντησή του με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Thaddeus Ross, βρίσκεται μπλεγμένος σε ένα αδιανόητο περιστατικό διεθνούς κλίμακας όπου πρέπει να ανακαλύψει την αιτία πριν ο πραγματικός εγκέφαλος αιματοκυλίσει ολόκληρο τον κόσμο. Ο Τζούλιους Ονάχ υπογράφει τη σκηνοθεσία, ενώ οι Κέβιν Φέιγκ και Νέιτ Μουρ βρίσκονται στην παραγωγή.

Πηγή: skai.gr

