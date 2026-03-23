Used Car Expo powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων επιστρέφει στο ΟΑΚΑ

Η Used Car Expo 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ επιστρέφει δυναμικά από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, αποτελώντας το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός για το ποιοτικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη προηγούμενη διοργάνωση, ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για την αγορά του αξιόπιστου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν, σε έναν ενιαίο χώρο, μαζεμένα εκατοντάδες επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών, από αξιόπιστους εμπόρους-εταιρείες του κλάδου. Όλα τα οχήματα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας, όπως: ηλικία έως 12 ετών, έως 130.000 χλμ., πλήρες ιστορικό συντήρησης, πιστοποιητικό ΚΤΕΟ σε ισχύ και βιολογικό καθαρισμό πριν από την έκθεση. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από αποκλειστικές εκθεσιακές προσφορές, να πραγματοποιήσουν επιτόπου τεχνικό έλεγχο για τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν, καθώς και να ενημερωθούν για σύγχρονες λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης, σε ένα πλήρως οργανωμένο περιβάλλον.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ συμμετέχει για ακόμη μία χρονιά ως ονομαστικός χορηγός της έκθεσης USED CAR EXPO, ενισχύοντας το πλαίσιο αξιοπιστίας, διαφάνειας και ασφάλειας στην αγορά ποιοτικού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Η Εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 56 χρόνια παρουσίας στον ασφαλιστικό κλάδο και μέτοχο μειοψηφίας τον ευρωπαϊκό όμιλο Helvetia Baloise (7η θέση στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά και Ενεργητικό 150 δις. δολάρια). Παράλληλα, η Ατλαντική Ένωση διαθέτει σταθερή ελληνική διοίκηση που απαρτίζεται από επαγγελματίες ασφαλιστές και ξεχωρίζει για τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της (Δείκτης 297%), κατακτώντας για 9η συνεχή χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ όλων των εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, συνεχίζει τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία με διπλάσιο ρυθμό αύξησης ασφαλίστρων από την ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2025 παρουσιάζοντας 12 νέα σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα, επεκτεινόμενη στον Κλάδο Εγγυήσεων και αξιοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης και της εμπειρίας συνεργατών και πελατών.

Η Used Car Expo powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ συγκεντρώνει τα καλύτερα οχήματα και τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες σε μια διοργάνωση που ξεχωρίζει για την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνολική εμπειρία. Την οργάνωση υπογράφει η EXPO & EVENTS, η εταιρεία των επιτυχημένων εκθέσεων AUTO ATHINA και AUTO THESSALONIKI, εγγυώμενη μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών.

Μη χάσετε την ευκαιρία να βρείτε το επόμενο αυτοκίνητό σας!

Used Car Expo powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ- Η επιλογή σου, με αξιοπιστία!

15–17 Μαΐου 2026

• Παρασκευή 15 Μαΐου: 11:00 – 20:00

• Σάββατο 16 Μαΐου: 10:00 – 20:00

• Κυριακή 17 Μαΐου : 10:00 – 20:00

Τοποθεσία: ΟΑΚΑ (PARKING 9), Μαρούσι

www.usedcarexpo.gr

Πηγή: skai.gr

