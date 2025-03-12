Η πόρτα χώρου φόρτωσης του νέου Ford Ranger PHEV: Κάτι περισσότερο από μια απλή αναδιπλούμενη μεταλλική επιφάνεια

Από μια απλή, αναδιπλούμενη μεταλλική επιφάνεια σε ένα πολυλειτουργικό εργαλείο για την εργασία και όλους τους λάτρεις της περιπέτειας και της περιήγησης στη φύση, η πόρτα χώρου φόρτωσης των pick-up μοντέλων της Ford έχει εξελιχθεί συστηματικά από τους μηχανικούς της εταιρείας με την πάροδο των ετών.

Οι πρώτες πίσω πόρτες των μοντέλων F-Series της δεκαετίας του 1940 ήταν εξαιρετικά απλές στην κατασκευή τους, αποτελώντας ουσιαστικά απλές μεταλλικές επιφάνειες, οι οποίες διέθεταν αλυσίδες ή συρματόσχοινα για τη στήριξή τους. Τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 η εξέλιξή τους προχώρησε ακόμα περισσότερο, με τις πίσω πόρτες των pick-up μοντέλων της Ford να γίνονται ακόμα πιο ανθεκτικές και στιβαρές, διαθέτοντας συγχρόνως κλειδαριές για περισσότερη ασφάλεια. Αμέσως μετά υποστήριξαν σημαντικές αναβαθμίσεις στην αντοχή και την εργονομία τους. Συγκεκριμένα, την δεκαετία του 1980 οι πόρτες χώρου φόρτωσης των pick-up οχημάτων της Ford έγιναν ελαφρύτερες και πιο ανθεκτικές, ενσωματώνοντας την ίδια στιγμή ακόμα πιο αναβαθμισμένους μηχανισμούς κλειδώματος.

Το 2000, η Ford εισήγαγε την πρώτη πόρτα χώρου φόρτωσης με υποβοήθηση για το άνοιγμα και το κλείσιμό της (Tailgate Assist). Η επανάσταση ήρθε την αμέσως επόμενη δεκαετία, όταν η Ford ενσωμάτωσε στην πίσω πόρτα ένα ενσωματωμένο και αναδιπλούμενο σκαλοπάτι (Tailgate Step). Αυτό διέθετε επίσης μια ειδικά σχεδιασμένη χειρολαβή, διευκολύνοντας σημαντικά την πρόσβαση όλων των οδηγών και επαγγελματιών στο χώρο φόρτωσης.

Την δεκαετία του 2020, η Ford παρουσίασε τις πολυλειτουργικές πίσω πόρτες. Στα νεότερα μοντέλα F-150 και Super Duty, η εταιρεία πρόσθεσε νέα χαρακτηριστικά, όπως μια πρακτική και ενσωματωμένη στο εσωτερικό τους τμήμα επιφάνεια εργασίας (Work Surface), τον ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος με τηλεχειρισμό, καθώς και διαχωριστικά φορτίου και ενσωματωμένες εργαλειοθήκες. Ένα νέο χαρακτηριστικό που έκανε την εμφάνισή του στο σκληροτράχηλο F-150 ήταν το Pro Access Tailgate. Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα προσέθεσε μια μεσαία πόρτα, ενσωματωμένη στην κύρια, η οποία ανοίγει προς τα έξω σε τρεις διαφορετικές γωνίες (37, 70 και 100 μοιρών), προσφέροντας ακόμα πιο άμεση και εύκολη πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης του pick-up.

Κάντε την πόρτα χώρου φόρτωσης τον τέλειο χώρο εργασίας και αναψυχής με το νέο Ford Ranger PHEV

Το νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid (PHEV) έρχεται να εισάγει σήμερα ακόμα περισσότερα καινοτόμα χαρακτηριστικά και συστήματα στην πόρτα χώρου φόρτωσης με πρωταρχικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικότητας και της πρακτικότητας που προσφέρει.

Το κορυφαίο από τα συστήματα αυτά είναι το Pro Power Onboard, το οποίο προσφέρει στους πελάτες πολλαπλές πρίζες στην πίσω πόρτα, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα χρήσης μιας σειράς εργαλείων και συσκευών, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής γεννήτριας. Το Pro Power Onboard υποστηρίζει όλους όσοι χρειάζονται έξτρα ενέργεια για τη δουλειά ή τις εκδρομές τους, παρέχοντας απρόσκοπτα τη δυνατότητα τροφοδοσίας εργαλείων αλλά και εξοπλισμού υψηλής απόδοσης σε εργοτάξια ή κάμπινγκ. Το σύστημα προσφέρει στάνταρ ισχύ φόρτισης 2,3 kW. Ωστόσο, οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν την έκδοση των 6,9 kW, η οποία διαθέτει δύο παροχές των 15 amp στο χώρο φόρτωσης - με ισχύ 3,45 kW διαθέσιμα για κάθε μια - έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις λειτουργίας βαρέως τύπου εξοπλισμού.

Η πίσω πόρτα χώρου φόρτωσης του νέου Ford Ranger PHEV είναι συγχρόνως και μια απόλυτα εργονομική επιφάνεια εργασίας. Αποτελώντας έναν κινητό πάγκο, διαθέτει ενσωματωμένους σφιγκτήρες για τη συγκράτηση διαφόρων αντικειμένων, αλλά και έναν χάρακα για μετρήσεις, διευκολύνοντας έτσι μια σειρά από επαγγελματικές ανάγκες.

Το νέο Plug-in Hybrid σύστημα κίνησης με το οποίο εξοπλίζεται το νέο Ranger PHEV συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford και το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της εταιρείας με έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 75 kW και μια μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh, η οποία εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία έως και 43 km σε συνδυασμένο κύκλο (50 Km σε αστικό κύκλο). Η ροπή των 697 Nm είναι η υψηλότερη από οποιουδήποτε άλλου Ranger παραγωγής και χάρη στη μέγιστη απόδοση των 281 PS, η έκδοση PHEV παράγει περισσότερη ισχύ σε σχέση με ένα πετρελαιοκίνητο Ranger 3.0L V6. Οι πελάτες θα συνεχίσουν να είναι σε θέση να μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο έως 800 κιλά, να ρυμουλκούν έως και 3.500 kg και να επωφελούνται από τις εκτός δρόμου ικανότητες που προσφέρουν τόσο το σύστημα τετρακίνησης e-4WD και το dual-range κιβώτιο μεταφοράς (κοντές/μακριές σχέσεις), όσο και το μπλοκέ πίσω διαφορικό.

