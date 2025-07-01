Τώρα το Volvo EX30 από €29.900

Το κορυφαίο B-SUV της αγοράς, Volvo EX30, είναι τώρα διαθέσιμο με όφελος έως €10.000, όπως και κάθε άλλο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo. Πιστή στο όραμά της για την ηλεκτροκίνηση, η Volvo δίνει στους πελάτες της τη μοναδική ευκαιρία να κάνουν την αναβάθμιση στην πλήρη ηλεκτροκίνηση σήμερα, με την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία καλύπτει όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo, αφορά συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και αποφέρει στον πελάτη συνολικό όφελος έως €10.000, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Πρόκειται για συνδυαστικό όφελος που προκύπτει από την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo, ύψους έως €7.000, συν την επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά, ύψους €3.000. Η Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo είναι ανεξάρτητη από την κρατική επιδότηση και παρέχεται άμεσα σε κάθε περίπτωση στον πελάτη.



Με την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo, το πιο ελκυστικό πρόγραμμα κινήτρων για την μετάβαση στην premium ηλεκτροκίνηση που έχει εφαρμόσει ποτέ η εταιρεία, η κορυφαία τεχνολογία Volvo στην ηλεκτροκίνηση, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια γίνεται τώρα προσβάσιμη σε περισσότερους πελάτες.

Οι ηλεκτρικές προτάσεις στην γκάμα της Volvo καλύπτουν κάθε επιθυμία και ανάγκη, περιλαμβάνοντας προηγμένα συστήματα ηλεκτροκίνησης, πανίσχυρα και με εξαιρετικές τιμές αυτονομίας και χρόνων επαναφόρτισης, σε συνδυασμό με την ασυναγώνιστη τεχνογνωσία και τη σταθερή πρωτοπορία της Volvo στην προστασία των επιβατών, την άνεση, το κομψό, χρηστικό σκανδιναβικό design και το κύρος που αποπνέει κάθε μοντέλο της εταιρείας.

Ενδεικτικά, με την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo, το ΕΧ30 είναι τώρα διαθέσιμο από μόλις €29.900. Tο καλύτερο μικρό SUV, κυρίαρχο στις πωλήσεις premium «B-SUV» για το 2024 στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κινητήρα, συνδυάζει ιδανικά την εύκολη ηλεκτρική οδήγηση μέσα στην πόλη με τη δυνατότητα ταξιδιών σε μεγάλες αποστάσεις με μόνο μία φόρτιση.

Αναλόγως διαμορφώνονται οι τιμές και για τα άλλα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo, με το πολυχρηστικό SUV ΕΧ40 να ξεκινά από €39.712 και το κομψό crossover EC40 από €46.848.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Επίσημους Διανομείς Volvo και στο www.volvocars.gr.

