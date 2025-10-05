Amazon: Αφαίρεσε όλα τα όπλα από τις ψηφιακές αφίσες του Τζέιμς Μποντ

Η Amazon... αφόπλισε τον Τζέιμς Μποντ. Συγκεκριμένα, η Amazon Prime Video παρουσίασε όλους τους παλαιούς τίτλους της σειράς με νέες, ψηφιακές αφίσες, αλλά από τον πράκτορα 007 έχουν αφαιρεθεί, συχνά κακότεχνα όπως λένε οι θαυμαστές του, τα πιστόλια που κρατά, ειδικότερα το εμβληματικό Walther PPK. Το αποτέλεσμα μοιάζει τουλάχιστον αφύσικο. Επίσης, από μερικές από τις φωτογραφίες λείπουν οι όμορφες σύντροφοι του Μποντ, όπως λ.χ η Γκρέις Τζόουνς.

Μερικές από τις αφίσες, απλώς δείχνουν τον Βρετανό πράκτορα άοπλο, άλλες όμως δείχνουν πιο εξωφρενικές. Κάποιες απεικονίζουν τον Τζέιμς Μποντ με τα χέρια του να κρέμονται αφύσικα στα πλευρά του, όπως στις ψηφιακές αφίσες Spy Who Loved Me και A View to a Kill. Σε άλλες είναι σαφές ότι το όπλο έχει αφαιρεθεί, όπως στην αφίσα Goldeneye:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Amazon αγόρασε τα δικαιώματα του franchise για ένα εντυπωσιακό ποσό, είναι περίεργο που επέλεξαν να αφαιρέσουν τα όπλα, λαμβάνοντας υπόψη πόσο στενά συνδέεται με αυτά ο χαρακτήρας, ειδικά με το κλασικό του πιστόλι Walther PPK.



Είναι ενδεικτικό, ότι κάθε ταινία ξεκινάει ακόμη και με την απεικόνιση μιας κάννης όπλου. Αυτό που είναι ιδιαίτερα περίεργο είναι ότι το κλασικό λογότυπο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται έχει την κλασική κάννη ζωγραφισμένη δίπλα στο 007.





Φαίνεται σαν μια υπερευαίσθητη κίνηση για μια εταιρεία της οποίας οι ταινίες σίγουρα δεν αποφεύγουν τη δράση. Η τελευταία ταινία της Amazon, Play Dirty, είναι γεμάτη με όπλα και εκρήξεις, όπως και δύο από τις μεγαλύτερες πρόσφατες επιτυχίες της, Heads of State και The Accountant 2.



Θα μπορούσε αυτό να είναι προάγγελος των όσων θα ακολουθήσουν; Θα αφαιρέσει η Amazon όλα τα στοιχεία που κάνουν τον Τζέιμς Μποντ τόσο εμβληματικό, όπως τα όπλα του, τα κορίτσια του ή ακόμη και το... μαρτίνι του; Μάλλον όχι, είναι η απάντηση, καθώς μια τέτοια κίνηση θα ήταν αυτοκτονική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.