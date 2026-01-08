Το νέο Renault Clio έφτασε και στην ελληνική αγορά

Με πάνω από 35 χρόνια ιστορίας, το Clio ήταν ανέκαθεν το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του στην Ευρώπη, διατηρώντας ταυτόχρονα και τον τίτλο του best seller για τη Renault και στις πέντε προηγούμενες γενιές του. Το πρώτο μοντέλο, που κυκλοφόρησε το 1990, τάραξε τα νερά της αγοράς προσφέροντας ένα επίπεδο ποιότητας αντίστοιχο των μοντέλων ανώτερων κατηγοριών και μια σειρά από χαρακτηριστικά που δεν είχαν προσφερθεί ποτέ μέχρι τότε σε αυτοκίνητο πόλης. Το Clio αντιπροσώπευε μια συνειδητή αναβάθμιση στην ποιότητα και μια καθολική επανάσταση στην κατηγορία του, που αντανακλάται και με την υιοθέτηση ονόματος και όχι αριθμού για τα μοντέλα, τα οποία κυκλοφόρησαν μετά την εποχή του Super-5.

Πλήρως ανασχεδιασμένη, η νέα, 6η γενιά του Renault Clio είναι πάνω απ' όλα εντυπωσιακή, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο και ξεχωριστό στυλ που αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στον τομέα του design και της τεχνολογίας.

Το νέο Renault Clio έχει αναβαθμιστεί συνολικά, συμπεριλαμβανομένης και της γκάμας των κινητήρων του. Διαθέτει κινητήρες που επιβεβαιώνουν περισσότερο από ποτέ τον χαρακτηρισμό του ως το πιο οικονομικό μοντέλο στη γκάμα των υβριδικών της Renault. Στο εσωτερικό, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ποιότητα, ενώ σε πολλά σημεία έχουν χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένα υλικά.

Σμιλευμένες επιφάνειες, αισθησιακή σχεδίαση και πιο sport από ποτέ

Αρκεί μια ματιά στο νέο Clio για να αναγνωρίσει κανείς τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει από την αρχή, για την αναδιαμόρφωση των αναλογιών και των διαστάσεών του. Αμέσως διακρίνει κανείς το μακρύτερο καπό, το αυξημένο (κατά 8χλστ.) μεταξόνιο των 2,59μ. και την έντονα δυναμική γραμμή της οροφής, που θυμίζει έντονα compact coupe. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας εμφάνισης η κεραία σε σχήμα πτερυγίου και η ενσωματωμένη αεροτομή. Το αμάξωμα του νέου Clio δείχνει – και είναι - μεγαλύτερο από την προηγούμενη γενιά, με συνολικό μήκος που φτάνει από τα 4,05 στα 4,12μ. (μεγαλύτερο κατά 67χλστ.), με μεγαλύτερους προβόλους και πιο φαρδύ εμπρός μετατρόχιο (κατά 22χλστ.). Το ύψος ακολουθεί και αυτό την ίδια λογική, αυξημένο στο 1,45μ. (κατα 11χλστ.).

Η νέα φωτιστική υπογραφή, με τα μεγάλα φώτα ημέρας που παραπέμπουν αισθητικά στο διαμάντι του εμβλήματος της μάρκας, ολοκληρώνεται με το χαρακτηριστικό σχήμα των φωτιστικών σωμάτων με το μαύρο πλαίσιο.

Το νέο Clio διατηρεί και ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, αλλά και το περίγραμμα των παραθύρων, που στενεύει στην πίσω γωνία, καθιστώντας το το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του με κρυφές τσιμούχες στα τζάμια του.

Σύγχρονη εικόνα και state of the art τεχνολογία στο εσωτερικό

Στην ευρύχωρη καμπίνα του νέου Renault Clio, η εικόνα της αναβάθμισης είναι εμφανής σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών (ανάλογα την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ ο αριθμός των στροφών από τέρμα σε τέρμα έχει μειωθεί σε 2,6 (από 3,3), γεγονός που εξασφαλίζει στον οδηγό μια πιο σπορτίφ εμπειρία οδήγησης. Το τιμόνι ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης. Το καινούργιο design των καθισμάτων χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά, επενδύσεις με νέο μοτίβο και έγχρωμες εμφανείς ραφές (ανάλογα με την έκδοση), συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας σύγχρονης εικόνας.

