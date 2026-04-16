To Range Rover Sport TWENTY Edition είναι γεννημένο να ηγείται

Η Range Rover γιορτάζει δύο δεκαετίες σπορ πολυτέλειας με το Range Rover Sport TWENTY Edition, ένα σύγχρονο φόρο τιμής στη σχεδιαστική κληρονομιά και την ιστορία των επιδόσεων της μάρκας. Η περιορισμένης παραγωγής TWENTY Edition λανσάρεται με αποκλειστικές λεπτομέρειες «TWENTY», κορυφαία συστήματα κίνησης και καθίσματα υψηλών προδιαγραφών προερχόμενα από το Range Rover Sport SV.

Το Range Rover Sport εμφανίστηκε σε μια κομβική στιγμή της ιστορίας της αυτοκινητοβιομηχανίας, όταν η αγορά ήταν έτοιμη για πιο δυναμικά SUV επικεντρωμένα στις επιδόσεις. Η άφιξή του σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή για την Range Rover, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της μάρκας σε μια οικογένεια οχημάτων. Από το ντεμπούτο του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Range Rover Sport συνεχίζει να εξελίσσεται με σαφή στόχο, επαναπροσδιορίζοντας τον σχεδιασμό των SUV, υιοθετώντας την υβριδική καινοτομία, αντιμετωπίζοντας πρωτοποριακές προκλήσεις και συμμετέχοντας σε αξέχαστες κινηματογραφικές σκηνές.

Η σχεδιαστική εξέλιξη του Range Rover Sport

Μέσα από τρεις γενιές, το Range Rover Sport εξελίχθηκε από τις δυναμικές, προσανατολισμένες στις επιδόσεις ρίζες του σε μια σύγχρονη πρόταση απέριττης πολυτέλειας. Η πρώτη γενιά εισήγαγε μια τολμηρή εμφάνιση, εμπνευσμένη από το εμβληματικό πρωτότυπο Range Stormer, ενώ η δεύτερη γενιά εξέλιξε τη σιλουέτα με πιο κομψές γραμμές, μια ελαφρύτερη αλουμινένια αρχιτεκτονική και πιο δυναμικό προφίλ. Στην πορεία, το Range Rover Sport ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως σύγχρονο σύμβολο πολυτελών επιδόσεων. Το σημερινό Range Rover Sport αντιπροσωπεύει την πιο αυθεντική του ερμηνεία έως σήμερα, με καθαρές επιφάνειες, σφιχτές αναλογίες και μια ισχυρή, σύγχρονη αισθητική που ισορροπεί τον δυναμισμό με την αδιαμφισβήτητη κομψότητα της Range Rover.

Δύο δεκαετίες οδηγικών προκλήσεων

Κατά τη διάρκεια της 20ετούς ιστορίας του, το Range Rover Sport έχει αποδείξει επανειλημμένα τις ικανότητές του, ανταποκρινόμενο σε απαιτητικές δοκιμασίες. Το 2013, το μοντέλο δεύτερης γενιάς σημείωσε νέο ρεκόρ για SUV παραγωγής στο Pikes Peak Hill Climb στις ΗΠΑ, ενώ πέντε χρόνια αργότερα έγινε το πρώτο όχημα που ανέβηκε τα 999 σκαλοπάτια του Heaven’s Gate στην Κίνα, αντιμετωπίζοντας συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης και κλίσεις έως 45 μοίρες, σε μια εντυπωσιακή επίδειξη ελέγχου, σταθερότητας και αυτοπεποίθησης. Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων, το Range Rover Sport σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο σε διαδρομή 800 χλμ. στην έρημο Empty Quarter στη Σαουδική Αραβία και, με αφορμή την παρουσίαση της τρίτης γενιάς, αψήφησε έναν ορμητικό χείμαρρο νερού ανεβαίνοντας 193 μέτρα στο φράγμα Kárahnjúkar στην Ισλανδία.

Τεχνολογικές καινοτομίες

Ενσωματώνοντας άψογα τις πρωτοποριακές τεχνολογίες παντός εδάφους της Range Rover, όπως το Terrain Response και το Hill Descent Control, και δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη έμφαση στη δυναμική οδήγηση στο δρόμο, το Range Rover Sport έχει αναβαθμιστεί, διατηρώντας μια εκλεπτυσμένη αλλά συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Η πρώτη γενιά του Range Rover Sport ξεχώριζε χάρη σε τεχνολογίες όπως το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ελέγχου κλίσεων Dynamic Response και το σύστημα πέδησης Brembo στα μοντέλα V8. Η εισαγωγή του καταξιωμένου αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων ZF οκτώ σχέσεων επέτρεψε πιο ομαλές και αβίαστες αλλαγές ταχυτήτων, καθώς και αναβάθμιση των επιδόσεων, σε συνάρτηση με το οδηγικό DNA του Range Rover Sport.

