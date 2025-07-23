Opel Mokka GSE: Το πιο γρήγορο αμιγώς ηλεκτρικό Opel

Η Opel υποσχέθηκε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων λανσάροντας το νέο brand ‘OMG! GSE’ – και η μάρκα με τον Κεραυνό ξέρει να κρατάει τις υποσχέσεις της: Το Mokka GSE, εμπνευσμένο από το πρωτότυπο Mokka GSE Rally και βασισμένο στο ήδη δημοφιλές Mokka, θα περάσει στην παραγωγή. Σήμερα, η Opel αποκαλύπτει τις πρώτες φωτογραφίες του συναρπαστικού μοντέλου υψηλών επιδόσεων. Πρόκειται για το ταχύτερο ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Opel, με μοναδική GSE σχεδίαση και εξειδικευμένη τεχνολογία.

«Το νέο Mokka GSE φέρνει την ενέργεια των αγώνων rally στους δρόμους. Μετά από πέντε χρόνια πρωτοπορίας στον ηλεκτρικό μηχανοκίνητο αθλητισμό με το ADAC Opel Electric Rally Cup, συνδυάσαμε τεχνολογία, ισχύ και οδική συμπεριφορά σε ένα αυτοκίνητο που προορίζεται να προσφέρει καθημερινές συγκινήσεις. Με την τολμηρή σχεδίασή του, τη δυναμική οδηγική συμπεριφορά και τις εντυπωσιακές επιδόσεις του, το Mokka GSE είναι φτιαγμένο για να τραβά τα βλέμματα και να ενθουσιάζει τον οδηγό», δήλωσε η Rebecca Reinermann, Vice President Marketing της Opel και της Vauxhall.

OMG! Ισχύς GSE: 207 kW, 200 km/h και τεχνολογία αιχμής

Πάνω απ’ όλα, το νέο Opel Mokka GSE εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του. Με ισχύ 207 kW (280 hp), το ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής είναι εξίσου ισχυρό με το αντίστοιχο αγωνιστικό. Με ροπή 345 Nm, επιταχύνει ακαριαία: από στάση φτάνει τα 100 km/h σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα των 200 km/h το καθιστά το ταχύτερο ηλεκτρικό Opel. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης: Sport για επιδόσεις, Normal για μέγιστη ταχύτητα 180 km/h και Eco για βέλτιστη αποδοτικότητα. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου 54 kWh.

Το κάτω από 1,6 τόνους βάρος– ιδιαίτερα χαμηλό για ηλεκτρικό όχημα – και η προηγμένη τεχνολογία που προέρχεται από το αγωνιστικό Mokka GSE Rally, εξασφαλίζουν εξαιρετικές επιδόσεις. Το Mokka GSE διαθέτει κίνηση στους εμπρός τροχούς με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen, καθώς και ειδικά σχεδιασμένες αναρτήσεις και διπλά υδραυλικά αμορτισέρ. Όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης του Mokka GSE παραγωγής, όπως ο κινητήρας, ο μετατροπέας, η μπαταρία και η καλωδίωση, προέρχονται από το Mokka GSE Rally. Το σύστημα διεύθυνσης, το πλαίσιο και τα φρένα διαθέτουν sport ρυθμίσεις και έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις επιδόσεις.

OMG! Σχεδίαση GSE με στοιχεία rally

Το Opel Mokka, ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα compact SUV της αγοράς, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με το χαρακτηριστικό του design, το τεχνολογικό του υπόβαθρο και τις all-electric επιλογές του. Τώρα, το Mokka GSE βασίζεται σε αυτή την επιτυχία και προσθέτει sport χαρακτήρα, επιδόσεις και rally έμπνευση.

Εξωτερικά, ένθετα διακοσμητικά GSE εμπνευσμένα από το πρωτότυπο Rally στους προφυλακτήρες, ζάντες 20’’ και ειδικά ελαστικά Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20, καθώς και κίτρινες δαγκάνες φρένων GSE, αναδεικνύουν τον sport χαρακτήρα του μοντέλου. Στο εσωτερικό, κυριαρχούν οι αποχρώσεις του γκρι/μαύρου, λευκού και κίτρινου με sport καθίσματα από Alcantara, ραφές σε κίτρινο, sport τιμόνι με επίπεδο το επάνω και κάτω μέρος και sport πεντάλ αλουμινίου. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10’’ και μία κεντρική οθόνη αφής, όπου προβάλλονται πληροφορίες GSE επιδόσεων, όπως G-force, επιτάχυνση, διαχείριση μπαταρίας κ.ά..

Το νέο Opel Mokka GSE αποτελεί συνδυασμό κορυφαίας τεχνολογίας και δυναμικής σχεδίασης, έτοιμο να προσφέρει καθημερινές OMG στιγμές! Περισσότερες πληροφορίες για την παγκόσμια πρεμιέρα και την εμπορική διάθεση του νέου Opel Mokka GSE θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.