Νέο Renault Captur full hybrid E-Tech 160: Η κορυφαία υβριδική τεχνολογία σε ασυναγώνιστη τιμή

Το Renault Captur παραμένει ορόσημο στην κατηγορία των compact SUV, με πλήθος χαρακτηριστικών που έχουν χτίσει την ταυτότητα και την επιτυχία του, που απλώνεται σε πάνω από μία δεκαετία. Οι αθλητικές γραμμές, που πλαισιώνουν την κομψή και premium εμφάνισή του, το καθιστούν περισσότερο από ποτέ ένα «αυτοκίνητο για να ζεις μαζί του» («voiture à vivre»).

Το αναβαθμισμένο στυλ της εξωτερικής σχεδίασης αντανακλάται και στο εσωτερικό, με μια σειρά από συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει η μεγάλη κεντρική οθόνη των 10,4ιντσών, που (ανάλογα την έκδοση) φιλοξενεί το σύστημα πολυμέσων openR Link με ενσωματωμένο Google, με εφαρμογές όπως το Google Maps, το Google Assistant και την επιλογή Google Play.

Μοναδικό πλεονέκτημα με τον κινητήρα bi-fuel

Το Renault Captur είναι διαθέσιμο με κινητήρα bi-fuel (βενζίνης-LPG) 100 ίππων, με αυτονομία έως και 1.300 km, και δύο ρεζερβουάρ, συμπεριλαμβανομένης μιας δεξαμενής υγραερίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 40 λίτρων. To σύστημα υγραεριοκίνησης είναι εργοστασιακό, τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής του αυτοκινήτου και καλύπτεται πλήρως από την 5ετή εργοστασιακή εγγύηση του μοντέλου, παρέχοντας κορυφαίο πλεονέκτημα στο κόστος χρήσης κατά τις καθημερινές μετακινήσεις.

Νέο, εξελιγμένο σύστημα κίνησης full hybrid E-Tech 160 ίππων

Με δεδομένη την τεχνογνωσία της στα ηλεκτρικά οχήματα, η Renault παρουσίασε το 2021 το καινοτόμο σύστημα full hybrid E-Tech. Πάνω από 150 πατέντες έχουν κατατεθεί για αυτήν την τεχνολογία, η οποία εκμεταλλεύεται πλήρως την τεχνογνωσία της Renault στη Formula 1, ιδιαίτερα στην ανάκτηση και αναγέννηση ενέργειας.

Από το 2021, έχουν πουληθεί πάνω από 750.000 αυτοκίνητα εφοδιασμένα με το full hybrid E-Tech κινητήριο σύνολο. Η μάρκα βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη θέση των πωλήσεων υβριδικών (HEV) στην Ευρώπη, με τα υβριδικά οχήματα να αυξάνουν κατά 7,8% το μερίδιό τους το πρώτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Αυτή η τάση καταδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών για την υβριδική τεχνολογία ως μία από τις οικονομικότερες λύσεις, στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης. Για πελάτες που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να περάσουν στην πλήρη ηλεκτροκίνηση, τα full hybrid E-Tech κινητήρια σύνολα προσφέρουν όλα τα πλεονεκτήματα των ηλεκτροκινητήρων: αθόρυβη εκκίνηση, αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση μέσα, αλλά και γύρω από τις πόλεις, καθώς και ανάκτηση ενεργείας στη μπαταρία στις φάσεις της επιβράδυνσης και του φρεναρίσματος, για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στην οδήγηση.

To υβριδικό σύστημα κίνησης full hybrid Ε-Tech, που αποτελεί ένα μοναδικό πλεονέκτημα του Captur, τώρα αναβαθμίζεται, αποκτώντας περισσότερη ισχύ, καλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα και πιο οικολογικό αποτύπωμα.