Ανάμεσα στους σημαντικότερους σταθμούς της δεύτερης γενιάς ήταν η παρουσίαση του Range Rover Sport SVR των 550 ίππων το 2014 – του πρώτου μοντέλου που λανσαρίστηκε από το ιστορικό τμήμα SVO, με στόχο να αναδείξει τα υψηλότερα επίπεδα μηχανολογικών επιδόσεων – καθώς και του καινοτόμου Range Rover Sport Hybrid του 2014, με πατενταρισμένα συστήματα ελέγχου μετάδοσης κίνησης.

Το 2023, το Range Rover Sport SV των 635 ίππων έκανε το ντεμπούτο του ως το κορυφαίο μοντέλο επιδόσεων της οικογένειας Range Rover Sport. Το πιο ισχυρό και δυναμικό Range Rover Sport που έχει κατασκευαστεί ποτέ, συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, δυναμισμό και πολυτέλεια με τις ικανότητες ενός Range Rover, χάρη στο σύστημα ανάρτησης 6D Dynamics, τις δαγκάνες Brembo Octyma οκτώ εμβόλων και τον εξοπλισμό υψηλών επιδόσεων, όπως ζάντες από ανθρακονήματα και κεραμικά φρένα από ανθρακονήματα, καθώς και τα καθίσματα Body and Soul Seats (BASS) με καθηλωτική ηχητική εμπειρία.

TWENTY Edition

Γιορτάζοντας δύο δεκαετίες από το πρώτο πλήρες έτος παραγωγής, η TWENTY Edition εισάγει αναβαθμισμένες εξωτερικές λεπτομέρειες, εκλεπτυσμένα στοιχεία στο εσωτερικό και μια γκάμα συστημάτων κίνησης υψηλών επιδόσεων.

Αντλώντας έμπνευση από την πορτοκαλί απόχρωση ‘Stormer’ του Range Stormer concept και το Range Rover Sport First Edition σε απόχρωση Vesuvius Orange, η έκδοση TWENTY είναι βαμμένη στην τολμηρή, μεταλλική απόχρωση Sanguinello Orange¹ – συνεχίζοντας μια εμβληματική χρωματική υπογραφή που έχει συνοδεύσει κάθε εκδοχή του μοντέλου.

Μια επιπλέον παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει τις αποχρώσεις Santorini Black¹ και Ostuni White¹, προσφέροντας σύγχρονα και δυναμικά εξωτερικά φινιρίσματα.

Ένα Black Exterior Pack δημιουργεί μια διακριτική σιλουέτα, που συμπληρώνεται από την ανάγλυφη επιγραφή «TWENTY» και ζάντες 23 ιντσών σε γυαλιστερό ασημί φινίρισμα Gloss Sparkle Silver ή, προαιρετικά, σε γυαλιστερό μαύρο. Στο εσωτερικό, φωτιζόμενα μαρσπιέ με την επιγραφή «TWENTY» και αντίστοιχη σήμανση στην κεντρική κονσόλα υπογραμμίζουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα της έκδοσης.

Το εσωτερικό διαθέτει καθίσματα Ebony Windsor, προερχόμενα από το κορυφαίο μοντέλο επιδόσεων Range Rover Sport SV. Ελαφριά, με σμιλεμένες γραμμές και εμπνευσμένα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συνδυάζουν εργονομία ακριβείας με πολυτελή ποιότητα κατασκευής. Επενδύσεις από σφυρήλατο ανθρακόνημα και επένδυση οροφής από μαύρο suedecloth διαμορφώνουν ένα δυναμικό, διακριτικό περιβάλλον στην καμπίνα.

Οι επιλογές συστημάτων κίνησης της έκδοσης TWENTY υπογραμμίζουν τη φιλοσοφία επιδόσεων που χαρακτηρίζει το μοντέλο. Ο Twin Turbo V8 mild hybrid βενζινοκινητήρας 4,4 λίτρων προσφέρει αβίαστες δυναμικές επιδόσεις, αποδίδοντας 540 ίππους, ενώ το Plug-in Electric Hybrid P550e συνδυάζει έναν εξακύλινδρο βενζινοκινητήρα Ingenium 3,0 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα 105 kW και μπαταρία 38,2 kWh, αποδίδοντας 550 ίππους, με αυτονομία WLTP σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία έως 115 km² και εκπομπές CO₂ από 18 g/km.

Ο Martin Limpert, Global Managing Director της Range Rover, δήλωσε: «Το Range Rover Sport εξελίσσεται συνεχώς από την πρώτη παρουσίαση του πρωτότυπου Stormer. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες έχει αποδείξει ότι είναι ένα εξαιρετικά ικανό πολυτελές SUV με DNA σπορ αυτοκινήτου, ενώ η έκδοση TWENTY Edition έρχεται να τιμήσει αυτή την κληρονομιά. Η περιορισμένης παραγωγής έκδοση ενισχύει αυτή τη δυναμική, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο σε μια πορεία που συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά.»

Το Range Rover Sport TWENTY Edition θα είναι διαθέσιμο σύντομα για παραγγελία.

Πηγή: skai.gr

