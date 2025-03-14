Τρία νέα και προηγμένα ηλεκτρικά μοντέλα της Ford έτοιμα για τους πελάτες της Ευρώπης

Η Ford πραγματοποιεί ένα ακόμα βήμα προς ένα ηλεκτροκίνητο μέλλον στην Ευρώπη. Με την έναρξη της μαζικής παραγωγής τριών νέων ηλεκτρικών οχημάτων - του Puma Gen-E, του E-Tourneo Courier και του E-Transit Courier - και την παράδοσή τους σε πελάτες και εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη, η Ford ενισχύει ακόμα περισσότερο την ηλεκτρική της γκάμα, προσφέροντας οικονομική προσιτότητα και χρηστικότητα για τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών πελατών όσο και των επαγγελματιών.

Κάθε νέο αυτοκίνητο που τώρα φτάνει στους πελάτες και στις εκθέσεις της Ford προσφέρει κορυφαία ευελιξία για καθημερινή χρήση, φέρνοντας τα οφέλη της ηλεκτρικής κινητικότητας σε ακόμα περισσότερους σε όλη την Ευρώπη:

• Puma Gen-E: Το συμπαγές crossover φέρνει την οδήγηση μηδενικών εκπομπών στο μοντέλο της Ford με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον απολαυστικό οδηγικό χαρακτήρα και την χαρακτηριστική εξωτερική σχεδίαση του δημοφιλούς οχήματος της εταιρείας που αγαπούν οι πελάτες του.

• E-Tourneo Courier: Το όχημα πολλαπλών δραστηριοτήτων πρόκειται να υποστηρίξει τους πελάτες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη ζωή τους, διαθέτοντας τολμηρή σχεδίαση, ένα ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό, καθώς και καινοτόμες συνδεδεμένες τεχνολογίες, όπως το Intelligent Adaptive Cruise Control.

• E-Transit Courier: Το συμπαγές βαν προσφέρει αυτονομία έως και 300 km, ωφέλιμο φορτίο έως και 700 kg και 25% περισσότερο χώρο φόρτωσης από το Transit Courier προηγούμενης γενιάς, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα μεταφορά δύο ευρωπαλετών.

Τα νέα Puma Gen-E και E-Tourneo Courier ενισχύουν την προϊοντική γκάμα των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων της Ford στην Ευρώπη, πλαισιώνοντας ιδανικά τα Explorer, Capri και Mustang Mach-E. Στην κατηγορία των επαγγελματικών οχημάτων, το νέο E-Transit Courier ολοκληρώνει την προσφορά της Ford Pro, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα E-Transit, E-Transit Custom και E-Tourneo Custom.

«Η Ford πραγματοποίησε ένα απίστευτο ταξίδι. Ξεκινώντας από την παρουσίαση της Mustang Mach-E, του πρώτου ηλεκτρικού της οχήματος στην Ευρώπη, φτάσαμε σήμερα, σε μόλις λίγα χρόνια, να προσφέρουμε μια εκτενή γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων» δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue & Model e, Europe. «Τα Puma Gen-E, E-Tourneo Courier και E-Transit Courier ενισχύουν περαιτέρω την υπάρχουσα γκάμα των ηλεκτρικών μας μοντέλων, προσφέροντας επιλογές που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των επαγγελματιών πελατών. Έτσι τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης φτάνουν σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κοινό».

«Στην Ford Otosan, είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην επιτυχία της Ford στην Ευρώπη με νέα μοντέλα που ενισχύουν περεταίρω το χαρτοφυλάκιο των ηλεκτρικών οχημάτων της. Αυτά τα νέα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία κατασκευάζονται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας στην Κραϊόβα, επιδεικνύουν την τεχνογνωσία μας στην παροχή ποιοτικών και καινοτόμων οχημάτων, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη οδηγική εμπειρία στους πελάτες της Ford» δήλωσε ο Güven Özyurt, Ford Otosan General Manager.

Συνεργασία για αριστεία στην παραγωγή

Και τα τρία μοντέλα κατασκευάζονται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο συναρμολόγησης της Ford Otosan στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Όλα χρησιμοποιούν ηλεκτρικές μονάδες κίνησης που παράγονται στις εγκαταστάσεις της Ford στο Halewood του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και εξαρτήματα από το εργοστάσιο της Ford που βρίσκεται στην Κολωνία. Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευση της Ford στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το εργοστάσιο στην Κραϊόβα αποτελεί ένα μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα της δέσμευσης της Ford για βιωσιμότητα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στην Ευρώπη. Η πρόσφατη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και η λειτουργία ενός πιο αποδοτικού κόμβου logistics έχουν επιφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών CO2. Η κοινοπραξία Ford Otosan, η οποία ιδρύθηκε το 1997 μεταξύ της Ford Motor Company και της Koç Holdings, προάγει την καινοτομία και έχει δημιουργήσει μια κληρονομιά αριστείας στην αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

