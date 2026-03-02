SUV Volvo EX30: Κατακτά το υψηλού κύρους βραβείο Good Design® Award 2025

Το μικρό, αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Volvo Cars τιμήθηκε με το υψηλού κύρους βραβείο Good Design® Award 2025.



Ως ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της εταιρείας, το EX30 συνδυάζει το κομψό σκανδιναβικό design με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της βιωσιμότητας. Το EX30 έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα μεταξύ όλων των ηλεκτρικών Volvo και κάνει εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων και φυσικών υλικών. Χάρη σε αυτά τα στοιχεία, αναδείχτηκε νικητής στην κατηγορία Μεταφορές των Good Design Awards.

Τα βραβεία Good Design Awards είναι από τις παλαιότερες και πιο καταξιωμένες σχεδιαστικές διακρίσεις, και αναγνωρίζουν επίσημα την αριστεία στη σχεδίαση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Ο θεσμός των βραβείων ιδρύθηκε το 1950 από το Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design και αποτελεί μία ετήσια γιορτή προϊόντων που συνδυάζουν αισθητική ποιότητα, λειτουργικότητα και κοινωνική υπευθυνότητα.

«Είναι τιμή για εμάς η διάκριση που απονεμήθηκε στο μικρό ηλεκτρικό SUV μας από την επιτροπή», δήλωσε η Rekha Meena (Ρέκα Μίνα), Επικεφαλής CMF Design (Colour, Material, Finish - Χρώματα, Υλικά, Φινίρισμα) στη Volvo Cars. «Το EX30 σχεδιάστηκε για να είναι το πιο βιώσιμο αυτοκίνητό μας μέχρι σήμερα, χωρίς συμβιβασμούς στην premium εμπειρία και την ασφάλεια που περιμένουν οι πελάτες μας. Μικρό αλλά μεγαλειώδες, το EX30 διαθέτει έξυπνο σκανδιναβικό design που εκπέμπει σιγουριά, ωριμότητα και διαθέτει πολυχρηστικές αρετές, καθιστώντας το άμεσα αναγνωρίσιμο ως Volvo.

Instant classic

Από την παγκόσμια παρουσίασή του, το 2023, το EX30 αποτέλεσε instant classic. Το πρώτο μικρό SUV της Volvo Cars έγινε αμέσως best seller, επεκτείνοντας την απήχηση της εταιρείας σε νέες ομάδες πελατών και διεύρυνε την γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών της Volvo.

Με αυτονομία έως 475 χλμ και συναρπαστικά οδηγικά χαρακτηριστικά, έχει διατεθεί μέχρι σήμερα σε σχεδόν 200.000 μονάδες. Πρόσφατα, η Volvo Cars ανακοίνωσε μία σειρά από αναβαθμίσεις για το EX30, οι οποίες περιλαμβάνουν μία νέα εισαγωγική έκδοση συστήματος κίνησης.

Έχοντας την αποστολή να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει premium εμπειρία, προσβάσιμη βασική τιμή και υψηλή απόδοση στη βιωσιμότητα, οι σχεδιαστές της Volvo Cars έπρεπε να μελετήσουν τα πάντα γύρω από το EX30. Κατευθυντήρια αρχή ήταν το πώς να κάνουν περισσότερα χρησιμοποιώντας πιο λίγα, το να προσπαθήσουν να βρουν περισσότερες από μία χρήσεις για τα πιο πολλά εξαρτήματα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα υλικά που χρειάζονται.

Αυτό επέτρεψε στους σχεδιαστές να συμβάλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του EX30, στην αύξηση του εσωτερικού χώρου για ευρυχωρία και άνεση και στην ελάττωση του κόστους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις κλασικές αρχές της Volvo όσον αφορά τη σχεδίαση, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, προσβάσιμο σε μία ευρεία σειρά πελατών.

Παρόλο που το EX30 είναι πιο μικρό από κάθε άλλο Volvo, διατηρεί τη σιγουριά, την ωριμότητα και τη σκανδιναβική απλότητα των μεγαλύτερων μοντέλων της μάρκας.

Οι αναλογίες του μεγιστοποιούν τον εσωτερικό χώρο και τις πολυχρηστικές δυνατότητες. Οι τροχοί έχουν τραβηχτεί στα άκρα του αμαξώματος, με μικρούς και ισομήκεις προβόλους, αφήνοντας χώρο σε ένα μεγάλο μεταξόνιο και δημιουργώντας μία οπτική εντύπωση σταθερότητας. Το EX30 διαθέτει τις ιδιότητες που πάνω από όλα αναζητούν οι πελάτες από ένα SUV: πολυχρηστικές λύσεις, υψηλή θέση οδήγησης και στιβαρή εμφάνιση.

Το Good Design® Award 2025 δεν είναι πάρα η πιο πρόσφατη από τις διακρίσεις που έχει κερδίσει το EX30. Σε αυτές περιλαμβάνονται πλήθος από σημαντικά βραβεία, όπως τα World Urban Car 2024, The Sun Car of the Year 2023, Red Dot Best of the Best Award 2024, Car Design Award 2024 και Top Gear Magazine Eco Warrior of the Year 2023.

