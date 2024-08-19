Νέο Ford Puma: Διαθέσιμο με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας, συνδεσιμότητας και άνεσης της κατηγορίας

Το νέο Ford Puma αποτελεί το κορυφαίο σήμερα συμπαγές crossover και ταυτόχρονα μια εξέλιξη υψηλής τεχνολογίας του πιο δημοφιλούς επιβατικού οχήματος της αμερικανικής μάρκας στην Ευρώπη, το οποίο προάγει σε όλα τα επίπεδα την οδηγική εμπειρία προσφέροντας όχι μόνο αδιαμφισβήτητο στιλ αλλά και ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της κατηγορίας B-SUV περιβάλλον οδήγησης με όλες τις τεχνολογίες που ενισχύουν την ασφάλεια, την συνδεσιμότητα και την άνεση για όλους τους επιβάτες.

Στην ποιοτική και αναβαθμισμένη σε σχεδίαση καμπίνα του νέου Ford Puma τις εντυπώσεις κλέβουν οι προηγμένες ψηφιακές οθόνες, οι οποίες διαμορφώνουν ένα σύγχρονο περιβάλλον οδήγησης και ένα καταφύγιο για πιο απολαυστικά και χαλαρωτικά ταξίδια. Όλες οι εκδόσεις του μοντέλου διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών, ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής όσον αφορά την απεικόνιση των ενδείξεων, ώστε κάθε φορά να προβάλλονται με ευκρινή γραφικά οι πληροφορίες που οι οδηγοί θεωρούν πιο χρήσιμες. Ένα ακόμα highlight του προηγμένου εσωτερικού του νέου Ford Puma είναι η κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 12 ίντσες, η οποία διαθέτει οριζόντιο προσανατολισμό και είναι τοποθετημένη ψηλά στην κεντρική κονσόλα δίνοντας την αίσθηση ότι «αιωρείται». Αυτή έχει κλίση προς τη μεριά του οδηγού ώστε να διευκολύνει την αλληλεπίδραση και να ενισχύει την σπορ αίσθηση του cockpit.

Το νέο Ford Puma αναβαθμίζεται με το καινοτόμο σύστημα συνδεσιμότητας και ψυχαγωγίας τελευταίας γενιάς SYNC 4. Πλέον, η κεντρική οθόνη αφής του συστήματος ενσωματώνει τα χειριστήρια για το σύστημα κλιματισμού και τη θέρμανση των καθισμάτων στις εκδόσεις που είναι διαθέσιμη, μειώνοντας στο ελάχιστο τον αριθμό των φυσικών διακοπτών στην κεντρική κονσόλα και απλοποιώντας την εμπειρία χρήστη. Διαθέτοντας διπλάσια υπολογιστική ισχύ σε σύγκριση με την απερχόμενη έκδοση, το νέο SYNC 4 δεν είναι μόνο ταχύτερο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιεί έναν πολύπλοκο αλγόριθμο μηχανικής μάθησης για να μαθαίνει από τις εντολές του οδηγού με την πάροδο του χρόνου έτσι ώστε να προσφέρει ακόμα πιο ακριβείς προτάσεις και ταχύτερες απαντήσεις καθώς οι πελάτες έχουν πρόσβαση στις στάνταρ λειτουργίες συνδεδεμένης πλοήγησης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας.

Οι ιδιοκτήτες του νέου Ford Puma μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης φυσικές εντολές ομιλίας για hands-free πρόσβαση στις λειτουργίες ψυχαγωγίας, καιρού και κλιματισμού. Τα ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto επιτρέπουν την ενσωμάτωση smartphone χωρίς καλώδια για μεγαλύτερη τάξη στην καμπίνα, ενώ ένας ειδικά σχεδιασμένος χώρος αποθήκευσης για έξυπνα τηλέφωνα, που περιλαμβάνει μία ασύρματη βάση φόρτισης, καθιστά εύκολη τη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας της μπαταρίας σε υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, το στάνταρ μόντεμ 5G προσφέρει σε όλους τους επιβάτες του νέου Ford Puma ταχύτατη συνδεσιμότητα εν κινήσει, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα το Alexa Built-in ως κινητό προσωπικό βοηθό που απαντά σε ερωτήματα ή μεταδίδει μουσική κατόπιν σχετικών αιτημάτων, μέσω του προαιρετικού συστήματος ήχου B&O με 10 ηχεία.

