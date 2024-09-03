Οι αποφάσεις της Volkswagen πρέπει να ληφθούν σε στενό συντονισμό με τους κοινωνικούς εταίρους, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, αντιδρώντας στις ανακοινώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας για ενδεχόμενες περικοπές θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων και κάλεσε «όλους τους εμπλεκόμενους να ανταποκριθούν στην ευθύνη τους έναντι των εργαζομένων».

Στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης σχεδιάζει να αυστηροποιήσει τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνει και να άρει την «εγγύηση απασχόλησης» για 110.000 εργαζόμενους, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κλείσει κάποια γραμμή παραγωγής και να περικόψει θέσεις εργασίας. Ο υπουργός Οικονομίας δήλωσε σχετικά ότι όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σε στενό συντονισμό με τους κοινωνικούς εταίρους, τονίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος πρέπει πάντα να είναι η διατήρηση της Γερμανίας ως σημαντικής τοποθεσίας για την αυτοκινητοβιομηχανία. «Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους για τους εργαζόμενους», δήλωσε. Η Volkswagen δεν έχει μέχρι τώρα ποτέ κλείσει εργοστάσιό της στη Γερμανία και πουθενά στον κόσμο από το 1988.

«Πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν ότι η Γερμανία θα παραμείνει μεγάλη παραγωγός αυτοκινήτων και διεθνώς ανταγωνιστική», δήλωσε ο κ. Χάμπεκ, διευκρινίζοντας ότι αποφάσισε να παρέμβει έπειτα από εντατικές διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Νωρίτερα σήμερα οι ηγεσίες των συνδικάτων της VW εξέφρασαν την οργή τους για τα σχέδια του Ομίλου και υποσχέθηκαν να αγωνιστούν σκληρά ενάντια σε οποιοδήποτε κλείσιμο εργοστασίου ή απολύσεις.

Ο υπουργός Οικονομίας αναγνώρισε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις καθώς στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τους ξένους ανταγωνιστές. «Οι Γερμανοί κατασκευαστές πρέπει να συμβαδίσουν με τον ανταγωνισμό. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ακρογωνιαίος λίθος της γερμανικής οικονομίας και έτσι πρέπει να παραμείνει», είπε χαρακτηριστικά. «Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και οι προμηθευτές τους είναι καλοί εργοδότες για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη τη χώρα και σημαντική δύναμη για την καινοτομία. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Volkswagen, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες αυτοκινήτων στον κόσμο», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομίας.

Το τελευταίο διάστημα πάντως η ζήτηση για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στη Γερμανία έχει περιοριστεί, καθώς η κυβέρνηση ήρε το μέτρο επιδοτήσεων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

