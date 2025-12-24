Λογαριασμός
Επεκτείνεται για τρεις μήνες το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Στόχος είναι η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ, ωστόσο η προθεσμία δύναται να συντμηθεί εάν οι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα

Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Επεκτείνεται για τρεις μήνες, έως 31 Μαρτίου 2026, η διάρκεια του προγράμματος και κατ' επέκταση η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά - γ' κύκλος», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στόχος είναι η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν νωρίτερα. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης της δράσης.

Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

Πηγή: skai.gr

TAGS: υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Ηλεκτροκίνηση Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
