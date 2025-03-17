Η κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων BYD παρουσίασε τη Δευτέρα μια νέα πλατφόρμα φόρτισης που ισχυρίζεται ότι μπορεί να φορτίσει την μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε χρόνο ανάλογο με αυτόν που απαιτεί ο ανεφοδιασμός ενός αυτοκινήτου βενζίνης.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει δικό της δίκτυο φόρτισης στην Κίνα.

Η λεγόμενη «σούπερ e-πλατφόρμα» θα επιτυγχάνει ισχύ φόρτισης 1.000 kW, επιτρέποντας στα αυτοκίνητα που τη χρησιμοποιούν να καλύψουν απόσταση 400 χλμ. (249 μιλίων) με μόλις 5 λεπτά φόρτισης, όπως ανέφερε ο ιδρυτής της BYD, Γουάνγκ Τσουανφού, κατά τη διάρκεια μιας βιντεοπαρουσίασης από τα κεντρικά γραφεία της κινεζικής εταιρείες στη Ζεντζέν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η ισχύς φόρτισης 1.000 kW είναι διπλάσια αυτής που προσφέρουν επί του παρόντος οι ταχυφορτιστές της Tesla.

Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης αποτελεί κρίσιμης σημασίας παράγοντα προκειμένου να ενισχυθεί η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς θα βοηθήσει να ξεπεραστεί το εμπόδιο του χρόνου φόρτισης που θεωρείται ότι αποτρέπει πολλούς αγοραστές.

«Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το άγχος φόρτισης των χρηστών μας, επιδιώξαμε να καταστήσουμε τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων το ίδιο σύντομη όσο και ο ανεφοδιασμός ενός αυτοκινήτου βενζίνης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γουάγνκ.

«Είναι η πρώτη φορά στον κλάδο που επιτυγχάνεται φόρτιση ισχύος 1 μεγαβάτ», πρόσθεσε ο ιδρυτής της BYT.

Η νέα τεχνολογία φόρτισης θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε δύο ηλεκτρικά μοντέλα της BYD, στο σεντάν Han L και στο SUV Tang L, η τιμή των οποίων ξεκινά από τα 37.329 δολάρια.

Όσον αφορά το δίκτυο φόρτισης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαθέτει περισσότερα από 4.000 σημεία. Η BYD δεν παρείχε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης, ούτε αποκάλυψε το ύψος της επένδυσης.

Μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων της BYD χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τους σταθμούς φόρτισης άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών ή τους δημόσιους σταθμούς φόρτισης που λειτουργούν τρίτες εταιρείες.

Η Tesla παρέχει τους ταχυφορτιστές της στην Κίνα ήδη από το 2014, ενώ και μικρότερες κινεζικές εταιρείες, ανταγωνίστριες της BYD, όπως οι Nio, Li Auto, X peng και Zeekr επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη σταθμών φόρτισης εδώ και χρόνια.



