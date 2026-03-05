Geely Starray EM-i: Δοκιμασία 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο

Σε μία απόδειξη της ποιότητας και της προηγμένης τεχνολογίας των εξηλεκτρισμένων μοντέλων της, η Geely υπέβαλε έξι από αυτά, στην κορυφαία πρόκληση για κάθε ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό αυτοκίνητο: μία αδυσώπητη, non-stop διαδρομή 1.000 χιλιομέτρων σε χιονισμένους δρόμους στη Σουηδία και τη Νορβηγία, με κατεύθυνση τον Αρκτικό Ωκεανό, πάντα σε πολικές θερμοκρασίες.

Πριν μερικές εβδομάδες, στην καρδιά του σκανδιναβικού χειμώνα, ένας στόλος από έξι διαφορετικά μοντέλα της Geely, ανάμεσά τους το Geely Starray EM-i, το μοναδικό από τα έξι που διατίθεται επί του παρόντος στην Ευρώπη, ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την υπέρτατη δοκιμασία. Με σημείο έναρξης το Arjeplog στη Βόρεια Σουηδία, τα αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν προς τη Lulea και κατόπιν στην Kiruna, πριν περάσουν τα σύνορα και τερματίσουν ακριβώς 1.025 χιλιόμετρα μετά, στο Tromso, στη Βόρεια Νορβηγία.

Επικύρωση μηχανικής αριστείας σε ένα από τα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα στον κόσμο

Ήταν η πρώτη φορά που μια ανεξάρτητη κινεζική μάρκα αυτοκινήτων διεξήγαγε μία τέτοια δοκιμή στον Αρκτικό Κύκλο για ολόκληρη τη γκάμα της. Ήταν επίσης το πρώτο πρόγραμμα δοκιμών στην Αρκτική, στο οποίο συμμετείχαν όλα τα κύρια συστήματα μετάδοσης κίνησης νέας ενέργειας - ηλεκτρικά μπαταρίας, plug-in υβριδικά, μεθανόλης καθώς και με τεχνολογία εκτεταμένης αυτονομίας. Ολόκληρη η γκάμα υποβλήθηκε επίσης σε εξαντλητικές δοκιμές σε ακραίες πολικές θερμοκρασίες στο Colmis Proving Ground στο Arjeplog, το κέντρο δοκιμών αυτοκινήτων με το υψηλότερο γεωγραφικό πλάτος στην περιοχή της Ευρασίας.

Αξιολόγηση πληθώρας κρίσιμων παραμέτρων σε ακραίες συνθήκες

Η δοκιμασία στην Αρκτική απέδειξε σε συνθήκες πολικού ψύχους την απρόσκοπτη λειτουργία πολλών κρίσιμων συστημάτων, όπως:

• Σταθερότητα και ανταπόκριση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS σε χειμερινές συνθήκες

• Προσαρμογή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, μαύρου πάγου και περιορισμένης ορατότητας σε πολικές θερμοκρασίες

• Απόδοση συστημάτων φορτίου οροφής σε ακραίο κρύο

• Χειρισμός του οχήματος σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης και βαθμονόμηση AWD σε χιόνι και πάγο

• Απόδοση χειμερινών ελαστικών σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Από τα δεδομένα της Αρκτικής στη συνεχή προϊοντική εξέλιξη

Πέρα από την επιβεβαίωση στην πράξη της ποιότητας των μοντέλων της Geely, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν υπό παρατεταμένες ακραίες συνθήκες θα χρησιμοποιηθούν από τα κέντρα έρευνας και εξέλιξης της εταιρείας στην ανάπτυξη νέων μοντέλων αλλά και τις συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις μηχανικής στην τρέχουσα γκάμα. Απώτερος στόχος, η Geely διασφαλίζει ότι η τεχνολογική πρόοδος μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τους πελάτες σε καθημερινές συνθήκες οδήγησης.

Ένα παγκόσμιο δίκτυο εγκαταστάσεων δοκιμών που αναπτύσσεται συνεχώς

Η δοκιμασία που μόλις ολοκληρώθηκε στον Αρκτικό Κύκλο, αποτελεί ένα μόνο τμήμα των εκτενών δοκιμών της Geely πριν ένα New Energy Vehicle (NEV) μοντέλο της βγει στην αγορά. Έξι βασικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής στο Hangzhou στη νότια Κίνα και αυτών σε Γκέτεμποργκ, Φρανκφούρτη και Κόβεντρυ στην Ευρώπη, σχηματίζουν έναν ολοκληρωμένο παγκόσμιο βρόχο για Έρευνα και Ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα συνεπή πρότυπα μηχανικής σε όλες τις αγορές. Η Geely σχεδιάζει να επεκταθεί σε 16 συνολικά βάσεις δοκιμών σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες ανάπτυξης οχημάτων παντός καιρού, παντός εδάφους και για κάθε χρήση.

