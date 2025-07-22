Η BYD Νο1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2025

Η αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνέχισε την ανοδική της πορεία το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 28% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 – από 3.350 σε 4.288 ταξινομήσεις. Από αυτές, το 63% αφορούσε εταιρικές πωλήσεις (company/fleet) και το 37% λιανικές (retail).

Μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η BYD, παγκόσμιος ηγέτης στα Οχήματα Νέας Ενέργειας, σημείωσε εντυπωσιακή επίδοση, κατακτώντας την 1η θέση σε πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η BYD αναδείχθηκε Νο1 και στα δύο κανάλια πώλησης (μερίδιο 14,5% στο company/fleet & μερίδιο 29,2% στο retail), γεγονός που επιβεβαιώνει την ευρεία απήχηση των μοντέλων της σε διαφορετικά προφίλ αγοραστών.

Με 857 ταξινομήσεις στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου, η BYD κατέκτησε μερίδιο αγοράς 20% στα EVs.

Το BYD DOLPHIN αναδείχθηκε:

• Νο1 ηλεκτρικό μοντέλο στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο, με 459 ταξινομήσεις,

• Ηγέτης στην κατηγορία C (C segment) με εντυπωσιακό μερίδιο 75,5%.

Αντίστοιχα, το BYD ATTO 3, το αμιγώς ηλεκτρικό C SUV της εταιρείας:

• Κατέκτησε την πρωτιά στην κατηγορία C SUV EV, με 252 ταξινομήσεις,

• Επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 34,9% στην κατηγορία του.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης, ο Όμιλος Σφακιανάκη, επίσημος διανομέας της BYD στην Ελλάδα, συνεχίζει την προωθητική ενέργεια “ELECTRIC BONUS”, προσφέροντας επιπλέον οικονομικά οφέλη στην αγορά ενός μοντέλου της BYD. Η ενέργεια αυτή συμπληρώνει και ενισχύει την κρατική επιδότηση του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, διευκολύνοντας ουσιαστικά τη μετάβαση των καταναλωτών στην πράσινη κινητικότητα.

Οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν το μοντέλο BYD που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, με τις τιμές να ξεκινούν από μόλις €17.290 για το BYD DOLPHIN SURF. Το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει έως και τα €8.000 – και έως €9.500 σε περίπτωση απόσυρσης, ανάλογα με το μοντέλο. Η BYD και ο Όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζουν να επενδύουν στρατηγικά στην ελληνική αγορά, με στόχο να καταστήσουν την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή και ελκυστική για το ευρύ κοινό.

