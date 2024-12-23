Οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 14.000 ευρώ επιλέγοντας ένα ηλεκτρικό βαν

Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 14.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία επιλέγοντας ένα ηλεκτρικό βαν όχημα. Η διαφορά αυτή προκύπτει πρωτίστως από το χαμηλότερο κόστος για τη φόρτισή του σε σύγκριση με τον ανεφοδιασμό με υγρό καύσιμο ενός βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου οχήματος, καθώς και από το μικρότερο κόστος συντήρησης, προσφέροντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση σε επιχειρήσεις σε πέντε μεγάλες αγορές.

Τα παραπάνω είναι τα κύρια ευρήματα μιας έρευνας που ανέθεσε η Ford Pro, η οποία έχει τίτλο The Economics of Commercial Van Usage Across Europe 2024. Αυτή η έρευνα δημοσιεύτηκε από το Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών βασιζόμενη σε σχετική μελέτη που έλαβε χώρα σε 1.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, τα ηλεκτρικά βαν οχήματα αποσβένουν την επένδυσή τους μέσα σε διάστημα τριών ετών – όσο διαρκεί δηλαδή ένα τυπικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα – χάρη στο χαμηλότερο λειτουργικό τους κόστος. Αυτή η μείωση στο συνολικό κόστος λειτουργίας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές επιχειρήσεις, με τις τελευταίες να αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν σήμερα τα ηλεκτρικά βαν οχήματα ακολουθώντας το παράδειγμα επιχειρήσεων με περισσότερους πόρους και μεγαλύτερο στόλο αυτοκινήτων.

«Η οικονομία της Ευρώπης στηρίζεται στις μικρές επιχειρήσεις και η υιοθέτηση ηλεκτρικών βαν οχημάτων από αυτές αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα για τον εξηλεκτρισμό της. Ορισμένες μικρές επιχειρήσεις έχουν ήδη κάνει ένα επιτυχημένο ξεκίνημα σε αυτό το ταξίδι, με την Ford Pro να διασφαλίζει ότι διαθέτουμε τα ηλεκτρικά βαν οχήματα αλλά και τις υπηρεσίες για να τις υποστηρίξουμε», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Prο, Europe.

Από τη στιγμή που μια μικρή επιχείρηση αρχίζει να εξετάζει για πρώτη φορά τον εξηλεκτρισμό της, η Ford Pro παρέχει υποστήριξη που θα καταστήσει τη διαδικασία μετάβασης όσο το δυνατό πιο εύκολη. Το εργαλείο E-Switch Assist βοηθά τους πελάτες να αξιολογήσουν γρήγορα με βάση το φόρτο εργασίας των οχημάτων τους ποια από αυτά στον υπάρχοντα στόλο τους είναι πιο κατάλληλα για αντικατάσταση με ηλεκτρικά μοντέλα. Από το λανσάρισμα του εργαλείου E-Switch Assist, οι πελάτες της Ford Pro στην Ευρώπη έχουν αξιολογήσει μέσω του σχετικού λογισμικού 50.000 από τα υπάρχοντα οχήματά τους προκειμένου να εντοπίσουν τις καλύτερες ευκαιρίες για τον εξηλεκτρισμό του στόλου τους.

Τα ηλεκτρικά βαν οχήματα παρέχουν πολλές ευκαιρίες στις μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν το κόστος από την στιγμή που αναχωρούν από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του χαμηλότερου κόστους φόρτισης σε σύγκριση με τον ανεφοδιασμό ενός βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου οχήματος. Με τη βοήθεια του λογισμικού Ford Pro Charging, οι πελάτες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τη φόρτιση σε ώρες με χαμηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό περαιτέρω μείωση των δαπανών.

Συν τοις άλλοις, τα ηλεκτρικά βαν οχήματα διαθέτουν απλούστερη μηχανική δομή σε σύγκριση με τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, γεγονός που μεταφράζεται σε μειωμένες ανάγκες συντήρησης. Η Ford Pro υπολογίζει ότι το κόστος συντήρησης και επισκευών του ηλεκτρικού E-Transit είναι 40% χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο των αντίστοιχων πετρελαιοκίνητων μοντέλων.

Συνολικά, οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99% των συνολικών στην ΕΕ . Σύμφωνα με την έκθεση ηλεκτροκίνησης του Κέντρου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών, οι επιχειρήσεις στη Γαλλία μπορούν να επωφεληθούν ακόμα περισσότερο καθώς η μετάβαση σε ένα ηλεκτρικό βαν όχημα θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 19.000 ευρώ. Η εξοικονόμηση αυτή προκύπτει από παράγοντες όπως η μικρή διαφορά τιμής των ηλεκτρικών βαν οχημάτων σε σχέση με μοντέλα με θερμικό κινητήρα (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιδοτήσεων), καθώς και η χαμηλότερη απόσβεση των πρώτων. Επιπλέον, στη Γαλλία παρατηρείται σχετικά μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο κόστος για ηλεκτρική ενέργεια και υγρά καύσιμα, γεγονός που αυξάνει τη δυνατότητα εξοικονόμησης στην περίπτωση χρήσης ενός ηλεκτρικού βαν οχήματος.

