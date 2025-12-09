Ford και Renault Group: Συνάπτουν στρατηγική συνεργασία για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα

Η Ford και το Renault Group ανακοίνωσαν σήμερα μια ιστορική στρατηγική συνεργασία με στόχο την επέκταση της γκάμας ηλεκτρικών οχημάτων της Ford για ευρωπαίους πελάτες, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και των δύο εταιρειών στον ταχέως εξελισσόμενο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Γηραιά Ήπειρο.

Βασικός πυλώνας αυτής της συνεργασίας είναι η συμφωνία για την ανάπτυξη δύο διαφορετικών ηλεκτρικών μοντέλων της Ford. Αυτά θα βασίζονται στην πλατφόρμα Ampere, αξιοποιώντας τα ισχυρά πλεονεκτήματα και την ανταγωνιστικότητα του Renault Group στα EVs, και θα κατασκευάζονται από το Renault Group στη Βόρεια Γαλλία, καταδεικνύοντας τις υπερσύγχρονες δυνατότητες και την τεχνογνωσία του εργοστασίου Ampere ElectriCity στην παραγωγή.

Σχεδιασμένα από τη Ford και κατασκευασμένα σε συνεργασία με το Renault Group, τα δύο μοντέλα θα προσφέρουν ξεχωριστή οδηγική δυναμική, αυθεντικό DNA της μάρκας Ford και διαισθητική εμπειρία οδήγησης. Αποτελούν το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης νέας στρατηγικής προϊόντων για τη Ford στην Ευρώπη. Το πρώτο αναμένεται να φτάσει στις εκθέσεις στις αρχές του 2028.

Εκτός από τη συνεργασία στα ηλεκτρικά οχήματα, η Ford και το Renault Group υπέγραψαν επίσης μια επιστολή προθέσεων (LOI) για σύμπραξη στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι θα εξετάσουν τη δυνατότητα από κοινού εξέλιξης και παραγωγής επιλεγμένων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Ford και Renault (LCV).

Ο François Provost, CEO Renault Group δήλωσε: «Ο Όμιλος Renault με υπερηφάνεια ανακοινώνει μια νέα στρατηγική συνεργασία με τη Ford, έναν εμβληματικό κατασκευαστή αυτοκινήτων. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της τεχνογνωσίας και της ανταγωνιστικότητάς μας στην Ευρώπη. Μακροπρόθεσμα, η συνένωση των δυνάμεών μας με αυτές της Ford θα μας καταστήσει πιο καινοτόμους και πιο ευέλικτους σε μια ταχέως εξελισσόμενη ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων.»

Ο Jim Farley, president & CEO, Ford Motor Company προέβη στις εξής δηλώσεις: «Η στρατηγική συνεργασία με το Renault Group αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη Ford και υποστηρίζει τη στρατηγική μας για τη δημιουργία μιας εξαιρετικά αποδοτικής και προσαρμοζόμενης στις μελλοντικές ανάγκες επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Θα συνδυάσουμε τη βιομηχανική κλίμακα και τους πόρους του Renault Group στον τομέα των EV με τον εμβληματικό σχεδιασμό και τη δυναμική συμπεριφορά των μοντέλων Ford, προκειμένου να δημιουργήσουμε οχήματα που είναι απολαυστικά, ικανά και αποτυπώνουν το πνεύμα της Ford.»

Συνένωση δυνάμεων

Οι εταιρείες θα αξιοποιήσουν τις αποδεδειγμένες δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα της πλατφόρμας Ampere του Renault Group, το οικοσύστημα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και τις βιομηχανικές υποδομές στη Βόρεια Γαλλία (ElectriCity) για την κατασκευή δύο ολοκαίνουργιων ηλεκτρικών επιβατικών μοντέλων της Ford.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία τους ως σημαντικοί παίκτες στην Ευρώπη, όσον αφορά την καινοτομία, το σχεδιασμό, το λογισμικό και την παροχή υπηρεσιών, η Ford και το Renault Group θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του κλάδου και να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες, τόσο στον τομέα των επιβατικών όσο και των επαγγελματικών οχημάτων.

Η στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στη Ford και το Renault Group θα συνδυάσει δεκαετίες εμπειρίας στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και τη βιομηχανική κλίμακα και την εκτεταμένη βάση προμηθευτών των δύο εταιρειών, διαμορφώνοντας μια ισχυρή δύναμη έτοιμη να προωθήσει την καινοτομία και την αποδοτικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά.

* Ο όρος «συνεργασία» αναφέρεται στη γενική συνεργασία μεταξύ των μερών και δεν υποδηλώνει νομική οντότητα εταιρικής σχέσης ούτε κατανομή οικονομικού ή νομικού κινδύνου

