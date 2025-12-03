Audi Q5 και Audi A6: Νέος κινητήρας V6 TDI

Η Audi ενισχύει τη γκάμα κινητήρων των Audi Q51 και Audi A62 με έναν νέο, τρικύλινδρο V6 TDI 3.0 λίτρων, απόδοσης 220 kW (299 PS) και 580 Nm ροπής.

Για πρώτη φορά, η υβριδική τεχνολογία MHEV plus, που προσφέρει έως 18 kW (24 PS) επιπλέον ισχύος, συνδυάζεται με έναν ηλεκτρικά υποβοηθούμενο κομπρέσορα – ένα σύστημα που ανεβάζει τον πήχη σε αμεσότητα, απόδοση και οικονομία. Ο νέος V6 TDI quattro είναι ήδη διαθέσιμος και για τα δύο μοντέλα.

MHEV plus: Η μερική ηλεκτροκίνηση στην πιο ώριμη μορφή της

Το σύστημα MHEV plus αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή μερικής ηλεκτροκίνησης της Audi, βασισμένο σε τρία ηλεκτροποιημένα στοιχεία: τη γεννήτρια συστήματος μετάδοσης (powertrain generator), τον εκκινητήρα/εναλλάκτη με ιμάντα (belt alternator starter) και τη μπαταρία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου. Ο belt alternator starter εκκινεί τον κινητήρα και φορτίζει τη μπαταρία, ενώ ο powertrain generator επιτρέπει μερικώς ηλεκτρική λειτ ουργία σε χαμηλές ταχύτητες, στο παρκάρισμα, στους ελιγμούς και στην κίνηση με σταθερή ταχύτητα εκτός πόλης, συμβάλλοντας αισθητά στη μείωση της κατανάλωσης. Παράλληλα, ο powertrain generator ενισχύει την απόδοση του κινητήρα προσθέτοντας έως 230 Nm ροπής και 18 kW (24 PS) στις στιγμές που απαιτείται άμεση ώθηση — όπως η εκκίνηση, οι προσπεράσεις ή η επανεπιτάχυνση. Κατά την επιβράδυνση, το σύστημα ανακτά έως 25 kW ενέργειας, αξιοποιώντας κάθε φάση λειτουργίας για να βελτιώσει τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης.

Τρεις ηλεκτροποιημένες μονάδες – ένα υβριδικό σύστημα με δυναμικό χαρακτήρα

Στο νέο υβριδικό σύστημα του V6 TDI, τρεις ηλεκτροποιημένες μονάδες συνεργάζονται για να προσφέρουν έναν εντελώς διαφορετικό, πιο δυναμικό χαρακτήρα. Για πρώτη φορά σε TDI, ο ηλεκτρικός κομπρέσορας ενσωματώνεται στη στρατηγική καύσης και στο σύστημα διαχείρισης του κινητήρα, λειτουργώντας σε διάταξη δύο σταδίων μαζί με το τούρμπο. Η συνεργασία αυτή ουσιαστικά εξαλείφει το turbo lag, ενώ εξασφαλίζει υψηλή ροπή από εξαιρετικά χαμηλές στροφές. Σε πραγματικές συνθήκες, αυτό μεταφράζεται σε αισθητά χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, άμεση απόκριση χωρίς καθυστερήσεις και επιτάχυνση που θυμίζει ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, ιδίως στην εκκίνηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα πρώτα 2,5 δευτερόλεπτα το όχημα διανύει ένα ολόκληρο μήκος αυτοκινήτου παραπάνω σε σχέση με πριν. Ο ηλεκτρικός κομπρέσορας φτάνει τις 90.000 σ.α.λ. μέσα σε μόλις 250 χιλιοστά του δευτερολέπτου, προσφέροντας 40% ταχύτερη απόκριση και κάνοντας την απόδοση του κινητήρα πιο άμεση και απολαυστική από ποτέ.

Νέα γενιά ηλεκτρικού κομπρέσορα: Μεγάλο εύρος λειτουργίας και γραμμική απόδοση

Η νέα γενιά του ηλεκτρικού κομπρέσορα τοποθετείται μετά το συμβατικό τούρμπο και τον intercooler, λειτουργώντας μέσω του δικτύου 48V. Σε στιγμές που η ζήτηση ισχύος είναι υψηλή αλλά η ενέργεια από την τουρμπίνα δεν επαρκεί, ο αέρας κατευθύνεται στον ηλεκτρικό κομπρέσορα ώστε να συμπιεστεί περαιτέρω, εξασφαλίζοντας άμεση απόδοση. Σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις, το νέο σύστημα λειτουργεί σε πολύ ευρύτερο φάσμα συνθηκών, χτίζει πίεση υπερπλήρωσης ταχύτερα από ποτέ και προσφέρει απόλυτα γραμμική απόκριση σε όλο το εύρος στροφών. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση χωρίς κανένα “κενό”, μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και σαφώς βελτιωμένη αξιοπιστία σε βάθος χρόνου. Η μέγιστη πίεση των 3,6 bar επιτυγχάνεται σχεδόν ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα, χάρη στη συνδυαστική δράση του ηλεκτρικού κομπρέσορα και της γεννήτριας συστήματος μετάδοσης – μια συνεργασία που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ο V6 TDI αποδίδει τη δύναμή του.

Συμβατότητα με HVO 100: Μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος με πραγματική χρήση

Ο νέος κινητήρας της Audi V6 TDI είναι πιστοποιημένος για καύσιμα HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15940.

Το HVO 100 αποτελεί μια από τις πιο προηγμένες και βιώσιμες μορφές diesel που διατίθενται σήμερα, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά 70% έως 95% σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Παράγεται αποκλειστικά από ανακυκλωμένα έλαια και οργανικά απόβλητα, μετατρέποντας υλικά που υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν σε επιβάρυνση για το περιβάλλον σε καθαρή ενέργεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως 100% καύσιμο είτε σε μίγμα με συμβατικό diesel, χωρίς καμία τροποποίηση στον κινητήρα, προσφέροντας άμεσο περιβαλλοντικό όφελος. Η Audi έχει ήδη ενσωματώσει το HVO στην παραγωγική της διαδικασία, γεμίζοντας τα νέα οχήματα που παράγονται στα εργοστάσια Ingolstadt και Neckarsulm με αυτό το καύσιμο κατά την παράδοση, υπογραμμίζοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Audi Q51 (μικτή κατανάλωση: 6,8–5,8 l/100 km· εκπομπές CO₂: 177–153 g/km· κατηγορία CO₂: G–E)

Audi A62 (μικτή κατανάλωση: 6,1–5,3 l/100 km· εκπομπές CO₂: 165–140 g/km· κατηγορία CO₂: F–E)

Πηγή: skai.gr

