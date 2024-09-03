Νέο Ford Capri: Με κορυφαία σε απόδοση συστήματα κίνησης, προηγμένη τεχνολογία φόρτισης επόμενης γενιάς και ασύγκριτη αυτονομία

Εκτός από τις πρωτοποριακές λύσεις που υιοθετούνται στο προηγμένο, ευρύχωρο και πλούσια εξοπλισμένο εσωτερικό του νέου Capri, το νεότερο μέλος της οικογένειας EV της Ford έρχεται να ορίσει τα πρότυπα και με τις κορυφαίες λύσεις τις οποίες απρόσκοπτα ενσωματώνει στα συστήματα κίνησης, στην μπαταρία και στην τεχνολογία φόρτισης, όλα με στόχο την διασφάλιση των καλύτερων επιδόσεων στο δρόμο, της μέγιστης αυτονομίας με μία φόρτιση και της ευκολίας και ταχύτητας στην αναπλήρωση ηλεκτρικής ενέργειας του συσσωρευτή υψηλής τάσης σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι πελάτες του νέου Ford Capri μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εκδόσεις όσον αφορά το σύστημα κίνησης του οχήματος. Αμφότερες διαθέτουν μια συμπαγή μπαταρία ιόντων λιθίου Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) που υιοθετεί την προηγμένη χημεία Νικελίου - Μαγγανίου - Κοβαλτίου (Nickel Cobalt Manganese ή NCM). Η χωρητικότητά της φτάνει στις 77 kWh για το Ford Capri με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD) και στις 79 kWh για την έκδοση του ηλεκτρικού μοντέλου με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση (AWD).

Νέο Ford Capri: Με συστήματα μετάδοσης με κορυφαία απόδοση και αυτονομία

Η έκδοση του νέου Ford Capri με έναν ηλεκτροκινητήρα εντυπωσιάζει με την απόδοση της, καθώς η μέγιστη ισχύς της μονάδας φτάνει τους 286 PS 1 ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η ροπή που ανέρχεται σε 545 Nm. Αυτές οι κορυφαίες τιμές απόδοσης εξασφαλίζουν επιδόσεις που είναι εφάμιλλες ενός σπορ αυτοκινήτου, με την επιτάχυνση 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6.4 δλ.

Το Ford Capri AWD ανεβάζει τον πήχη των επιδόσεων ακόμα πιο ψηλά προσθέτοντας στην όλη διάταξη του συστήματος κίνησης έναν ακόμα ηλεκτροκινητήρα που βρίσκεται εγκατεστημένος στον εμπρός άξονα. Στη συγκεκριμένη έκδοση του νέου EV της Ford η συνδυαστική απόδοση των δύο μονάδων φτάνει τους 340 PS 1 και η ροπή τα 679 Nm. Ως αποτέλεσμα, το τετρακίνητο Ford Capri AWD είναι σε θέση να ολοκληρώσει την επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,3 δλ.

Εκτός όμως από τις κορυφαίες επιδόσεις, το νέο Ford Capri έρχεται να ορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού και με την αυτονομία του. Συγκεκριμένα, χάρη στο προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα, τις περιορισμένες απαιτήσεις των μονάδων κίνησης σε ηλεκτρική ενέργεια αλλά και την κορυφαία χωρητικότητα της μπαταρίας του, το νέο Ford Capri είναι σε θέσει να διανύσει έως και 627 km 2 χωρίς να απαιτηθεί επαναφόρτιση, γεγονός που καθιστά τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων μια εύκολη υπόθεση για όλους τους οδηγούς.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα την αυτονομία και την κατανάλωση ενέργειας όλων των εκδόσεων του νέου Ford Capri:

Νέο Ford Capri: Με τεχνολογία φόρτισης επόμενης γενιάς που σας λύνει τα χέρια

Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση αλλά και για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, το Ford Capri θέτει νέα στάνταρ, παρέχοντας στους οδηγούς του τη δυνατότητα να συνδέονται γρήγορα και εύκολα με οποιαδήποτε εξωτερική πηγή φόρτισης. Έτσι, η φόρτιση στο δρόμο με το νέο Capri είναι πάντοτε γρήγορη και εύκολη, με το νέο EV της Ford να μπορεί να βοηθήσει τους οδηγούς να εντοπίσουν τις πιο βολικές για στάσεις για ανεφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια.

