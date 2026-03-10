Παγκόσμιος τίτλος για το νέο Nissan LEAF

Το ολοκαίνουργιο Nissan LEAF αναδεικνύεται παγκόσμιος νικητής, κατακτώντας τον τίτλο του «Supreme Winner» για το 2026 από τον θεσμό Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY). Ο τίτλος απονεμήθηκε από τη διεθνή επιτροπή του θεσμού, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο.

Το LEAF, που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το 2010 ως το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ευρείας παραγωγής παγκοσμίως, συνέβαλε καθοριστικά στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση για περισσότερα από 15 χρόνια. Σήμερα, στην τρίτη γενιά του, το νέο LEAF εξελίσσει αυτή την πλούσια κληρονομιά με ακόμη πιο δυναμικό και σύγχρονο σχεδιασμό, κορυφαία αυτονομία, προηγμένες τεχνολογίες και απόλυτα συνδεδεμένη εμπειρία οδήγησης – χαρακτηριστικά που ξεχώρισε η φετινή επιτροπή του WWCOTY.

Το LEAF επικράτησε ανάμεσα σε 55 ιδιαίτερα ανταγωνιστικά υποψήφια μοντέλα από όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Ο θεσμός WWCOTY αξιολογεί τα αυτοκίνητα με κριτήριο όσα έχουν πραγματική σημασία για τους οδηγούς στην καθημερινότητα τους: ασφάλεια, σχεδιασμός, σχέση αξίας-τιμής, ευκολία στην οδήγηση και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από 86 κορυφαίες γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου από περισσότερες από 50 χώρες, διέκρινε το LEAF για τη ρεαλιστική του προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση και για τον ιδανικό συνδυασμό προηγμένων ηλεκτρικών επιδόσεων και απολαυστικής καθημερινής οδήγησης.

«Στην ψηφοφορία μας επικεντρωθήκαμε σε αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή την τεχνολογία τους, αλλά και για το πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίνονται στις πραγματικές, καθημερινές ανάγκες των οδηγών», δήλωσε η Marta García, Executive President του WWCOTY. «Το Nissan LEAF εκφράζει μια ώριμη και έξυπνη προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση, που την καθιστά πραγματικά προσβάσιμη στην καθημερινότητα».

«Η ανάδειξη του νέου LEAF ως του μεγάλου νικητή από τον θεσμό Women’s Worldwide Car of the Year αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και υπερήφανη στιγμή για όλους εμάς στη Nissan», δήλωσε ο Ivan Espinosa, President & CEO της Nissan. «Το LEAF συνέβαλε στην καθιέρωση της ηλεκτρικής οδήγησης στο ευρύ κοινό, και η νέα γενιά συνεχίζει αυτή την αποστολή. Σχεδιάστηκε ώστε η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση να γίνει πιο εύκολη και απολαυστική για ακόμη περισσότερους οδηγούς σε όλο τον κόσμο».

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το ολοκαίνουργιο LEAF αναδείχθηκε «Best Compact Car» από τον ίδιο θεσμό, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην κατηγορία.

Το νέο Nissan LEAF αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026.

Πηγή: skai.gr

