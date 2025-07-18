Διακοπές με αυτοκίνητο: Τι να προσέξουμε πριν

Οι καλοκαιρινές άδειες έχουν ξεκινήσει και οι περισσότεροι θα χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους για να πάνε στους προορισμούς τους. Πριν κάποιος οδηγός αποφασίσει να φύγει για διακοπές με το αυτοκίνητό του, οφείλει να κάνει βασικούς ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του οχήματός του.

Το ιδανικότερο είναι να πάει σε κάποιο συνεργείο, όχι μόνο για κάποιον έλεγχο, αλλά και να επιδιορθώσει τυχόν βλάβες. Αν όμως έχει ολοκληρώσει το service του πριν λίγους μήνες, τότε θα πρέπει να τσεκάρει απλά πράγματα λίγο πριν φύγει για διακοπές.

Το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να ελέγξει τη στάθμη και την ποιότητα του λαδιού. Αν πλησιάζει η αλλαγή, είναι προτιμότερο αυτή να γίνει πριν τις διακοπές. Επίσης, θα πρέπει να δει τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και να συμπληρώσει εάν χρειαστεί. Αυτό θα βοηθήσει τον κινητήρα να μην υπερθερμανθεί.

Θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα φρένα βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν ακούγονται περίεργοι ήχοι. Αν συμβεί αυτό, τότε το πιο πιθανό είναι να θέλουν αλλαγή τα τακάκια.

Τα ελαστικά είναι ίσως το σημαντικότερο μέρος του αυτοκινήτου που χρειάζεται έλεγχο. Φθαρμένα και παλιά ελαστικά δεν προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια. Οπότε εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση θα πρέπει να αλλαχθούν. Πάντα οφείλει ο οδηγός να ελέγχει την πίεσή τους και να βάζει τόση πίεση όση προτείνει ο κατασκευαστής. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει έλεγχος για φθορές ή σκισίματα, ενώ το ίδιο θα πρέπει να κάνει και με τη ρεζέρβα, η οποία θα πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης.

Τα φώτα, τα φλας και τα φώτα φρένων θα πρέπει να δουλεύουν σωστά, ενώ εάν υπάρχει καμένη λάμπα αυτή θα πρέπει το ταχύτερο να αντικατασταθεί. Η οδήγηση την νύχτα είναι δύσκολη και χρειάζεται ο οδηγός να έχει καλή ορατότητα.

Η μπαταρία είναι ένα κομμάτι του αυτοκινήτου που πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν ότι η μπαταρία θέλει αλλαγή. Η δύσκολη εκκίνηση το πρωί είναι ένα βασικό σημάδι, ενώ η αυξομείωση της τάσης των φώτων είναι ένα άλλο. Επίσης, εάν είναι πέρα της τετραετίας, τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην εκκινήσει το αυτοκίνητο. Ωστόσο, ένας οπτικός έλεγχος για οξείδωση στους πόλους θα δείξει αν η μπαταρία θέλει αλλαγή.

Οι υαλοκαθαριστήρες θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ θα πρέπει να υπάρξει και επαρκές πλυστικό υγρό. Από την άλλη πλευρά, ο κλιματισμός πρέπει να λειτουργεί σωστά. Αν δεν έχει καλή απόδοση τότε θα πρέπει να γίνει service.

Στο αυτοκίνητο θα πρέπει, πάντα, να έχουμε τρίγωνο, γιλέκο, φαρμακείο και πυροσβεστήρα (υποχρεωτικά), ενώ καλό είναι να έχουμε ρεζέρβα ή κιτ επισκευής, γρύλο, μανόμετρο, καλώδια εκκίνησης και ένα μπουκάλι με νερό. Μία σημαντική επισήμανση είναι ότι τα βαριά πράγματα μπαίνουν χαμηλά και τα ελαφρύτερα ψηλότερα για να έχει το αυτοκίνητο χαμηλό κέντρο βάρους, ενώ όταν είμαστε φορτωμένοι δεν αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες.

Τέλος, θα πρέπει ο οδηγός να έχει όλα τα έγγραφα του αυτοκινήτου σε πλήρη ισχύ, ενώ καλό είναι να υπάρχει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και η παροχή της οδικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

