Ενα (μικρό) βήμα πίσω από τη Volvo στην ηλεκτροκίνηση

Αλλαγή πλεύσης από τη σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo Cars η οποία ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τον βραχυπρόθεσμο στόχο της, που ήταν να πουλάει μόνο ηλεκτρικά οχήματα, επικαλούμενη την ανάγκη να επιδείξει “ρεαλισμό και ευελιξία” εν μέσω αφενός των μεταβαλλόμενων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και αφετέρου της υποτονικής ζήτησης.

Η Volvo Cars, την οποία ελέγχει η κινεζική Geely Holding, ήταν μεταξύ των πρώτων παραδοσιακών αυτοκινητοβιομηχανιών που είχαν δεσμευτεί για πλήρη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τόνισε ωστόσο πως σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η στόχευσή της για πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν αλλάζει.

Για την ώρα πάντως η Volvo Cars ανακοίνωσε πως θέτει ως στόχο έως το 2030 το 90-100% των αυτοκινήτων που πουλάει να είναι είτε αμιγώς ηλεκτρικά είτε plug-in υβριδικά, ενώ άφησε ελάχιστο χώρο (έως 10%) για πωλήσεις περιορισμένου αριθμό ήπιων υβριδικών μοντέλων.

Ο νέος στόχος αντικαθιστά τη δέσμευση που ανακοίνωσε το 2021 για πλήρη γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων έως το τέλος της δεκαετίας.

Επί της ουσίας, η Volvo Cars ακολουθεί τα βήματα άλλων εταιρειών του κλάδου οι οποίες επίσης έκαναν ένα βήμα πίσω όσον αφορά τις φιλοδοξίες τους για την ηλεκτροκίνηση. Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες Mercedes-Benz και Volkswagen έχουν επίσης αναθεωρήσει τη στρατηγική τους για τα ηλεκτρικά οχήματα.

“Ενα ηλεκτρικό όχημα παρέχει ανώτερη οδηγική εμπειρία και ενισχύει τις δυνατότητες χρήσης προηγμένης τεχνολογίας η οποία μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία του χρήση” ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο Jim Rowan, CEO της Volvo Cars.

“Ωστόσο, είναι σαφές πως η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν θα είναι οριζόντια, με τους καταναλωτές και τις αγορές να κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες” συμπλήρωσε.

“Επιδεικνύουμε ρεαλισμό και ευελιξία, ενώ διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην ηλεκτροκίνηση και στη βιωσιμότητα” είπε.

Σημειώνεται πως οι μετοχές της Volvo Cars καταγράφουν πτώση πάνω από 4% την Τετάρτη.

