Tesla: Ψάχνει εργαζόμενους στην Ελλάδα

Η Tesla αναζητά υπαλλήλους ανοίγοντας θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία του Ιλον Μασκ η οποία σχεδιάζει, παράγει και πουλάει αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θέλει να προσλάβει επαγγελματίες στον τομέα του αυτοκινήτου ψάχνοντας ενδεικτικά τεχνικούς για σέρβις οχημάτων, testing, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανικούς αυτοκινήτων με τις προσλήψεις να αφορούν ένα ευρύ φάσμα τόσο για πεπειραμένους τεχνικούς όσο και για νεοεισερχόμενους στην αφορά εργασία ή μαθητευόμενους.

Οι θέσεις εργασίας μάλιστα δεν περιορίζονται μόνο στην Αθήνα αλλά αφορούν την ευρύτερη Αττική (Λεοντάριο, Αγιος Ιωάννης Ρέντη) και τη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία περιγράφει στην ιστοσελίδα της ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες/θετική δράση και δεσμεύεται για τη διασφάλιση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας.

Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν τα απαραίτητα προσόντα θα λαμβάνονται υπόψη για πρόσληψη, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, οποιαδήποτε αναπηρία, οποιαδήποτε κατάσταση προστατευόμενου βετεράνου, την ταυτότητα φύλου ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που προστατεύεται από τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, κρατικούς ή τοπικούς νόμους.

Η Tesla έχει επίσης δεσμευτεί να συνεργάζεται και να παρέχει εύλογες διευκολύνσεις σε άτομα με αναπηρία, επισημαίνοντας πως όποιος υποψήφιος χρειάζεται κάποια διευκόλυνση σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διαδικασία συνέντευξης, ενημερώνει το άτομο που είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη.

Αναλυτικά όλες οι ανοικτές θέσεις εργασίας

Service Technician Apprentice - Athens (Τεχνικος οχηματων για Πρακτική εξάσκηση, Αθήνα) Vehicle Service Agios Ioannis Rentis

Senior Testing Engineer – Dynamometer Testing & Modeling validation - Athens, Greece Engineering & Information Technology Leontario

Electric Motor Technologist - Prototyping - Athens, Greece Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Metrology Engineer - Athens, Greece Engineering & Information Technology Leontario

Magnetics Test Engineer - Athens, Greece Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Electrical Engineering Internship - Magnetics Lab Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Electrical Engineering Internship - Dynamometer Testing & Modeling Validation Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Mechanical Design Engineer - DFM and Design - Athens, Greece Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Engineering Technician - Prototyping / Τεχνικός – Πρωτυποποίησης - Athens, Greece Engineering & Information Technology Leontario

Senior Mechanical Design Engineer - Motors - Athens, Greece Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Associate Testing Engineer – Dynamometer Testing & Modeling validation - Athens, Greece Engineering & Information Technology Leontario

Mechanical Design Engineer - Mechanical Modeling / Μηχανολόγος Μηχανικός– Μοντελοποίηση - Athens, Greece Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Field Service Technician, Industrial Storage / Supercharging - South East Europe (Serbia, Bulgaria and Northern Greece) based in Thessaloniki Energy - Solar & Storage Thessaloniki

Electrical Engineer - Motor Design and Powertrain Modeling - Athens, Greece Engineering & Information Technology Athens, Attiki

SQL Database Optimization Engineer Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Electrical Engineering Internship - Traction Motor Powertrain Modeling & System Design Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Tεχνικός οχημάτων κινητου service / Mobile Service Technician , Athens Vehicle Service Agios Ioannis Rentis

CNC Programmer, Machinist / Προγραμματιστής CNC, Μηχανικός - Athens, Greece Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Fullstack Developer Engineering & Information Technology Athens, Attiki

Electrical Engineer – Tesla Bot Motor Design - Athens, Greece AI & Robotics Athens, Attiki



Πηγή: skai.gr

