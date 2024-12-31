Συνδεθείτε με την Ford και απολαύστε απρόσκοπτα μοναδικά πλεονεκτήματα και υπηρεσίες

Σε μια εποχή στην οποία η ψηφιοποίηση έχει μπει για τα καλά πλέον στη ζωή μας, κάνοντας την καθημερινότητα πιο εύκολη και λιγότερο αγχωτική, η Ford έρχεται να προσφέρει σήμερα ακόμα περισσότερη και πιο προηγμένη διασύνδεση των πελατών με τα οχήματά τους, προκειμένου να απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια και λειτουργίες που τους λύνουν τα χέρια.

Για παράδειγμα, έχοντας ενεργοποιήσει την λειτουργία κοινοποίησης δεδομένων οχήματος στη Ford, οι πελάτες παρέχουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση υγείας του αυτοκινήτου, διασφαλίζοντας ότι και εσείς γνωρίζετε τι ακριβώς χρειάζεται κάθε στιγμή. Ταυτόχρονα, με ενεργοποιημένη την επιλογή κοινοποίησης δεδομένων οχήματος στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή, ο τελευταίος μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα πριν την επίσκεψή σας για το σέρβις του αγαπημένου σας Ford. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία σέρβις καθίσταται πιο γρήγορη και αποτελεσματική, κάνοντας τη ζωή σας πιο εύκολη.

Χάρη στις καινοτόμες δυνατότητες διασύνδεσης οχήματος, οι οποίες παρέχονται απρόσκοπτα μέσω της καινοτόμου και συμβατής με όλα τα σύγχρονα smartphone εφαρμογής FordPass, 1 οι πελάτες απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο από την ομάδα της Ford για την ικανοποίηση των αναγκών τους, αλλά και εκείνων του οχήματος με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Επίσης, με τον τρόπο αυτό, η συντήρηση του οχήματος βασίζεται στα δεδομένα πραγματικής χρήσης του, παρέχοντας μεταξύ άλλων εύκολη διαδικασία κράτησης αλλά και διαφανή τιμολόγηση.

Εκτός όμως από όλα τα παραπάνω, η διασύνδεση ενός οχήματος Ford μέσω της εφαρμογής FordPass 1 παρέχει στους πελάτες την ευκαιρία να ελέγχουν το όχημά τους ανά πάσα στιγμή, πραγματοποιώντας απομακρυσμένο κλείδωμα και ξεκλείδωμα των θυρών και προετοιμασία του συστήματος κλιματισμού, μεταξύ πολλών ακόμα προηγμένων λειτουργιών.

Συνδεθείτε εύκολα με την Ford

Για να απολαύσετε την πιο απρόσκοπτη, προηγμένη αλλά και πιο ασφαλή διασύνδεση του οχήματος σας με την Ford δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τα παρακάτω απλά βήματα:

• Δημιουργία λογαριασμού

Για να ξεκινήσετε το ψηφιακό ταξίδι σας με τη Ford, το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία ενός Λογαριασμού Ford. Αυτός θα αποτελεί το προσωπικό αναγνωριστικό σας για όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες της Ford. Εάν έχετε ήδη Λογαριασμό Ford, μπορείτε απλώς να παραλείψετε το προηγούμενο βήμα, επιλέγοντας «Σύνδεση» και εισάγοντας τα στοιχεία του Λογαριασμού σας στη Ford.

• Προσθήκη οχήματος στο FordPass

Σε αυτό το σημαντικό βήμα, θα συνδέσετε το όχημα ή τα οχήματά σας στο ψηφιακό γκαράζ σας στη Ford. Έτσι, θα έχετε τον απόλυτο έλεγχο στα οχήματά σας, αλλά και πλήρη πρόσβαση στις καταστάσεις και τις πληροφορίες όλων των οχημάτων σας μέσω της εφαρμογής FordPass. 1 την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας smartphone και είναι διαθέσιμη για συσκευές android και iPhone.

• Ορισμός προτιμώμενου Εξουσιοδοτημένου Επισκευαστή

Έχοντας προσθέσει το πρώτο σας όχημα στο ψηφιακό σας γκαράζ, μπορείτε να επιλέξετε τον προτιμώμενο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη. Με αυτήν την επιλογή, διευκολύνετε τη διαδικασία κράτησης για σέρβις και ορίζετε τον συγκεκριμένο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη ως σημείο επαφής για κάθε μελλοντική επικοινωνία.

• Κοινή χρήση δεδομένων

Για να λαμβάνετε τα πλήρη πλεονεκτήματα από τη σύνδεσή σας με τη Ford, επιλέξτε την κοινή χρήση δεδομένων με τη Ford και τους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές του Δικτύου Ford, μέσω της εφαρμογής FordPass.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:

Λογαριασμός Ford | Ford Greece

Δημιουργήστε τον δικό σας λογαριασμό Ford εδώ:

Λογαριασμός Ford – Συνδεθείτε Για Να Έχετε Πρόσβαση στα Χαρακτηριστικά Σας | Ford GR



