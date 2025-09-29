Η πορεία προς την ηλεκτροκίνηση προχωρά θετικά, καθώς οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες ακολουθούν το πλάνο τους

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη συνεχίζεται με ικανοποιητικό ρυθμό, καθώς οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες παραμένουν εντός των αρχικών τους πλάνων. Ωστόσο, η πρόσφατη χαλάρωση των στόχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που επηρεάζει τον αριθμό των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αύξησαν τις τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μετά τη χαλάρωση των στόχων για τις εκπομπές CO2.

Παρά τις προσπάθειες επιβράδυνσης της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, οι μειώσεις στις τιμές των μπαταριών και οι τεχνολογικές εξελίξεις που βελτιώνουν την αυτονομία ενισχύουν τη ζήτηση από τους καταναλωτές. Μέχρι το 2027, αναμένεται σημαντική μείωση στο κόστος των μπαταριών, γεγονός που θα καταστήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο προσιτά.

Το δίκτυο φόρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη υπερβεί τον στόχο για τον συνολικό αριθμό σημείων φόρτισης που είχε τεθεί για το 2025, ενώ σχεδόν το 80% του βασικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων διαθέτει πλέον ταχυφορτιστές.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σημείωσαν αύξηση 38% στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους. Αυτό διασφαλίζει ότι οι περισσότερες εταιρείες, με εξαίρεση τη Mercedes, βρίσκονται σε καλό δρόμο για τη συμμόρφωση με τους στόχους εκπομπών για το 2025-27. Παρ' όλα αυτά, η διετής παράταση των στόχων έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρείες να περιορίσουν την παραγωγή και να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τους αρχικούς τους στόχους.

Η Ευρώπη βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: να ηγηθεί στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να εισέλθει δυναμικά στην ηλεκτρική εποχή ή να ρισκάρει να μείνει πίσω από τις εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος προειδοποιεί πως η περαιτέρω αποδυνάμωση των στόχων εκπομπών CO2 για το διάστημα 2030-2035 θα μπορούσε να υπονομεύσει τις μέχρι σήμερα επενδύσεις και προσπάθειες, δίνοντας ταυτόχρονα πλεονέκτημα στην Κίνα στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων.

