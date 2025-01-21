ΕΕ: Ξεκινά ο διάλογος για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά Στρατηγικό Διάλογο με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς στις 30 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Νοεμβρίου 2024. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει το μέλλον ενός τομέα ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ευημερία, προωθώντας παράλληλα τους στόχους της για το κλίμα, καθώς και τους ευρύτερους κοινωνικούς της στόχους.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη για δράση προκειμένου να προστατευθεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και να εξασφαλιστεί το μέλλον της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την ηγεσία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν, ο Στρατηγικός Διάλογος αποσκοπεί στη συνεργασία παραγόντων του κλάδου, κοινωνικών εταίρων και ενδιαφερόμενων μερών, ώστε από κοινού να κατανοήσουν τις προκλήσεις, να αναπτύξουν λύσεις και να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση. Στο πλαίσιο της Επιτροπής, ο Επίτροπος κ. Τζιτζικώστας έχει επιφορτιστεί με την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για τον τομέα, το οποίο θα ωφεληθεί από αυτές τις συζητήσεις.

Ο Στρατηγικός Διάλογος θα προεδρεύεται από την Πρόεδρο κ. φον ντερ Λάιεν και θα διαρθρώνεται σε τακτικές συνεδριάσεις στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του κλάδου (κατασκευαστές, προμηθευτές), κοινωνικοί εταίροι, Επίτροποι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων και από την κοινωνία των πολιτών. Στη συνέχεια, θεματικές ομάδες εργασίας θα υποβάλουν λεπτομερείς προτάσεις. Επίσης, θα διεξαχθούν ευρύτερες διαβουλεύσεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρο τον κλάδο, καθώς και με άλλα τμήματα της αλυσίδας αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχουν στενά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Βασικά σημεία συζήτησης θα είναι η καινοτομία, η καθαρή μετάβαση και η απανθρακοποίηση, η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα, οι εμπορικές σχέσεις και οι διεθνείς ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, καθώς και ο κανονιστικός εξορθολογισμός και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο βασικών εννοιών, στο οποίο θα βασιστούν οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο Στρατηγικός Διάλογος είναι κρίσιμο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Γιώργος Φελίδης

Πηγή: skai.gr

