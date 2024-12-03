Λογαριασμός
Εργαζόμενους στην Ελλάδα ψάχνει η Tesla

Οι θέσεις εργασίας «που άνοιξε» η Tesla στην Ελλάδα δεν περιορίζονται μόνο στην Αθήνα αλλά αφορούν την ευρύτερη Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Tesla: Ψάχνει εργαζόμενους στην Ελλάδα

Η Tesla αναζητά υπαλλήλους ανοίγοντας θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία του Ιλον Μασκ η οποία σχεδιάζει, παράγει και πουλάει αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θέλει να προσλάβει επαγγελματίες στον τομέα του αυτοκινήτου ψάχνοντας ενδεικτικά τεχνικούς για σέρβις οχημάτων, testing, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανικούς αυτοκινήτων με τις προσλήψεις να αφορούν ένα ευρύ φάσμα τόσο για πεπειραμένους τεχνικούς όσο και για νεοεισερχόμενους στην αφορά εργασία ή μαθητευόμενους.

Οι θέσεις εργασίας μάλιστα δεν περιορίζονται μόνο στην Αθήνα αλλά αφορούν την ευρύτερη Αττική (Λεοντάριο, Αγιος Ιωάννης Ρέντη) και τη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία περιγράφει στην ιστοσελίδα της ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες/θετική δράση και δεσμεύεται για τη διασφάλιση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας.

Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν τα απαραίτητα προσόντα θα λαμβάνονται υπόψη για πρόσληψη, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, οποιαδήποτε αναπηρία, οποιαδήποτε κατάσταση προστατευόμενου βετεράνου, την ταυτότητα φύλου ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που προστατεύεται από τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, κρατικούς ή τοπικούς νόμους.

Η Tesla έχει επίσης δεσμευτεί να συνεργάζεται και να παρέχει εύλογες διευκολύνσεις σε άτομα με αναπηρία, επισημαίνοντας πως όποιος υποψήφιος χρειάζεται κάποια διευκόλυνση σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διαδικασία συνέντευξης, ενημερώνει το άτομο που είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη.

Αναλυτικά όλες οι ανοικτές θέσεις εργασίας

  • Service Technician Apprentice - Athens (Τεχνικος οχηματων για Πρακτική εξάσκηση, Αθήνα)    Vehicle Service    Agios Ioannis Rentis
  • Senior Testing Engineer – Dynamometer Testing & Modeling validation - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Leontario
  • Electric Motor Technologist - Prototyping - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Metrology Engineer - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Leontario
  • Magnetics Test Engineer - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Electrical Engineering Internship - Magnetics Lab    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Electrical Engineering Internship - Dynamometer Testing & Modeling Validation    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Mechanical Design Engineer - DFM and Design - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Engineering Technician - Prototyping / Τεχνικός – Πρωτυποποίησης - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Leontario
  • Senior Mechanical Design Engineer - Motors - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Associate Testing Engineer – Dynamometer Testing & Modeling validation - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Leontario
  • Mechanical Design Engineer - Mechanical Modeling / Μηχανολόγος Μηχανικός– Μοντελοποίηση - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Field Service Technician, Industrial Storage / Supercharging - South East Europe (Serbia, Bulgaria and Northern Greece) based in Thessaloniki    Energy - Solar & Storage    Thessaloniki
  • Electrical Engineer - Motor Design and Powertrain Modeling - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • SQL Database Optimization Engineer    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Electrical Engineering Internship - Traction Motor Powertrain Modeling & System Design    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Tεχνικός οχημάτων κινητου service / Mobile Service Technician , Athens    Vehicle Service    Agios Ioannis Rentis
  • CNC Programmer, Machinist / Προγραμματιστής CNC, Μηχανικός - Athens, Greece    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Fullstack Developer    Engineering & Information Technology    Athens, Attiki
  • Electrical Engineer – Tesla Bot Motor Design - Athens, Greece    AI & Robotics    Athens, Attiki
     
