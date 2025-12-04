Η Ford επεκτείνει και αναβαθμίζει την γκάμα Ranger

Η Ford Pro εισάγει στο δημοφιλές Ranger σημαντικές αναβαθμίσεις με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην κατηγορία όσον αφορά τη σχεδίαση, τις δυνατότητες, την τεχνολογία και την ασφάλεια που προσφέρει.

Η γκάμα του εξηλεκτρισμένου Ranger PHEV επεκτείνεται περιλαμβάνοντας τώρα την έκδοση Platinum, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους πελάτες που θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητες του plug-in hybrid οχήματος χωρίς συμβιβασμούς. Το Ranger PHEV διαθέτει επίσης την τεχνολογία BlueCruise της Ford, εισάγοντας για πρώτη φορά στην κατηγορία των pick-up οχημάτων την δυνατότητα hands-free οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο.

Στις προηγμένες τεχνολογίες του μοντέλου συγκαταλέγονται η κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 12 ίντσες, ο διαμορφώσιμος ως προς τις ενδείξεις που απεικονίζει ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,4 ιντσών (τώρα στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις), καθώς και το Trailer Theft Alert, το οποίο ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες του οχήματος μέσω του συνδεδεμένου app της Ford στην περίπτωση που το ρυμουλκούμενο αποσυνδεθεί από τον κοτσαδόρο.

Το Ford Ranger είναι το πιο δημοφιλές σε πωλήσεις pick-up σε ολόκληρη την Ευρώπη για 10 συνεχόμενα χρόνια – και πλέον το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία έγινε ακόμα καλύτερο με το λανσάρισμα του βραβευμένου Ranger PHEV νωρίτερα φέτος, το οποίο πρόσφατα απέσπασε τον τίτλο International Pick-up Award 2026/2027.

«Όπως και οι πελάτες μας που επιλέγουν το Ranger, έτσι και εμείς στην Ford Pro αναζητούμε συνεχώς τρόπους να γινόμαστε καλύτεροι», είπε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe. «Αυτές οι βελτιώσεις στη γκάμα του Ford Ranger καθιστούν το pick-up μας ακόμα πιο ευέλικτο και ικανό. Είτε πρόκειται για ρυμούλκηση, οδήγηση εκτός δρόμου, εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξιο ή hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, το Ranger φέρνει εις πέρας κάθε αποστολή με απόλυτη αυτοπεποίθηση».

Επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς

Η γκάμα κινητήρων του αναβαθμισμένου Ranger δίνει έμφαση στην ισχυρή και αποδοτική λειτουργία χωρίς συμβιβασμούς.

Το Ranger PHEV, το οποίο παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αποδίδει μέγιστη ισχύ 281 PS και ροπή έως και 697 Nm – τιμές υψηλότερες από οποιοδήποτε Ranger παραγωγής – προσφέροντας την ίδια στιγμή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km. Η συγκεκριμένη έκδοση διατηρεί στο ακέραιο τις γνώριμες ικανότητες της σειράς Ranger, όπως είναι η ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg, σε συνδυασμό με ωφέλιμο φορτίο έως έναν τόνο. Παράλληλα εξοπλίζεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης, το οποίο εξασφαλίζει κορυφαίες δυνατότητες εκτός δρόμου.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το Ford Ranger με τον ισχυρό και αποδοτικό κινητήρα ντίζελ 3.0L V6, ο οποίος αποδίδει ισχύ 240 PS και ροπή 600 Nm και συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων.

Πλούσιος εξοπλισμός και Hands-free οδήγηση με το νέο Ranger PHEV

Η εισαγωγή της προηγμένης τεχνολογίας Ford BlueCruise καθιστά το νέο Ranger PHEV το πρώτο pick-up μοντέλο στην Ευρώπη που προσφέρει την δυνατότητα hands-free οδήγησης, σε συνδυασμό με την εκλεπτυσμένη απόδοση που εξασφαλίζει το προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης της Ford.

Με την κυκλοφορία του στη Μεγάλη Βρετανία, το σύστημα BlueCruise της Ford – στάνταρ στο νέο Ranger Platinum PHEV και προαιρετικό στο νέο Ranger Wildtrak PHEV – ήταν το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση για χρήση στην Ευρώπη το 2023. Έκτοτε, έχει λάβει έγκριση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που καθιστά το καινοτόμο BlueCruise το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην Ευρώπη.

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει προβολείς Matrix LED, περιμετρικό σύστημα φωτισμού 360ο, εμπρός θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων, καθώς και το σύστημα Pro Trailer Backup Assist – όλα στάνταρ στην έκδοση Ranger Platinum. Το σύστημα infotainment και πλοήγησης SYNC 4A της Ford υποστηρίζεται από οθόνη αφής 12 ιντσών σε κατακόρυφη διάταξη, ενώ ένας διαμορφώσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,4 ιντσών διατίθενται πλέον στάνταρ σε όλη τη γκάμα Ranger.

Η νέα έκδοση Platinum του Ford Ranger PHEV θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία στις αρχές του 2026 με τις πρώτες παραδώσεις να υπολογίζονται στα μέσα της ίδιας χρονιάς.

