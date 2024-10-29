Νέο Ford Puma: Το κορυφαίο σήμερα συμπαγές crossover της ελληνικής αγοράς δικό σας με μόλις από €23.647

Το νέο Puma, το κορυφαίο σήμερα crossover της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου και ταυτόχρονα το best-seller μοντέλο στην πλούσια και εξηλεκτρισμένη γκάμα επιβατικών οχημάτων της Ford, μπορεί να γίνει δικό σας εύκολα και γρήγορα, με τους πλέον προνομιακούς όρους και νέα, ακόμα πιο προσιτή τιμή, η οποία ξεκινά από το πόσο των μόλις €23.647.

Ταυτόχρονα, η πλούσια γκάμα του νέου Ford Puma προσφέρει τώρα εκδόσεις για εταιρικούς πελάτες που εξασφαλίζουν μηδενικό φόρο για τον τελικό χρήστη, σε συνδυασμό με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Εκτός από τα παραπάνω, το δημοφιλές και πολυτάλαντο συμπαγές μοντέλο της Ford κρύβει και άλλους άσσους στο μανίκι του. Σημείο αναφοράς είναι η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, η οποία έρχεται να συνοδέψει όλες τις εκδόσεις του νέου Ford Puma που διατίθενται στη χώρα μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα όχι μόνο τον κορυφαίο δείκτης αξιοπιστίας του νέου crossover αλλά συγχρόνως και την εμπιστοσύνη της ελληνικής αντιπροσωπείας στο νέο της μοντέλο. Έτσι, ένα ακόμα ισχυρό επιχείρημα έρχεται να προστεθεί στη φαρέτρα του νέου Ford Puma για όλους όσοι επιθυμούν να απολαύσουν ξέγνοιαστα και για πολλά χιλιόμετρα τις αρετές του μοντέλου.

Τις προνομιακές τιμές διάθεσης στην ελληνική αγορά, τον μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης για συγκεκριμένες εκδόσεις και την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση έρχονται να πλαισιώσουν τα εξόχως ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία φέρουν την υπογραφή της Ford Finance προσφέροντας τους πλέον ευνοϊκούς όρους, όπως χαμηλό επιτόκιο 3,99%.

Με προηγμένα και εξηλεκτρισμένα μηχανικά σύνολα EcoBoost Hybrid

Το νέο Ford Puma προσφέρει μια επιλογή ισχυρών και εξαιρετικά αποδοτικών κινητήρων με κατανάλωση καυσίμου από μόλις 5,4 l/100 km, οι οποίοι διαθέτουν ήπια υβριδική τεχνολογία 48V που υποστηρίζει ιδανικά την γνώριμη σπορ εμπειρία οδήγησης του συμπαγούς crossover. Όλοι οι κινητήρες βενζίνης EcoBoost Hybrid διαθέτουν μια ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια με κίνηση μέσω ιμάντα (BISG) στη θέση του στάνταρ εναλλάκτη, η οποία επιτρέπει την ανάκτηση και αποθήκευση της ενέργειας που συνήθως χάνεται κατά την πέδηση και την οδήγηση για τη φόρτιση μιας αερόψυκτης μπαταρίας ιόντων λιθίου 48 Volt.

Ο πολυβραβευμένος για τις κορυφαίες τεχνολογίες του 3κύλινδρος κινητήρας 1.0L EcoBoost Hybrid είναι διαθέσιμος στο νέο Ford Puma σε εκδόσεις με μέγιστη ισχύ 125 PS και 155 PS, σε συνδυασμό με το προηγμένο 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Powershift διπλού συμπλέκτη της Ford, το οποίο παρέχει σε όλα τα οδηγικά σενάρια απρόσκοπτες αλλαγές για πιο εκλεπτυσμένη λειτουργία. Το αυτόματο αυτό κιβώτιο επιτρέπει ακόμα και το κατέβασμα τριών σχέσεων για ταχύτερο προσπέρασμα όταν οι οδηγοί απαιτούν μέγιστη επιτάχυνση.

Με οδηγοκεντρικό DNA και επιλέξιμα προφίλ οδήγησης

Ανέκαθεν το Ford Puma φημίζονταν για το οδηγοκεντρικό DNA του. Και όπως είναι φυσικό το νέο μοντέλο δεν θα μπορούσε να παρεκκλίνει από τον κανόνα αυτό. Διαθέτοντας ένα κορυφαίο σε αποτελεσματικότητα και αίσθηση σύστημα διεύθυνσης και μια ανάρτηση με κορυφαία ρύθμιση, απόδοση και άνεση σε κάθε είδους επιφάνεια, το νέο Ford Puma εκπληρώνει στο ακέραιο τον στόχο του ως το πιο ολοκληρωμένο και απολαυστικό συμπαγές crossover της ελληνικής αγοράς και στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς.

