Ford Transit Custom: Το βαν με τις κορυφαίες και μοναδικές δυνατότητες μετασκευών και μετατροπών

Το Ford Transit Custom ήταν πάντοτε και παραμένει ακούραστα μέχρι και σήμερα ο απόλυτος συνεργάτης κάθε επαγγελματία. Δοκιμασμένο και ανθεκτικό σε όλες τις συνθήκες, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων οδηγών ανά τον κόσμο προσφέροντας σε όλους τους πελάτες τη δυνατότητα μεταφοράς δύο ή τριών επιβατών στην ευρύχωρη καμπίνα του, εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή και κορυφαία πρακτικότητα, χάρη στις μονές ή διπλές πλαϊνές συρόμενες πόρτες και τις δύο πίσω πόρτες ή τη μια μονοκόμματη που ανοίγει προς τα πάνω.

Με αξιοζήλευτες μεταφορικές ικανότητες, το Transit Custom προσφέρει ό,τι χρειάζονται σήμερα οι επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας μέγιστο ωφέλιμο φορτίο που φτάνει έως και τα 1.235 kg, μέγιστο χώρο φόρτωσης 5,8-6,8 m3 και μέγιστο εσωτερικό μήκος φόρτωσης 3.004 mm.

Εκτός όμως από το μεγάλο εύρος μεταφορικών δυνατοτήτων που προσφέρει, το επαγγελματικό βαν της Ford εξασφαλίζει και μια μεγάλη γκάμα επιλογών όσον αφορά τα συστήματα κίνησης. Διαθέσιμο ως αμιγώς ηλεκτρικό με απόδοση 136 ή 218 ίππων, τροφοδοτείται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 64 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία με μια φόρτιση έως και 337 km. Το Transit Custom προσφέρεται επίσης με Plug-In Hybrid σύστημα κίνησης με ισχύ 232 ίππων, μπαταρία 11,8 kWh και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 57 km. Εκτός από τα εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, το βαν μοντέλο είναι διαθέσιμο επίσης με μια αποδοτική γκάμα κινητήρων ντίζελ 2.0L EcoBlue, με 6-τάχυτο κιβώτιο και απόδοση 136 ή 150 ίππων, αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων με 170 ίππους ή ακόμα και σε τετρακίνητες εκδόσεις AWD σε συνδυασμό με αυτόματο σύστημα μετάδοσης.

Ford Transit Custom: Το ιδανικό βαν για εξατομικευμένες μετατροπές

Με τις καθημερινές μεταφορικές απαιτήσεις των σύγχρονων επαγγελματιών να είναι ποικιλόμορφες, η ανάγκη για εξατομικευμένες μετατροπές των βαν οχημάτων καθίστανται ολοένα και πιο επιτακτικές. Σε αυτόν ακριβώς τον τομέα το Ford Transit Custom κυριολεκτικά διαπρέπει, προσφέροντας ένα πλήθος από πρακτικές λύσεις για την ευκολότερη παράδοση και διανομή εμπορευμάτων ή ακόμα και προτάσεις για οχήματα έκτακτης ανάγκης ή οχήματα για τη μεταφορά επιβατών.

• Κατασκευαστικά και χρηστικά οχήματα

Το Transit Custom προσφέρει στους πελάτες ξεχωριστές και ελαφριές λύσεις για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης σε ολόκληρη τη γκάμα του, όπως ράφια. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για εγκατάσταση προσαρμοσμένων γερανών και υδραυλικών πλατφορμών φόρτωσης για οχήματα βαν εναέριας ανυψωτικής πλατφόρμας. Εκτός από τα παραπάνω, το Transit Custom επιτρέπει μετατροπές που έχουν στόχο την ευημερία του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας φαγητού, του πλυσίματος χεριών και άλλων παροχών, ενώ μετασκευές επίσης διατίθενται για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε έργα οδοποιίας σύμφωνα με την πιο πρόσφατη νομοθεσία για την οδική κυκλοφορία.

• Παράδοση και διανομή

Το Transit Custom προσφέρει μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσής του για την βέλτιστη διανομή τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και για την ευημερία ζώων κατά τη μεταφορά τους. Πιο συγκεκριμένα, διατίθενται χώροι ελεγχόμενης θερμοκρασίας για κρύα, κατεψυγμένα ή τρόφιμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (ή συνδυασμό και των τριών), τα οποία προορίζονται για διανομή. Επίσης, το κορυφαίο βαν της Ford αποδεικνύεται ιδανικό τόσο για την παράδοση ευαίσθητων φαρμακευτικών προϊόντων όσο και για την ασφαλή μεταφορά ζώων σε ελεγχόμενη και στις δύο περιπτώσεις θερμοκρασία.

• Οχήματα έκτακτης ανάγκης & επιβατικά οχήματα

Για το Ford Transit Custom διατίθενται μια σειρά από επιλογές μετατροπής για την υποστήριξη αστυνομικών οχημάτων ή τις απαιτήσεις των υπηρεσιών πυρασφάλειας και διάσωσης έκτακτης ανάγκης. Επιπροσθέτως, το Tourneo Custom αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για εύκολες, υψηλής ποιότητας, ευέλικτες διαμορφώσεις καθισμάτων και λύσεις πρόσβασης με υδραυλική ανύψωση ή πτυσσόμενες ράμπες για εύκολη πρόσβαση σε αναπηρικά αμαξίδια ή ακόμα και μετατροπές σε ταξί, επίσης με ευέλικτες διατάξεις καθισμάτων και αποθήκευσης.



Το Ford Transit Custom διαθέσιμο στην Ελλάδα με τους πλέον προνομιακούς όρους

Τα προηγμένα, πρακτικά και αποδοτικά επαγγελματικά μοντέλα της οικογένειας Transit Custom της Ford μπορούν να γίνουν δικά σας με τους πλέον προνομιακούς όρους της αγοράς είτε μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Ford Pro Plus της Ford Finance που προσφέρει επιτόκιο 5,99% * είτε με μηνιαίο μίσθωμα της Ford Lease από μόλις 378€ *.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το Ford Transit Custom εδώ.

*Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν. 128/1975.



