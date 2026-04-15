Η CUPRA αποκαλύπτει το CUPRA Raval: Το επαναστατικό, ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης

Η CUPRA συνεχίζει την αντισυμβατική της πορεία με την παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval. Το CUPRA Raval δεν είναι ένα ακόμη αυτοκίνητο πόλης, αλλά μια ριζοσπαστική πρόταση στην κατηγορία των αστικών EV, σχεδιασμένη για όσους απαιτούν περισσότερα από κάθε διαδρομή. Αποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να συνδυάζουν στυλ, επιδόσεις και συναίσθημα.

Το CUPRA Raval σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τη μάρκα, συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση με δυναμική υψηλών επιδόσεων, έντονη σχεδιαστική ταυτότητα, προηγμένα χαρακτηριστικά και δυνατότητες εξατομίκευσης για οδηγούς που αναζητούν συναίσθημα και διαφοροποίηση.

Το CUPRA Raval θα κυκλοφορήσει στους δρόμους το καλοκαίρι του 2026. Ο τολμηρός σχεδιασμός συναντά τις δυναμικές επιδόσεις στο νέο αστικό ηλεκτρικό όχημα της CUPRA οδηγόντας την μάρκα σε μια νέα εποχή και προσδίδοντας χαρακτήρα, στυλ και συναίσθημα στην ηλεκτροκίνηση.



Το CUPRA Raval ανατρέπει τα δεδομένα στην κατηγορία του, συνδυάζοντας την ευελιξία και τις επιδόσεις ενός hatchback με τους χώρους και την πρακτικότητα μοντέλων μεγαλύτερων κατηγοριών. Με μήκος μόλις 4 μέτρα, συνδυάζει τον αστικό δυναμισμό με ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό και πρακτικό χώρο αποσκευών, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για την καθημερινότητα στην πόλη όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Το CUPRA Raval σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη και βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+. Το CUPRA Raval θα λανσαριστεί το καλοκαίρι του 2026, με τιμή εκκίνησης για το βασικό μοντέλο περίπου 26.000 ευρώ.