Την ίδια στιγμή, το νέο Ford Puma παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα παραμετροποίησης της απόδοσης μέσω επιλέξιμων προφίλ οδήγησης (Drive Modes), τα οποία ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων συμβάλλοντας ώστε κάθε μετακίνηση να είναι προσαρμοσμένη τόσο στη διάθεση του οδηγού όσο και στο είδος της διαδρομής.

Με κορυφαία συνδεσιμότητα

Στην ποιοτική και αναβαθμισμένη σε σχεδίαση καμπίνα του νέου Ford Puma τις εντυπώσεις κερδίζουν οι προηγμένες ψηφιακές οθόνες, οι οποίες διαμορφώνουν ένα σύγχρονο περιβάλλον οδήγησης. Όλες οι εκδόσεις του νέου Ford Puma διαθέτουν έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών, ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής όσον αφορά την απεικόνιση των ενδείξεων, ώστε κάθε φορά να προβάλλονται με ευκρινή γραφικά οι πληροφορίες που οι οδηγοί θεωρούν πιο χρήσιμες. Ένα ακόμα highlight του προηγμένου εσωτερικού του νέου Ford Puma είναι η κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 12 ίντσες, η οποία διαθέτει οριζόντιο προσανατολισμό και είναι τοποθετημένη ψηλά στην κεντρική κονσόλα δίνοντας την αίσθηση ότι «αιωρείται».

Το νέο συμπαγές crossover της Ford αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο χάρη στο καινοτόμο σύστημα συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας τελευταίας γενιάς SYNC 4. Πλέον, η κεντρική οθόνη αφής του συστήματος ενσωματώνει τα χειριστήρια για το σύστημα κλιματισμού και τη θέρμανση των καθισμάτων στις εκδόσεις που είναι διαθέσιμη, μειώνοντας στο ελάχιστο τον αριθμό των φυσικών διακοπτών στην κεντρική κονσόλα και απλοποιώντας την εμπειρία χρήστη. Συν τοις άλλοις διαθέτει διπλάσια υπολογιστική ισχύ σε σύγκριση με την απερχόμενη έκδοση, με αποτέλεσμα το νέο SYNC 4 να μην είναι μόνο ταχύτερο, αλλά να μπορεί να χρησιμοποιεί έναν πολύπλοκο αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για να μαθαίνει από τις εντολές του οδηγού με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, προσφέρει σε όλους απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μέσω ενός μόντεμ 5G.

Με άπλετους χώρους και κορυφαία πρακτικότητα χάρη στο καινοτόμο Mega Box

Εκτός από την ασυναγώνιστη συνδεσιμότητα και την ανανεωμένη σχεδίαση, το νέο Ford Puma προτάσσει τώρα ένα ακόμη πιο εκλεπτυσμένο και ανθρωποκεντρικό εσωτερικό με μεγάλους χώρους και κορυφαία πρακτικότητα. Με τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων να απολαμβάνουν ανέσεις μεγαλύτερου αυτοκινήτου, ο ευέλικτος και καινοτόμος χώρος φόρτωσης του νέου Ford Puma χρησιμοποιεί το Mega Box για τη μεταφορά δύο σετ μπαστουνιών του γκολφ σε όρθια θέση ή βρεγμένου και λασπωμένου εξοπλισμού μετά από υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς πλένεται και καθαρίζεται εύκολα.

Το Mega Box προσφέρει επιπλέον 80 λίτρα αποθηκευτικού χώρου στο δάπεδο του χώρου αποσκευών, κάτι που σημαίνει ότι αντικείμενα ύψους έως και περίπου 115 cm μπορούν να αποθηκευτούν όρθια. Με το Mega Box ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 456 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους, ενώ με την πλήρη αναδίπλωσή τους η μέγιστη χωρητικότητα φτάνει τα 1.216 λίτρα. Ως εκ τούτου, το νέο Ford Puma καλύπτει άνετα όλες τις ανάγκες των οικογενειακών διακοπών και άλλων αποδράσεων με ένα πορτμπαγκάζ ικανό να γεμίσει με αποσκευές ή σπορ εξοπλισμό.