Οι επιχειρήσεις στην Ισπανία έχουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν έως και 16.000 ευρώ, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το όφελος αυτό μπορεί να φτάσει τα 14.000 ευρώ, στην Ιταλία τα 12.000 ευρώ και στη Γερμανία τα 11.000 ευρώ. Στις πέντε αυτές αγορές, η μέση εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί ανέρχεται σε 14.000 ευρώ. Επιπλέον, περαιτέρω όφελος είναι δυνατό να προκύψει μέσω της απαλλαγής των επιχειρήσεων από το κόστος πρόσβασης των οχημάτων τους στις όλο και περισσότερες ζώνες χαμηλών εκπομπών.

Πλεονεκτήματα σε πραγματικές συνθήκες

Ανάμεσα στις πολλές μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη που ήδη κερδίζουν από την οικονομικά αποδοτική ηλεκτροκίνηση που προσφέρει η Ford Pro βρίσκεται και η εταιρεία διανομών France Alliance 56. Όταν η τελευταία άρχισε να παραδίδει δέματα στην περιοχή Morbihan της Γαλλίας, χρησιμοποιούσε πετρελαιοκίνητα βαν οχήματα. Σήμερα, προσφέρει τις υπηρεσίες της με έναν στόλο που αποτελείται από ηλεκτρικά E-Transit τα οποία υποστηρίζονται από τις καινοτόμες λύσεις φόρτισης της Ford Pro.

Η μετάβαση στα ηλεκτρικά βαν οχήματα έχει οδηγήσει σε μείωση του κόστους ενέργειας πάνω από 80%, με το σχετικό κόστος να περιορίζεται σε μόλις 3 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα, έναντι 18 έως και 20 ευρώ που απαιτούνταν παλαιότερα με ένα πετρελαιοκίνητο βαν όχημα. Σύμφωνα με τη France Alliance 56, αυτή η σημαντική εξοικονόμηση κόστους επιτεύχθηκε πολύ εύκολα.

«Επιστρέφοντας οι οδηγοί μπορούν να επαναφορτίσουν τα βαν τους πολύ εύκολα. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα έχουν βγει από την καμπίνα, έχουν φτάσει στο σημείο φόρτισης και έχουν συνδέσει για φόρτιση το βαν τους. Πιο απλά δεν γίνεται. Το λογισμικό είναι φιλικό στον χρήστη. Μπορώ να παρακολουθώ κάθε όχημα και την υπολειπόμενη αυτονομία του. Διαπιστώνουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα» δήλωσε ο Willy Le Gouellec, διευθυντής της France Alliance 56.

Οι μικρές επιχειρήσεις στις αστικές περιοχές έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν περεταίρω από τη χρήση των ηλεκτρικών βαν οχημάτων καθώς αποκτούν πρόσβαση στις ζώνες χαμηλών εκπομπών της Ευρώπης. Αυτές οι ζώνες σήμερα ξεπερνούν τις 350 και καλύπτουν πάνω από 80 εκατομμύρια πολίτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρωτευουσών της ΕΕ.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το El Rastro, η πιο παλιά εμπορική περιοχή στην πόλη της Μαδρίτης, η οποία βρίσκεται σε ζώνη χαμηλών εκπομπών. Η ένωση εμπόρων, γνωστή ως Asociacion de Comerciantes Nuevo Rastro Madrid, καθώς και η αγορά Cebada, η οποία επίσης ανήκει σε αυτή την περιοχή, έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο βαν Ford E-Transit, το οποίο αντικαθιστά τα προηγούμενα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοκίνητων. Η κοινοχρησία του ηλεκτρικού βαν οχήματος εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ford Pro με τίτλο Rastro Electricity by Ford, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης της Μαδρίτης βοηθώντας τους εμπόρους της περιοχής όχι μόνο να εξοικονομήσουν κόστος αλλά και να επωφεληθούν από πρόσθετα οφέλη.

Ο Manuel González, πρόεδρος της Asociación de Comerciantes Nuevo Rastro Madrid, δήλωσε: «Η εξοικονόμηση ήταν σημαντική, περίπου 50%. Τα οφέλη όμως ξεπερνούν την εξοικονόμηση όσον αφορά τα καύσιμα. Επειδή τα βαν οχήματα είναι ηλεκτρικά, μπορούμε να επιχειρούμε τώρα χωρίς να πληρώνουμε τέλη. Βλέποντας τα πλεονεκτήματα και την ευκολία χρήσης, ολοένα και περισσότεροι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρικό βαν».

Η Marta González, διευθύντρια της αγοράς Cebada, αναφέρει: «Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο κέντρο της ζώνης χαμηλών εκπομπών της Μαδρίτης, είχαμε ανησυχίες ότι δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια αποτελεσματική υπηρεσία παράδοσης κατ' οίκον. Αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε χάρη στο E-Transit».



