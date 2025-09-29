Ήρθε το ολοκαίνουργιο Audi Q3 και φιλοδοξεί να κατακτήσει τις πόλεις με στυλ!

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου. Η πόλη φωτίστηκε, η προσμονή κορυφώθηκε και γράφτηκε η αρχή ενός νέου κεφαλαίου: το νέο Audi Q3 έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στην Ελληνική αγορά.

Η πόλη γίνετε σκηνή, τα φώτα ανάβουν – και το Q3 πρωταγωνιστεί στη δική του μεγάλη γιορτή. Σας περιμένει να το ανακαλύψετε σε κεντρικά σημεία και στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων της Audi. Μάθετε τα πάντα στο www.audi.gr

Το εμβληματικό best seller της Audi, με περισσότερες από δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, βγήκε από τις γυάλινες κατασκευές και κατέλαβε τον δρόμο, δίνοντας ρυθμό και στυλ. Σημεία-ορόσημα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης – Πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα, Κολοκοτρώνη 1 στην Κηφισιά και στην Πλατεία Αριστοτέλους – μετατρέπονται σε σκηνές όπου το νέο Q3 συναντά το κοινό του. Σε κάθε σημείο αποκάλυψης και μια γιορτή, με μουσική, φώτα και live streaming μέσα από κορυφαίους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Παράλληλα, το Audi On Tour ξεκινά την πανελλαδική του περιοδεία από την Αθήνα και θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, τη Κοζάνη, τα Ιωάννινα, τη Πάτρα, το Ηράκλειο και τη Ρόδο. Κάθε στάση μια γιορτή, μια εξερεύνηση και μια απόλυτη οδηγική εμπειρία Audi.

Hero μοντέλο της περιοδείας είναι το νέο Audi Q3, πλαισιωμένο από μια εκρηκτική γκάμα high-performance εκδόσεων: S3, RS 3, S5 Avant, S6 e-tron Avant, SQ6 e-tron, Q5, Q8 e-tron Dakar και RS7 – όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να τα γνωρίσουν από κοντά και να ζήσουν την εμπειρία οδήγησης Audi σε πραγματικές συνθήκες.

Το νέο Q3 είναι σχεδιασμένο για κάθε στιγμή της ζωής. Με πλήρη γκάμα κινητήρων: Mild Hybrid, Diesel και Plug-in Hybrid. Με νεα δυναμική εξωτερική σχεδίαση που μαγνητίζει τα βλέμματα και με νέα σχεδιαστική φιλοσοφια στο εσωτερικό, προσφέρει προηγμενες τεχνολογιες και άνεση. Το νέο Q3 καλύπτει όλες τις ανάγκες της καθημερινότητας.

Πηγή: skai.gr

