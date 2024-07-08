Κορυφαίες διακρίσεις στον τομέα της ασφάλειας στις δοκιμές του Euro NCAP για τρία βαν μοντέλα της Ford Pro

Πρόκειται για την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία την οποία το νέο Transit Connect κατέκτησε κατά τη διάρκεια τυποποιημένων δοκιμών ασφάλειας που ακολουθούν τα τελευταία αυστηρά πρότυπα του Euro NCAP.

Με το αποτέλεσμα που απέσπασε το νέο Transit Connect, η Ford Pro διαθέτει πλέον στις τάξεις της τρία βαν οχήματα με κορυφαία βαθμολογία ανάμεσα στα μοντέλα της τελευταίας γενιάς Transit, με τα νέα Transit Custom και Transit Courier να έχουν επίσης λάβει το βραβείο Platinum από τον Euro NCAP σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα του 2024.

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους πελάτες μας περνούν πολλές ημέρες στο δρόμο και συχνά μεταφέρουν βαριά φορτία, κάτι που καθιστά την ασφάλεια κορυφαίο μέλημα. Τα τελευταία αποτελέσματα από τον Euro NCAP αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να βασίζονται στην Ford Pro για την φροντίδα τόσο των οδηγών όσο και του φορτίου τους, την ολοκλήρωση των παραδόσεων στους πελάτες και την επιστροφή στο σπίτι με ασφάλεια μετά τη δουλειά» δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Prο, Europe.

Η υποστήριξη που παρέχει η Ford Pro για ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία εκτείνεται πέρα από τα ήδη προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που διαθέτουν τα οχήματά της. Συγκεκριμένα, οι ειδοποιήσεις FORDLiive Smart Maintenance μπορούν να προειδοποιούν τους ιδιοκτήτες των βαν οχημάτων για μικρές βλάβες, ώστε να μπορούν να επιλυθούν πριν εξελιχθούν σε πιο σοβαρά προβλήματα.



