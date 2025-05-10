Volkswagen: Ανακαλεί περίπου 89.000 οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen θα ανακαλέσει 89.417 οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στις βίδες της κυλινδροκεφαλής που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά και είναι χαλαρές, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει τη διαρροή λαδιού, ανακοίνωσε το Σάββατο η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA) των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.