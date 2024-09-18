H Ford Pro πραγματοποιεί το ντεμπούτο του Ranger PHEV που φέρνει την επανάσταση στην αγορά της Ευρώπης στην εμπειρία οδήγησης ενός pick-up οχήματος

Η Ford Pro ανοίγει νέα μονοπάτια για τα plug-in υβριδικά pick-up οχήματα με το ολοκαίνουργιο Ranger PHEV, το οποίο πραγματοποιεί σήμερα το παγκόσμιο ντεμπούτο του στην έκθεση IAA TRANSPORTATION.

Το ασυμβίβαστο νέο μοντέλο της Ford Pro προσφέρει τις κορυφαίες ικανότητες της δημοφιλής οικογένειας Ranger όσον αφορά τη ρυμούλκηση, το ωφέλιμο φορτίο και την απόδοση εκτός δρόμου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αμιγούς ηλεκτροκίνησης, ενισχύοντας την ηγετική θέση της Ford Pro στην Ευρώπη στην κατηγορία των pick-up οχημάτων και επεκτείνοντας την ολοκληρωμένη γκάμα των plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία της Ford.

Με ροπή που φτάνει τα 690 Nm (περισσότερη από οποιουδήποτε άλλο Ranger παραγωγής) και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 45 km, η νέα έκδοση διευρύνει την απήχηση του pick-up μοντέλου. Το Ranger PHEV εισάγει επίσης το Pro Power Onboard στην οικογένεια Ranger, εξασφαλίζοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια εργαλεία με ισχύ έως 6,9 kW απευθείας από την ενσωματωμένη μπαταρία, αντί να χρειάζονται γεννήτρια.

Εκτός από τις εκδόσεις Wildtrak και XLT, η Ford Pro παρουσιάζει σήμερα το νέο μοντέλο στην αποκλειστική PHEV έκδοση λανσαρίσματος Stormtrak.

«Το νέο Ranger PHEV προσφέρει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης μαζί με την υψηλή απόδοση που αναζητά κάθε επαγγελματίας, η οποία έχει δημιουργήσει μια πιστή βάση οπαδών για το Ranger στην Ευρώπη. Έχουμε τελειοποιήσει το πρώτο plug-in υβριδικό pick-up μοντέλο μας για την Ευρώπη ώστε να είναι ένα εξαιρετικά ικανό εργαλείο για τη δουλειά και την κίνηση εκτός δρόμου και συγχρόνως ένα premium όχημα που διαθέτει την άνεση, τη συνδεσιμότητα και την ηλεκτρική αυτονομία για τις ανάγκες μιας οικογένειας», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe.

Το Ranger PHEV θα κατασκευάζεται στο Silverton της Νότιας Αφρικής και οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες αναμένονται από την άνοιξη του 2025. Το νέο μοντέλο έρχεται να προστεθεί στην υπάρχουσα γκάμα των πετρελαιοκίνητων Ranger στην Ευρώπη. Με το νέο μοντέλο, η γκάμα Ranger καθίσταται η πλέον κατάλληλη για τις ποικίλες ανάγκες των πελατών και τους ισχύοντες κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων.

Εισάγοντας την plug-in υβριδική τεχνολογία στα pick-up μοντέλα

Το νέο σύστημα κίνησης PHEV συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford και το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της εταιρείας με έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 75 kW και μια μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh. Η ροπή των 690 Nm είναι η υψηλότερη από οποιουδήποτε άλλου Ranger παραγωγής και χάρη στη μέγιστη απόδοση των 279 PS, η έκδοση PHEV παράγει περισσότερη ισχύ από ένα πετρελαιοκίνητο Ranger 3.0L V6.

Το νέο Modular Hybrid Transmission ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα του Ranger PHEV στο περίβλημα του κιβωτίου προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η υβριδική λειτουργία του συστήματος. Η φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί λιγότερο από τέσσερις ώρες με τη χρήση μονοφασικού φορτιστή 16 amp εξασφαλίζοντας στοχευμένη αυτονομία άνω των 45 km σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία.

Το Ranger PHEV προσφέρει την ίδια υψηλή απόδοση στην εργασία που έχει χαρίσει στα πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα Ranger στρατιές αφοσιωμένων οπαδών σε όλο τον κόσμο. Οι πελάτες του νέου Ranger PHEV θα συνεχίσουν να είναι σε θέση να μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο έως και 1 τόνο, να ρυμουλκούν έως και 3.500 kg και να επωφελούνται από τις εκτός δρόμου ικανότητες που προσφέρουν το σύστημα τετρακίνησης e-4WD του Ranger, το dual-range κιβώτιο μεταφοράς (κοντές/μακριές σχέσεις) και το μπλοκέ πίσω διαφορικό. Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι τοποθετημένη ανάμεσα σε ειδικά σχεδιασμένες ράγες του πλαισίου.

Ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπει στο Ranger PHEV να λειτουργεί ηλεκτρικά και οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν πότε και πώς θα χρησιμοποιούν την ισχύ της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα από τα προγράμματα λειτουργίας Auto EV, EV Now, EV Later και EV Charge.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την αναγεννητική πέδηση που προσφέρει ο ηλεκτροκινητήρας και την πρόσθετη ροπή κατά τη ρυμούλκηση, τη μεταφορά βαρύτερων φορτίων και την κίνηση σε δύσκολες off-road συνθήκες, όπως η οδήγηση σε βραχώδεις επιφάνειες και δρόμους με απότομη κλίση. Επίσης, οι μηχανικοί της Ford αναθεώρησαν τη ρύθμιση της ανάρτησης για βέλτιστη άνεση και εξασφαλισμένες επιδόσεις εντός και εκτός δρόμου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που προτάσσει τόσο το μοναδικό πλαίσιο όσο και η κατανομή βάρους του νέου Ranger PHEV.

Στις αγορές που είναι διαθέσιμο, το Ford Pro Home Charging επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να προγραμματίζουν τη φόρτιση τις νυχτερινές ώρες προκειμένου να επωφεληθούν από τα φθηνότερα τιμολόγια. Η Ford εκτιμά ότι το υβριδικό σύστημα κίνησης θα προσφέρει εξοικονόμηση καυσίμου σε σύγκριση με τις υψηλότερου κυβισμού πετρελαιοκίνητες εκδόσεις του Ranger που τροφοδοτούνται από τον V6 κινητήρα της Ford.

Η τεχνολογία Pro Power Onboard του νέου Ranger PHEV υποστηρίζει τους πελάτες που χρειάζονται έξτρα ενέργεια για τη δουλειά ή τις εκδρομές τους, καθώς παρέχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας εργαλείων και εξοπλισμού υψηλής απόδοσης σε εργοτάξια ή κάμπινγκ, χωρίς τη χρήση γεννήτριας. Το σύστημα προσφέρει στάνταρ ισχύ φόρτισης 2,3 kW, αλλά οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν την έκδοση των 6,9 kW που διαθέτει δύο παροχές 15 amp στο χώρο αποσκευών - με 3,45 kW διαθέσιμα για κάθε μια από αυτές, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις λειτουργίας βαρέως τύπου εξοπλισμού.

Η έκδοση λανσαρίσματος Stormtrak προσφέρει υψηλών προδιαγραφών στάνταρ εξοπλισμό, που περιλαμβάνει:

• Μοναδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης Stormtrak, με ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, κυψελοειδή μάσκα, αεραγωγούς στα φτερά και κιτ με αυτοκόλλητα

• Προβολείς Matrix LED, ευέλικτο σύστημα Flexible Rack System, Pro Trailer Backup Assist και κάμερα περιμετρικής θέασης 3600 ως βασικός εξοπλισμός για μέγιστη λειτουργικότητα

• Αποκλειστική για την έκδοση Stormtrak νέα απόχρωση εξωτερικής βαφής Chill Grey. Διατίθεται επίσης ο χρωματισμός Agate Black

• Πολυτελής καμπίνα με ηχοσύστημα B&O 10 ηχείων και μοναδικά υλικά εσωτερικού

Όπως όλα τα μοντέλα της Ford Pro, το νέο Ford Ranger PHEV υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών συντήρησης, φόρτισης, διαισθητικού λογισμικού και ευέλικτης χρηματοδότησης που απλουστεύουν την εμπειρία ιδιοκτησίας, βελτιώνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το λειτουργικό κόστος. Πολλοί πελάτες του Ranger είναι μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα pick-up τους για επαγγελματικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και για ταξίδια αναψυχής τα Σαββατοκύριακα, με την καινοτόμο εφαρμογή FordPass να τους υποστηρίζει εν κινήσει με ειδοποιήσεις για την λειτουργική κατάσταση και την ασφάλεια του οχήματος. Εταιρείες με μεγαλύτερους στόλους οχημάτων μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα από το Ford Pro Telematics για να βελτιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και τον χρόνο λειτουργίας των οχημάτων τους. Το νέο ψηφιακό ημερολόγιο της Ford Pro διευκολύνει επίσης την παρακολούθηση της χιλιομετρικής κάλυψης για απλούστερη καταγραφή και συμμόρφωση με τους κανονισμούς.