Νέο Ford Puma: Με τεχνολογίες για περισσότερη ασφάλεια και ευκολία στην οδήγηση

Το νέο Ford Puma εισάγει σε ένα συμπαγές crossover τεχνολογίες οδήγησης που συναντώνται σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα, εξασφαλίζοντας ακόμα πιο άνετα ταξίδια γεμάτα αυτοπεποίθηση. Το σύστημα Intelligent Adaptive Cruise Control με Stop & Go επωφελείται όχι μόνο από την ομαλότερη πέδηση και επιτάχυνση, αλλά και από τα Lane Centring και Predictive Speed Assist, ρυθμίζοντας προληπτικά την ταχύτητα του οχήματος στις στροφές του δρόμου, στους κυκλικούς κόμβους και κατά την είσοδο ή έξοδο από αυτοκινητόδρομους.

Το σύστημα Intersection Assist παρακολουθεί το δρόμο μπροστά για πιθανές συγκρούσεις με επερχόμενα οχήματα σε παράλληλες λωρίδες - και πεζούς και ποδηλάτες που διασχίζουν το δρόμο στον οποίο στρίβει ο οδηγός - και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα ώστε να αποτρέψει ή να μετριάσει τη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης. Λειτουργεί χωρίς την ανάγκη οδικής σήμανσης ή οδικού εξοπλισμού, καθώς και τη νύχτα με ενεργοποιημένους προβολείς.

Ένα ακόμα σύστημα υποβοήθησης τα οποίο διαθέτει το νέο Ford Puma είναι το Reverse Brake Assist. Όταν το όχημα ανιχνεύσει ακίνητα αντικείμενα, όπως πεζούς, ποδήλατα, κολωνάκια ή άλλα οχήματα, θα προειδοποιήσει τον οδηγό και μπορεί να ενεργοποιήσει τα φρένα ώστε να αποτρέψει ή να μετριάσει τη σφοδρότητα μιας σύγκρουσης. Ομοίως, το Rear Cross Traffic Braking φρενάρει το όχημα, εφόσον είναι απαραίτητο, όταν ανιχνεύσει κινούμενα αντικείμενα, όπως πεζούς, ποδηλάτες ή οχήματα.

Το προαιρετικό σύστημα κάμερας surround-view 360 μοιρών εμφανίζει στην κεντρική οθόνη του νέου Ford Puma μια «αιωρούμενη» εικόνα από πάνω που επιτρέπει σε όλους τους οδηγούς να βλέπουν αντικείμενα και εμπόδια τα οποία δεν είναι ορατά από το εσωτερικό του οχήματος - διευκολύνοντας το παρκάρισμα και τους ελιγμούς σε στενούς χώρους.

Επίσης, οι διαθέσιμοι προβολείς Dynamic Matrix LED προσφέρουν βελτιωμένη ορατότητα και βοηθούν στην προστασία και των άλλων χρηστών του δρόμου. Η λειτουργία Glare Free High Beam χρησιμοποιεί την εμπρόσθια κάμερα του αυτοκινήτου για να ανιχνεύσει την κυκλοφορία από την αντίθετη κατεύθυνση, δημιουργώντας μια glare-free περιοχή φωτός που δεν τυφλώνει τους απέναντι. Για να αυξηθεί το οπτικό πεδίο του οδηγού, το Predictive Dynamic Bending Light παρακολουθεί τον δρόμο μπροστά ώστε να φωτίζει καλύτερα τις στροφές.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο Ford Puma εδώ.

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Puma εδώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.