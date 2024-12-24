Δείτε το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Capri στο ξεχωριστό stage της Ford στο Golden Hall

Ο θρύλος επέστρεψε: το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri είναι ένα εξαιρετικά προηγμένο EV, το οποίο έρχεται να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού εισάγοντας στην ηλεκτρική εποχή της σύγχρονης αυτοκίνησης ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα του παρελθόντος της αμερικανικής εταιρείας.

Με ιδιαίτερα εντυπωσιακή και σπορ εξωτερική σχεδίαση, το νέο Ford Capri που παρουσιάζεται από σήμερα στο stage της Ford στο Golden Hall είναι ένα μεσαίου μεγέθους coupe SUV με συνολικό μήκος 4,63 μ., το οποίο προσφέρει μοναδικές τεχνολογίες και ανέσεις, σε συνδυασμό με άπλετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές αλλά και σπορ συμπεριφορά στο δρόμο. Άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αμερικάνικες ρίζες της Ford, κατασκευάζεται στην Ευρώπη, στο Ford Cologne Electrification Centre στην πόλη της Κολωνίας στη Γερμανία, απευθυνόμενο αποκλειστικά στους ευρωπαίους πελάτες.

Το νέο Ford Capri με αυτονομία έως και 627 χιλιόμετρα, φόρτιση 10-80% σε μόλις 25 λεπτά, 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, χρηματοδότηση με επιτόκιο 0,9% και επιπλέον όφελος Ford είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα σε εκδόσεις με μπαταρία ιόντων λιθίου Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range) ή Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) και κίνηση στους πίσω (RWD) ή και στους τέσσερις τροχούς (RWD), χρησιμοποιώντας σε κάθε περίπτωση εξαιρετικά αποδοτικούς κινητήρες με μέγιστη ισχύ έως και 340 ίππους.

Το τεχνολογικά προηγμένο Ford Capri προσφέρεται στους πελάτες στις πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις Style και Premium, οι οποίες προσφέρουν σε επίπεδο σχεδίασης, άνεσης, ασφάλειας, υποβοήθησης οδήγησης και συνδεσιμότητας όλα όσα χρειάζονται σήμερα οι οδηγοί.

Το νέο Ford Capri κλέβει την παράσταση στο Golden Hall

Επισκεφτείτε τώρα το Golden Hall στο Μαρούσι και δείτε από κοντά το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri, που εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην ηλεκτρική κινητικότητα.

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Ford θα βρίσκεται εκεί προκειμένου να σας ξεναγήσει στα προηγμένα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού μοντέλου και να λύσει κάθε σας απορία

• Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-21:00

• Σάββατο: 10:00-19:00

• Ανοιχτές Κυριακές 11:00-19:00

Δείτε περισσότερα για το νέο Ford Capri εδώ.

Διαμορφώστε το δικό σας Ford Capri εδώ.

*Ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/1975.