Η προηγμένη τεχνολογία μπαταριών του νέου Ford Capri διασφαλίζει απρόσκοπτα τη συνέχεια του ταξιδιού παρέχοντας εύκολες, γρήγορες αλλά και πρακτικές λύσεις φόρτισης. Χάρη στο προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα που υποστηρίζει κάθε είδους φόρτιση τόσο σε εναλλασσόμενο ρεύμα με μέγιστη ισχύ 11 kW όσο και σε συνεχές ρεύμα έως 135 και 185 kW για τις εκδόσεις RWD και ΑWD αντίστοιχα, η μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) του νέου Ford Capri μπορεί να φορτιστεί σε ταχυφορτιστή DC υψηλής ισχύος από 10-80% 3 σε μόλις 26 λεπτά περίπου για τις εκδόσεις AWD και σε 28 λεπτά περίπου για τις εκδόσεις με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD).

Πρακτικά, μόλις 10 λεπτά ταχείας φόρτισης DC αρκούν ώστε η μπαταρία ιόντων λιθίου του νέου Capri να ανακτήσει την ενέργεια που απαιτείται για την κάλυψη 179 km για την έκδοση RWD και 199 km για την AWD. Από εκεί και πέρα, σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος με ισχύ 11 kW, η μπαταρία θα φορτίσει από 10-80% σε 5 ώρες και 21 λεπτά (RWD) και 5 ώρες και 25 λεπτά (AWD).

Πληροφορίες για τη φόρτιση της μπαταρίας και την αυτονομία διατίθενται μέσω του λειτουργικού συστήματος Ford SYNC Move του οχήματος, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν επίσης να προγραμματίζουν τις επιθυμητές ώρες φόρτισης ώστε να εκμεταλλεύονται τυχόν οικονομικές χρεώσεις (για παράδειγμα, τα χαμηλότερα τιμολόγια κατά τις νυχτερινές ώρες) φροντίζοντας παράλληλα να υπάρχει η απαραίτητη αυτονομία για την ολοκλήρωση των επόμενων ταξιδιών τους. Επιπλέον, οι οδηγοί μπορούν επίσης να ορίζουν στο όχημά τους τις ώρες κατά τις οποίες σκοπεύουν να αναχωρήσουν, ενεργοποιώντας την λειτουργία pre-conditioning για την επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας στην καμπίνα του αυτοκινήτου ενώ το όχημα φορτίζεται. Με τον τρόπο αυτό αποθηκεύεται περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στην μπαταρία του οχήματος.



Στον βασικό πλούσιο εξοπλισμό του νέου Ford Capri, οι πελάτες παραλαμβάνουν με την αγορά του αυτοκινήτου το καλώδιο φόρτισης Mode 3 (Type 2, 16A) που επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με επιτοίχιους φορτιστές (Wallbox) εναλλασσόμενου ρεύματος στο σπίτι, στη δουλειά ή και σε δημόσια σημεία φόρτισης, ανεξαρτήτως περιορισμού. Το καλώδιο φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) είναι ενσωματωμένο στον σταθμό φόρτισης, οπότε δεν παρέχεται με το αυτοκίνητο.

Μαζί με τα παραπάνω, το διασυνδεδεμένο σύστημα πλοήγησης του ηλεκτρικού Ford Capri, σε συνδυασμό με τον έξυπνο υπολογιστή ταξιδιού EV Trip Planner, μπορεί να εντοπίζει τα σημεία που βρίσκονται οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού παροτρύνοντας τους οδηγούς να φορτίσουν στα πιο βολικά για αυτούς σημεία.

Το νέο Ford Capri δεν διατίθεται με κουμπί απασφάλισης του καλωδίου στην θύρα φόρτισης του οχήματος. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, η Ford παρέχει στους πελάτες τρεις διαφορετικούς τρόπους: είτε μέσω της οθόνης αφής από το μενού «Charging settings → Stop Charging» είτε ξεκλειδώνοντας το όχημα με το κλειδί του αυτοκινήτου, ή εναλλακτικά μέσα από το μενού του φορτιστή Stop Charging όπου αυτό είναι διαθέσιμο.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο Ford Capri εδώ.

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Capri εδώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.