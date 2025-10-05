«Eternity»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας με τους Γουίλιαμ Χ. Μέισι και Μίντοου Γουίλιαμς

Ο υποψήφιος για Όσκαρ, Γουίλιαμ Χ. Μέισι (William H. Macy), και ο ηθοποιός των σειρών «The Flight Attendant» και «Partner Track», Νόλαν Τζέραρντ Φανκ (Nolan Gerard Funk), εντάχθηκαν στο καστ του ερωτικού θρίλερ με τον προσωρινό τίτλο «Eternity». Οι δύο πρωταγωνιστές θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη βραβευμένη με Εmmy παραγωγό, ηθοποιό και τραγουδίστρια, Μίντοου Γουίλιαμς (Meadow Williams), όπως αναφέρει το Deadline.

Με φόντο τη Μεσόγειο στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, το φιλμ ακολουθεί «τον Calvin Wells (Φανκ), έναν χαρισματικό απατεώνα που βάζει στο μάτι την Katrine Winters (Γουίλιαμς), μια μυστηριώδη δισεκατομμυριούχο χήρα. Γοητευμένος από την περιουσία και τη γοητεία της, ο Calvin δέχεται την πρόσκληση να επιβιβαστεί στο πολυτελές γιοτ της, το Eternity, όπου γρήγορα θα συνειδητοποιήσει ότι ο λαμπερός της κόσμος κρύβει σκοτεινά μυστικά.

Το καστ συμπληρώνουν οι Εμανουέλα Ποστακίνι (Emanuela Postacchini), Λούντι Λιν (Ludi Lin) και Κριστιάνο Κάκαμο (Cristiano Caccamo). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τζέιμι Μάρσαλ (Jamie Marshall), ενώ τη παραγωγή υπογράφουν η Τζανέτ Βολτούρνο (Jeanette Volturno) και ο Τζο Μέισον (Jon Mason). Η ταινία γυρίζεται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία με διευθυντή φωτογραφίας τον Μάικλ Μέριμαν (Michael Merriman). Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο επόμενο έτος.

