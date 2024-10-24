Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer κερδίζει βραβείο Red Dot Award για την εξαιρετική προϊοντική του σχεδίαση

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer απέσπασε το διάσημο βραβείο Red Dot Award στην κατηγορία «Προϊοντική Σχεδίαση», με τη διεθνή κριτική επιτροπή που απονέμει την περίοπτη διάκριση να αναγνωρίζει την τολμηρή εξωτερική αισθητική του νέου SUV και να επαινεί το εκλεπτυσμένο εσωτερικό του.

Από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, το νέο Ford Explorer, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη για την Ευρώπη, παράγεται στο Κέντρο Ηλεκτρικών Οχημάτων της Κολωνίας. Η βράβευση συμπίπτει με την έναρξη της διάθεσης του νέου Ford Explorer σε όλες τις αγορές της Ευρώπης, με τα οχήματα να είναι πλέον διαθέσιμα στις αντιπροσωπείες για test drive και παραδόσεις στους πελάτες.

Το Red Dot Award είναι ένας από τους πιο γνωστούς και αναγνωρισμένους διαγωνισμούς σχεδίασης στον κόσμο. Καθηγητές, σχεδιαστές, δημοσιογράφοι και άλλοι ειδικοί από διάφορους τομείς από 24 χώρες προσκλήθηκαν για τον σχηματισμό της κριτικής επιτροπής. Στη συνέχεια, κάθε μέλος αξιολόγησε ανεξάρτητα κάθε υποψηφιότητα με βάση πολλά κριτήρια, όπως το επίπεδο καινοτομίας, η λειτουργικότητα, η εργονομία, η ανθεκτικότητα και η οικολογική συμβατότητα. Πρόκειται για το τρίτο βραβείο Red Dot Award που απονέμεται στη Ford, με το Ford Fiesta να έχει κερδίσει στην κατηγορία «Προϊοντική Σχεδίαση» το 2009 και το ηχοσύστημα B&O της Mustang Mach-E να διακρίνεται στην κατηγορία «Car Audio System» το 2021.

Δηλώσεις

«Το Ford Explorer εντυπωσιάζει εξωτερικά με μία χαρακτηριστική SUV σχεδίαση και εσωτερικά με τον υψηλής ποιότητας τεχνικό εξοπλισμό του.»

Δήλωση της κριτικής επιτροπής, The Red Dot Award

«Επιλέξαμε μια λιτή σχεδιαστική γλώσσα με εντυπωσιακά στοιχεία που υιοθετεί και ερμηνεύει εκ νέου τα αισθητικά γνωρίσματα του εμβληματικού αμερικανικού Ford Explorer. Συνδυάζει μια μοντέρνα, καθαρή αισθητική με απαράμιλλη λειτουργικότητα.»

MuratGüler, chief designer, Passenger Vehicles., Ford of Europe

Νέο Ford Explorer με νέα σχεδιαστική γλώσσα

Το νέο Explorer επανερμηνεύει πλήρως την γεμάτη αυτοπεποίθηση εμφάνιση και τη στιβαρή γοητεία της εμβληματικής οικογένειας SUV της Ford.

Την ίδια στιγμή που η δυναμική εμφάνιση και η ανεξάρτητη ταυτότητα παραπέμπουν στην αμερικανική κληρονομιά του θρυλικού off-roader, οι ρέουσες, φουτουριστικές και μυώδεις γραμμές του ακολουθούν τις αρχές της αεροδυναμικής απόδοσης. Χάρη στις μαύρες κολόνες Α, η οροφή μοιάζει να αιωρείται πάνω από τον καμπίνα των επιβατών. Αυτό δημιουργεί μια εμφάνιση που υπογραμμίζει την lifestyle γοητεία του crossover μοντέλου. Μια χαρακτηριστική γραμμή, αρμονικά ενσωματωμένη στις πλευρικές γυάλινες επιφάνειες, χαρακτηρίζει τις εντυπωσιακά σχεδιασμένες κολόνες C. Στο πίσω μέρος, η εμφάνιση του νέου Explorer διαμορφώνεται μέσα από συμπαγείς αναλογίες που αποπνέουν δυναμισμό. Σε συνδυασμό με το στενό πίσω παρμπρίζ, υπογραμμίζουν το πλάτος του οχήματος. Επίσης, τα κάθετα τοποθετημένα πίσω φώτα με την υπογραφή «Light Blade» τονίζουν τον SUV χαρακτήρα.

Το φιλόξενο εσωτερικό χαρακτηρίζεται από μία σπορ αύρα, χάρη στην κυρτή σχεδίαση του cockpit που ενώνει με τον καλύτερο τρόπο το ταμπλό με τα πάνελ των θυρών. Όλα τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της καμπίνας συνάδουν με τη μινιμαλιστική αισθητική της, με τους εξαιρετικά λεπτούς αεραγωγούς και τα σμιλευμένα σε σχεδίαση ηχεία που θυμίζουν μπάρα ήχου να κλέβουν την παράσταση.



