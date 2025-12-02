Η Zeekr Χορηγός στο AEGEAN Messinia Pro-Am 2025 Έπαθλο το νέο Zeekr 7X

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το AEGEAN Messinia Pro-Am 2025 στην Costa Navarino, από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες γκόλφ από 14 χώρες. Η Zeekr, η premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων που συνδυάζει τεχνολογική πρωτοπορία και μοντέρνα πολυτέλεια, συμμετείχε ως Χορηγός Hole-in-One, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ένα ξεχωριστό και εντυπωσιακό έπαθλο.

Το έπαθλο του Hole-in-One ήταν το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, το ηλεκτρικό SUV που εκφράζει τη νέα εποχή της premium ηλεκτροκίνησης. Με κομψό minimal σχεδιασμό, κορυφαία αυτονομία, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και εσωτερικό υψηλής αισθητικής με έμφαση στην άνεση και στην τεχνολογία, το 7X αντιπροσωπεύει πλήρως τη φιλοσοφία της μάρκας: Zeekr. Seek More. Η παρουσία του οχήματος στην διοργάνωση τράβηξε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο και να ανακαλύψουν τα premium χαρακτηριστικά του.

Με βαθιά προσήλωση στην καινοτομία και στην ηλεκτρική τεχνολογία αιχμής, η Zeekr δημιουργεί οχήματα που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία οδήγησης, προσφέροντας premium ηλεκτρικές λύσεις που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, έξυπνα συστήματα και κορυφαία ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

