Η Volkswagen προειδοποίησε την Τρίτη ότι μπορεί να κλείσει το εργοστάσιο της θυγατρικής της, της εταιρείας πολυτελών αυτοκινήτων Audi, στις Βρυξέλλες, λόγω της απότομης πτώσης της ζήτησης για ακριβά ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EVs) που έπληξε την κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, αναγκάζοντάς τη να περιορίσει τον στόχο για το περιθώριο κέρδους της για το τρέχον έτος.

Η Volkswagen έχει να κλείσει εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων από το 1988 στην Αλαμπάμα, και ο τελευταίος επικεφαλής της μάρκας που απείλησε με λουκέτα σε εργοστάσια στην Ευρώπη παραιτήθηκε λίγους μήνες μετά, σύμφωνα με πηγή των εργαζομένων που μίλησε στο Reuters.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν υποστεί βαρύ πλήγμα από τη χαμηλότερη της αναμενόμενης ζήτηση EVs μετά από μεγάλες επενδύσεις στην ανάπτυξη συναφών τεχνολογιών, με την Audi να προειδοποιεί νωρίτερα αυτό το έτος ότι οι πωλήσεις της θα πέσουν το 2024 ενώ προωθούσε την εισαγωγή νέων μοντέλων μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι το κόστος εύρεσης εναλλακτικής χρήσης για το εργοστάσιο των Βρυξελλών ή για το κλείσιμό του, καθώς και για άλλες απρογραμμάτιστες δαπάνες, θα έχει αντίκτυπο έως και 2,6 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2024.

Οι μετοχές της Volkswagen και της Porsche που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχώρησαν κατά 1,7% και 2,1%, αντίστοιχα, μετά την είδηση.

Η ζήτηση για το Q8 e-tron της Audi, που κυκλοφόρησε το 2018, μειώθηκε απότομα, και η αυτοκινητοβιομηχανία σκεφτόταν να τερματίσει εντελώς την παραγωγή του, με μια πηγή κοντά στην εταιρεία να λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί το 2025.

Πηγή: skai.gr

