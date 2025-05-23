USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η 1η Έκθεση Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων έρχεται στο ΟΑΚΑ

Η αντίστροφη μέτρηση για την USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ξεκίνησε.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 20.000 τετραγωνικών μέτρων στο ΟAKA, οι επισκέπτες της USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ θα έχουν την ευκαιρία να:

• γνωρίσουν από κοντά τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες του κλάδου

• να δουν και να αγοράσουν επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από όλες τις μάρκες

• να ενημερωθούν για σύγχρονες λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης

• να επωφεληθούν από αποκλειστικές προσφορές που θα ισχύουν μόνο για τους επισκέπτες της έκθεσης

Μια έκθεση με ποιοτικές προδιαγραφές

Η USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να αποκτήσει το αυτοκίνητο που επιθυμεί, συνδυάζοντας ποιότητα, αξιοπιστία και εγγύηση. Πρόκειται για μια έκθεση που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή στην αγορά μεταχειρισμένων, με σαφώς καθορισμένα ποιοτικά κριτήρια.

Όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στην έκθεση:

• Είναι ηλικίας έως 10 ετών

• Έχουν διανύσει έως 125.000 χλμ

• Είναι 100% ατρακάριστα

• Συνοδεύονται από πλήρες ιστορικό συντήρησης και τεχνικών ελέγχων

Τεχνικός έλεγχος επί τόπου – Καινοτομία στην πράξη!

Οι επισκέπτες της USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν επί τόπου τεχνικό έλεγχο για το όχημα που τους ενδιαφέρει, εντός του εκθεσιακού χώρου. Μια πρωτοποριακή υπηρεσία, που ενισχύει τη διαφάνεια στη διαδικασία αγοράς και προσφέρει στον υποψήφιο αγοραστή μέγιστη ασφάλεια και εμπιστοσύνη πριν την τελική επιλογή.

Αποκλειστικές υπηρεσίες και προσφορές

Η USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ προσφέρει στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς, με:

✔ Εξειδικευμένα προγράμματα χρηματοδότησης & ασφάλισης

✔ Αποκλειστικές προσφορές ειδικά για τους επισκέπτες της έκθεσης

✔ After-sales υπηρεσίες

USED CAR EXPO powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ- ΟΑΚΑ (Parking 9)

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας

Παρασκευή 30/5: 11:00 – 20:00

Σάββατο 31/5 & Κυριακή 1/6: 10:00 – 20:00

Εισιτήριο εισόδου: 8€

Δωρεάν είσοδος για ΑμεΑ και παιδιά έως 12 ετών

Εύκολη πρόσβαση με ΙΧ και μέσα μαζικής μεταφοράς

Δωρεάν parking για τους επισκέπτες

Ονομαστικός χορηγός της έκθεσης είναι η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, χρυσός χορηγός η tbi bank και υποστηρικτές η IAD και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε. με τη PILS HELLAS .

