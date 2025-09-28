Το τέλος… του τέλους των συμβατικών κινητήρων

Η απροθυμία των πολιτών να «αγκαλιάσουν» την ηλεκτροκίνηση κλονίζει την αυτοκινητοβιομηχανία. Η Γερμανία εξετάζει αναβολή της κατάργησης των κινητήρων εσωτερικής καύσης.Ανάλυση DW



Την περασμένη Πέμπτη η εταιρεία Bosch, ο μεγαλύτερος προμηθευτής εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε περικοπές 13.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2030. Στις αρχές του χρόνου είχε κάνει λόγο για 9.000 απολύσεις. Η απόφαση αιτιολογήθηκε με την πτώση της ζήτησης, ειδικά για το κομμάτι των εξαρτημάτων που αφορούν τα ηλεκτρικά οχήματα, που υποχρεώνει την εταιρεία να κλείσει συγκεκριμένες μονάδες.

Πηγή: Deutsche Welle

Μια ημέρα αργότερα η Volkswagen δήλωνε ότι θα στείλει σε υποχρεωτική άδεια μιας εβδομάδας από τις 6 Οκτωβρίου τους εργαζόμενους της σε δυο εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρικά οχήματα, στο Τσβίκαου και στη Δρέσδη. Αντιθέτως στο εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ, που παράγει οχήματα με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης θα χρειαστούν έξτρα βάρδιες για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στη ζήτηση.Μια κρίση διαρκείαςΕίναι δύο ειδήσεις που αποκαλύπτουν πτυχές της σοβαρής κρίσης, που περνάει πλέον εδώ και μήνες ο τομέας. Από το περασμένο καλοκαίρι έχουν χαθεί 51.500 θέσεις εργασίας στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, ποσοστό 7% του συνολικού δυναμικού και οι προβλέψεις μιλούν και για περαιτέρω απολύσεις και μάλιστα σε παραδοσιακές μονάδες, όπως αυτή της Ford στην Κολωνία. Στην τελευταία έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο το θέμα ήταν κυρίαρχο στις συζητήσεις πίσω από τα εντυπωσιακά περίπτερα και τις φιλόδοξες παρουσιάσεις.Ο χώρος υποφέρει και αυτό δεν είναι άσχετο και με την απροθυμία των πολιτών τόσο στη Γερμανία, όσο και συνολικά στην Ευρώπη να «αγκαλιάσουν» την ηλεκτροκίνηση σε μια έτσι κι αλλιώς κορεσμένη αγορά.Το 2020 είχαν πωληθεί στη Γερμανία 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ενώ το 2024 μόλις 2,8 εκατομμύρια. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί ουσιαστικά στην παραγωγή των δύο μεγαλύτερων γερμανικών μονάδων. Η αγορά της Κίνας έχει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό τιμών από την εγχώρια της παραγωγή και οι δασμοί του Τραμπ αποτελούν επιπλέον πρόβλημα για τη δύσκολη αγορά των ΗΠΑ. Οι απόπειρες των διευθυνόντων συμβούλων των μεγαλύτερων γερμανικών εταιρειών να έρθουν σε ξεχωριστές, απευθείας συμφωνίες με τον Τραμπ δεν έχουν ακόμα προχωρήσει. BMW, Mercedes, Volkswagen, Opel, Porsche, Audi, όλες οι επιχειρήσεις έχουν χτυπηθεί άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο από τον «ιό» της κρίσης.Έτοιμοι για τη μεγάλη στροφήΣε αυτό το πλαίσιο δεν προκαλεί μεγάλη εντύπωση η στροφή που προδιαγράφεται σε πολιτικό επίπεδο στο Βερολίνο. Ο καγκελάριος Μερτς είχε μιλήσει για τα προβλήματα του χώρου στην έκθεση ΙΑΑ του Μονάχου.Τώρα διέρρευσε ότι σκοπεύει να καλέσει σε συνάντηση κορυφής στο Βερολίνο, πιθανότατα στις 9 Οκτωβρίου, τους επικεφαλής όλων των μεγάλων του κλάδου, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και να προτείνουν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ.Ωστόσο σε μια τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το απόγευμα της Παρασκευής, ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος έδειξε την κατεύθυνση προς την οποία σκέφτεται να κινηθεί. Η γερμανική κυβέρνηση θέλει να προτείνει στην Κομισιόν την άρση της απόφασης για απαγόρευση της πώλησης οχημάτων με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, που έχει οριστεί για μετά το 2035. Κατά τη γνώμη του καγκελάριου τη λύση θα πρέπει να δώσει η ίδια η βιομηχανία με τη βοήθεια της εξέλιξης της τεχνολογίας και όχι κάποιες ντιρεκτίβες της Κομισιόν. Σε τελευταία ανάλυση θα είναι η «αγορά» που θα δώσει την απάντηση.Στις τάξεις της Χριστιανοδημοκρατίας σε Γερμανία και Ευρώπη η σχετική σκέψη ωριμάζει από καιρό. Οι Γερμανοί βιομήχανοι δείχνουν να πιστεύουν σε λύσεις, όπως τα συνθετικά καύσιμα και περαιτέρω βελτιώσεις στα συστήματα καύσης, που θα μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση της ηλεκτροκίνησης και την δημιουργία ενός σχετικού δικτύου που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και θεωρείται απίθανο να αναπτυχθεί στο αναγκαίο εύρος και πυκνότητα μέχρι το 2035.«Η καταληκτική αυτή ημερομηνία πρέπει να αναθεωρηθεί σημαντικά ή και να αφαιρεθεί εντελώς», δήλωσε πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος της BMW, Όλιβερ Τσίπσε. Έτσι κι αλλιώς, όπως επεσήμανε ο Μερτς, και μετά το 2035 θα συνεχίσουν να κινούνται στους δρόμους της χώρας πάνω από 40 εκατομμύρια συμβατικά οχήματα.Μόλις 3,3% τα ηλεκτροκίνηταΑυτή τη στιγμή είναι δηλωμένα στη Γερμανία 49 εκατομμύρια αυτοκίνητα, από τα οποία μόλις 1,65 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά ή ποσοστό 3,3%. Αυτή η αναλογία δεν αναμένεται να μεταβληθεί ριζικά μέσα στην επόμενη δεκαετία, εκτός αν όλα τα οχήματα που θα πωλούνται έως τότε ήταν μόνο ηλεκτρικά, κάτι που δεν χωράει ούτε σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και αν αυτό συμβαίνει στην «πλούσια» Γερμανία καταλαβαίνει κανείς πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα σε άλλες «φτωχότερες» χώρες.Οι πληροφορίες λένε, λοιπόν, ότι η Γερμανία αναζητά συμμάχους και σε άλλες πρωτεύουσες της ΕΕ για να πιέσει την Κομισιόν να άρει αυτό το τελεσίγραφο, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ιστορική και θα αποδείκνυε για μια ακόμα φορά ότι (EL): Το τέλος… του τέ... πολλές αποφάσεις που ανακοινώνονται μεγαλοπρεπώς στις Βρυξέλλες σκοντάφτουν, όταν έρχονται αντιμέτωπες με την πραγματικότητα.Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μερτς, το τοπίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα και όχι μέσα στο 2026, όπως έχει «υποσχεθεί» η Κομισιόν. Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει ξεκάθαρη εικόνα για το ζήτημα, αν και παραδέχτηκε ότι δεν συμφωνούν μαζί του όλοι εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, κυρίως από τη μεριά των Σοσιαλδημοκρατών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.