Η καμπίνα περιλαμβάνει δύο θύρες USB-C μπροστά, έναν επαγωγικό φορτιστή (ανάλογα με την έκδοση) και μια πρίζα 12 V στο πίσω μέρος. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391 λίτρα (ανάλογα την έκδοση), ενώ αυτό είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο (κατά 40χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση) κατώφλι φόρτωσης.

Με οικολογική συνείδηση

Στην έκδοση Esprit Alpine, το νέο Renault Clio αποτελείται από 33.7% υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ανακυκλωμένα υλικά: 24%, + τμήματα από απορρίμματα). Η έκδοση full hybrid Esprit Alpine μπορεί να ανακυκλωθεί σε πάνω από το 85% του συνολικού του βάρους της, μαζί με τις ζάντες αλουμινίου των 18 ιντσών. Πάνω από το 50% του ταμπλό είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (39% για την κεντρική κονσόλα), το τμήμα απορρόφησης του προφυλακτήρα είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ πάνω από το 50% του αλουμινίου των ζαντών 18 ιντσών της έκδοσης Esprit Alpine είναι ανακυκλώσιμο.

Κινητήρες υψηλής απόδοσης και επιδόσεων

Το νέο Renault Clio προσφέρει επιδόσεις ανώτερου επιπέδου καθώς διατίθεται με τρεις νέους, δυναμικούς κινητήρες. Η ισχύς τους κυμαίνεται από 115 έως 160 ίππους και έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν πλήρως τις μεγάλες δυνατότητες του πλαισίου, καθώς και το φαρδύτερο εμπρός μετατρόχιο του αυτοκινήτου. Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B. Οι μηχανολόγοι της Renault αναβάθμισαν τις δυνατότητές του με σκοπό να εξασφαλίσουν κορυφαίο στην κατηγορία του επίπεδο άνεσης, μοναδική ευελιξία και επίπεδο ηχομόνωσης. Το νέο Clio είναι πιο ευέλικτο από ποτέ και ταιριάζει σε κάθε οδηγική ανάγκη.

Full hybrid E-Tech 160hp

Ο full hybrid E-Tech κινητήρας των 160hp αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio 6ης γενιάς. Αυτό το σύνολο που εξελίχθηκε από την Horse Powertrain, προσφέρει μοναδικό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης, κορυφαίες επιδόσεις (επιτάχυνση 0 - 100km/h σε 8,3δλ. βελτιωμένη κατά 1δλ. σε σχέση με την προηγούμενη γενιά) και ασυναγώνιστο επίπεδο οικονομίας & αποδοτικότητας. Οι εκπομπές του CO2 δεν ξεπερνούν τα 89g/km (τιμή ρεκόρ), ενώ η κατανάλωση σε μικτό κύκλο είναι μόλις 3,9λ/100χλμ. – τιμή μικρότερη από την full hybrid E-Tech έκδοση των 145hp και έως και 40% χαμηλότερη από ένα αντίστοιχο μοντέλο με συμβατικό κινητήρα βενζίνης. Το νέο Clio full hybrid E-Tech 160hp μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα στις πόλεις και να διανύει, με συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 χλμ. Η τεχνολογία της Renault, συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσεως 1,8 λίτρου με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh, με νέο σύστημα ψύξης, και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη. Το κιβώτιο έχει εξελιχθεί με τεχνολογία από τους αγώνες της Formula 1 και διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το νέο Clio διαθέτει επίσης τέσσερα προγράμματα οδήγησης (multi-sense), που προσαρμόζουν τη λειτουργία του κινητήριου συνόλου και την υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης. Μεταξύ αυτών, το «smart mode» που προσαρμόζει τις παραμέτρους αυτόματα, ανάλογα το στυλ οδήγησης.

Επιπλέον επιλογές κινητήρων που ικανοποιούν κάθε οδηγική απαίτηση

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τον 3κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης TCe 1,2λ. που αποδίδει 115hp – μια πολύ σημαντική βελτίωση στην απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC (αμφότερα 6 σχέσεων), ένα πολύ οικονομικό και εξαιρετικά γρήγορο και κιβώτιο, με άμεση απόκριση και paddles στο τιμόνι.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, στις επιλογές της γκάμας θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G με τον ίδιο 3κύλινδρο turbo κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120hp, που θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο EDC, το οποίο αποτελεί μία άκρως φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης.