Η σειριακή-παράλληλη αρχιτεκτονική λειτουργίας αυτού του νέου υβριδικού κινητήριου συνόλου, συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ηλεκτροκινητήρα 36kW και έναν κινητήρα/μίζα υψηλής τάσης HSG 15kW) με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρου (από 1,6) ισχύος 80kW ή 109hp (69Kw και 94hp για τον προηγούμενο κινητήρα), μπαταρία 1,4kWh και το έξυπνο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη (multi-mode). Το συγκεκριμένο κιβώτιο προσφέρει ταχύτητα και ακρίβεια στις αλλαγές ταχυτήτων, με ελάχιστη απώλεια ισχύος και μεγάλη αξιοπιστία.

Άμεσος ψεκασμός και καλύτερες επιδόσεις

Παράλληλα, το σύστημα άμεσου ψεκασμού εξασφαλίζει τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα εσωτερικής καύσης που πλαισιώνει το υβριδικό σύστημα, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και συμβάλλοντας στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με το σύστημα κίνησης full hybrid E-Τech 145 ίππων, η ροπή είναι αυξημένη κατά 25%, αλλά και διαθέσιμη σε χαμηλότερες στροφές (περίπου 2.000σ.α.λ.), για καλύτερες επιδόσεις και απόκριση. Αναλόγως βελτιωμένες είναι και οι επιδόσεις, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα (σχεδόν 2δλ. πιο γρήγορα από ότι με το προηγούμενο σύνολο E-Tech).

Νέα μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας 1.4kWh

Το νέο υβριδικό κινητήριο σύνολο διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 1,4kWh (230V) (από 1,2kWh), στοιχείο που βοηθάει στην αύξηση της ηλεκτρικής του αυτονομίας, βελτιστοποιώντας την οικονομία καυσίμου και παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία κατά την οδήγηση σε αστικές ή σύντομές διαδρομές.

Μειωμένη κατανάλωση και εκπομπές CO2

Η κατανάλωση καυσίμου παρουσιάζεται και αυτή βελτιωμένη χάρη στη λειτουργία αναγεννητικής πέδησης, σε συνδυασμό με την μεγάλη ικανότητα αυτοφόρτισης της μπαταρίας 1,4 kWh (230V), και την αποδοτικότητα του νέου συστήματος E-Tech.

Το νέο full hybrid E-Tech κινητήριο σύνολο, καταναλώνει μόλις 4,4λίτρα/100 χλμ., (4,7λίτρα/100 χλμ. πριν), προσφέροντας έως και 40% εξοικονόμηση καυσίμου, σε σχέση με έναν αντίστοιχο θερμικό κινητήρα, και, παράλληλα, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 σε μόλις 99 g/km.

Ήπιες αλλαγές ταχυτήτων

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας E-Tech, το κιβώτιο ταχυτήτων, παραμένει το ίδιο: το σύστημα χωρίς συμπλέκτη αντικαθιστά τόσο τα γρανάζια, όσο και τα συγχρονιζέ των ταχυτήτων με λιγότερα μέρη, αποφεύγοντας έτσι τις τριβές και επιτυγχάνοντας καλύτερο επίπεδο οικονομίας. Η αλλαγή ταχυτήτων είναι αθόρυβη και άμεση, μειώνοντας τους κραδασμούς και το θόρυβο του κινητήρα. Επιπλέον, ο νέος swift by wire επιλογέας ταχυτήτων (e-shifter), παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια και βελτιωμένη εργονομία.

Κορυφαία τεχνολογία E-Tech σε ασυναγώνιστη τιμή

Σήμερα, η κορυφαία υβριδική E-Tech τεχνολογία της Renault, καθίσταται στο Captur, πιο προσιτή από ποτέ με τις νέες μειωμένες τιμές που ανακοινώνονται. Πιο συγκεκριμένα, η νέα έκδοση «evolution plus» διατίθεται στις 26.500€, με πλούσιο, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και με όφελος 1.400€ σε σχέση με την «evolution» που αποτελούσε μέχρι πρότινος την έκδοση εισαγωγής του Captur E-Tech. Αντιστοίχως, η κορυφαία έκδοση Techno, διατίθεται, πλέον, στις 27.900€, με όφελος 2.000€ σε σχέση με πριν.

Ανεξαρτήτως έκδοσης, το Renault Captur πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 έτη δωρεάν οδική βοήθεια.

Πηγή: skai.gr

