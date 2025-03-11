Η Mercedes-Benz θα αναπτύξει αυτοκίνητα έξυπνης οδήγησης για τις παγκόσμιες αγορές εξοπλισμένα με αισθητήρες lidar της Hesai, σύμφωνα με το Reuters, η πρώτη φορά που μια ξένη αυτοκινητοβιομηχανία επιδίωξε να χρησιμοποιήσει τέτοια τεχνολογία κινεζικής κατασκευής για μοντέλα που πωλούνται εκτός Κίνας.

Η παραπάνω εξέλιξη συμπίπτει με την αύξηση των εντάσεων, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τις προσπάθειες να περιορίσουν τη χρήση κινεζικών εξαρτημάτων και λογισμικών σε οχήματα που αναπτύχθηκαν από παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ταυτόχρονα, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες που αποτελούν μείζον πρόβλημα εν προκειμένω για τη γενικότερα δοκιμαζόμενη γερμανική οικονομία, επιθυμούν να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Mercedes συζητούσε επί μήνες μέχρι να οδηγηθεί στη συγκεκριμένη απόφαση λόγω νομικών και γεωπολιτικών κινδύνων.

Τελικά, επέλεξε τη Hesai, τη μεγαλύτερη εταιρεία-κατασκευαστή αισθητήρων lidar της Κίνας, λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής.

Η Hesai, της οποίας οι ανταγωνιστές περιλαμβάνουν την αμερικανική Luminar, ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια «αποκλειστική πολυετή» συμφωνία για την προμήθεια των προϊόντων lidar σε μια ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που περιέγραψε μόνο ως κορυφαία αλλά δεν κατονόμασε.

Το Lidar χρησιμοποιεί λέιζερ για να παράγει τρισδιάστατες εικόνες του περιβάλλοντος χώρου ενός οχήματος για να βοηθήσει στην πλοήγηση γύρω από εμπόδια. Οι αισθητήρες αποτελούν συστατικό πολλών συστημάτων αυτόματης οδήγησης που αναπτύσσουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο Οικονομικός Διευθυντής της Hesai, Άντριου Φαν, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη σε συνέντευξή του μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων κερδών της εταιρείας ότι ήταν μια απόφαση της άλλης εταιρείας. Επίσης, αρνήθηκε να κατονομάσει την εταιρεία.

«Υποθέτω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να βρει εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να συγκριθούν με τα προϊόντα της Hesai όσον αφορά την απόδοση και την τιμή, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία», είπε ο Φαν.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές έχουν χρησιμοποιήσει τη Hesai ως προμηθευτή lidar για τα μοντέλα τους που πωλούνται στην Κίνα, πρόσθεσε.

Η Hesai επεκτείνει δύο γραμμές παραγωγής στην Κίνα για να επιτύχει ετήσια δυναμικότητα άνω των 2 εκατομμυρίων μονάδων φέτος για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, είπε ο Φαν.

Δημιουργεί, επίσης, γραμμές παραγωγής στο εξωτερικό με στόχο να τις λανσάρει ήδη από το επόμενο έτος για να εξυπηρετεί τους πελάτες της εκτός Κίνας που ανησυχούν για τους δασμολογικούς κινδύνους και τους κινδύνους logistics, είπε ο Φαν. Αρνήθηκε να πει πού θα βρίσκεται το εργοστάσιο στο εξωτερικό.

Η ζήτηση για το lidar αυξάνεται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κινεζική αγορά, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσφέρουν όλο και περισσότερο έξυπνες λειτουργίες σε προσιτά μοντέλα.

Τη Δευτέρα, η Leapmotor ξεκίνησε τις πωλήσεις του B10 SUV του με προηγμένη λειτουργία έξυπνης οδήγησης από $17.950.

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με το Lidar ATX της Hesai, το οποίο κοστίζει περίπου $200 το ένα, λιγότερο ακριβό από τις ζώνες ασφαλείας και τους αερόσακους, είπε ο Φαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.