Σχεδόν όλα τα νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στη Νορβηγία πέρσι ήταν πλήρως ηλεκτρικά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Η σκανδιναβική χώρα εδραιώνει το παγκόσμιο προβάδισμά της στη σταδιακή κατάργηση των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

Η ταχεία στροφή της πετρελαιοπαραγωγού Νορβηγίας σε οχήματα με μπαταρία έρχεται σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα ώθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση τον περασμένο μήνα να αναιρέσει την προγραμματισμένη απαγόρευση των αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης για το 2035, αναφέρει το Reuters.

Λόγω των φορολογικών κινήτρων, το 95,9% όλων των νέων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στη Νορβηγία το 2025 ήταν ηλεκτρικά οχήματα, με το ποσοστό αυτό να διαμορφώνεται σε σχεδόν 98% τον Δεκέμβριο. Το ετήσιο ποσοστό αυξήθηκε από 88,9% το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Νορβηγικής Οδικής Ομοσπονδίας (OFV).

Ο αριθμός ρεκόρ των 179.549 νέων αυτοκινήτων ταξινομήθηκε στη Νορβηγία κατά τη διάρκεια του έτους, σημειώνοντας αύξηση 40% από το 2024, σύμφωνα με την OFV.

Η Tesla ήταν η κορυφαία σε πωλήσεις μάρκα αυτοκινήτων στη Νορβηγία για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, με μερίδιο αγοράς 19,1%, ακολουθούμενη από τη Volkswagen με 13,3% των ταξινομήσεων και τη Volvo Cars με 7,8%.

Με επικεφαλής το crossover Model Y, η Tesla πούλησε 27.621 αυτοκίνητα στη Νορβηγία το 2025, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη αυτοκινητοβιομηχανία έχει πουλήσει στη χώρα σε ένα μόνο έτος, ξεπερνώντας την καταναλωτική αντίδραση που μαστίζει τη μάρκα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης για την υποστήριξη του διευθύνοντος συμβούλου Έλον Μασκ προς τα ακροδεξιά κόμματα και την υποστήριξή του προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στην Κίνα κατείχαν μερίδιο αγοράς 13,7% στη Νορβηγία το 2025, από 10,4% το προηγούμενο έτος, με επικεφαλής την αυτοκινητοβιομηχανία BYD, η οποία υπερδιπλασίασε τον αριθμό των αυτοκινήτων που πούλησε στη σκανδιναβική χώρα.

Η Νορβηγία, η οποία άρχισε να φορολογεί τα ηλεκτρικά οχήματα το 2023, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι θα προσθέτει έως και 5.000 δολάρια σε φόρο προστιθέμενης αξίας ανά όχημα από την 1η Ιανουαρίου 2026, πυροδοτώντας μια προσπάθεια μεταξύ των αγοραστών και των αυτοκινητοβιομηχανιών να προλάβουν την προθεσμία του 2025.

«Αυτό που κάναμε πολύ γρήγορα ήταν να ανακατευθύνουμε έναν αριθμό αυτοκινήτων που δεν προορίζονταν αρχικά για τη Νορβηγία, για να τα φέρουμε εδώ πιο γρήγορα», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της Ford Norway, Per Gunnar Berg.

Ενώ ορισμένα κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν αποσυρθεί, η κυβέρνηση έχει προσθέτει συνεχώς χρεώσεις στα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα για να τα κάνει πιο ακριβά, δήλωσε η Christina Bu, επικεφαλής της νορβηγικής ένωσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα λίγα αυτοκίνητα ορυκτών καυσίμων που ταξινομήθηκαν το 2025 ήταν ως επί το πλείστον εξειδικευμένα οχήματα, όπως οχήματα προσβάσιμα σε αναπηρικά αμαξίδια ή αυτά που χρησιμοποιούνται από την αστυνομία και άλλες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης, μαζί με μερικά υβριδικά μοντέλα και σπορ αυτοκίνητα.

Τα ηλεκτρικά οχήματα με κόστος κάτω των 300.000 νορβηγικών κορωνών (29.831,75 δολάρια) εξακολουθούν να εξαιρούνται από τον ΦΠΑ το 2026, σε μια πιθανή ώθηση για τα μικρά αυτοκίνητα, ανέφεραν στελέχη.

«Νομίζω ότι οι φορολογικές αλλαγές θα επιταχύνουν την επιστροφή των compact αυτοκινήτων... τα οποία κυριαρχούσαν τόσο στη Νορβηγία όσο και στην Ευρώπη», δήλωσε ο Berg της Ford.

Ο Ulf Tore Hekneby, επικεφαλής της Harald A Moller, η οποία εισάγει οχήματα Volkswagen, Audi, Skoda και Cupra, δήλωσε ότι περισσότερα μοντέλα με κινητήρα καύσης θα κυκλοφορήσουν ως ηλεκτρικά και ότι η εταιρεία του κατάφερε να αποκτήσει περισσότερα αυτοκίνητα στα τέλη του περασμένου έτους, συμφωνώντας με τα εργοστάσια για την επιτάχυνση της παραγωγής και την ιεράρχηση της Νορβηγίας στην κατανομή της παραγωγής.

«Θα υπάρξουν πολλές νέες κυκλοφορίες από τις μάρκες μας για συμπαγή αυτοκίνητα, επομένως θα έχουμε μια νέα γκάμα που δεν είχαμε εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε ο Hekneby.

