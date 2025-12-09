Λογαριασμός
Δωρεάν Χειμερινός Τεχνικός Έλεγχος από τη Subaru

Aπό 24/11 - 5/12 και μόνο στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Subaru με εκπτώσεις 20% στα ανταλλακτικά και 20% στην εργασία

subaru

Μπορεί ο χειμώνας να είναι λούνα παρκ για κάθε Subaru, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται το check-up του. Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα για τους ιδιοκτήτες Subaru να περάσουν από τον Δωρεάν Τεχνικό Έλεγχο που προσφέρει το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της εταιρείας με εκπτώσεις 20% σε γνήσια ανταλλακτικά και 20% σε εργασία που χρειαστεί να γίνει για οποιαδήποτε ανάγκη τυχόν προκύψει.

Οι ιδιοκτήτες Subaru μπορούν να κλείσουν ραντεβού τηλεφωνικά ή με email στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS A.E.:

ΑΘΗΝΑ
- DK PERFORMANCE / ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Κ. - ΓΚΙΖΑΝΗ Β. ΟΕ
 Πειραιώς 167, Αθήνα, Τηλ. 210 3411068
- ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΕΠΕ
 Λ. Κηφισού 42, Περιστέρι (πλησίον ΚΤΕΛ Κηφισού), Τηλ. 210 5157650
- Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ
 Λ. Καποδιστρίου 72, Φιλοθέη, Τηλ. 210 6831774
- Θ. & Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε.
 Μεσογείων 571 Σταυρός, Αγία Παρασκευή, Τηλ. 210 6014142 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Σ.&Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΟΕ
 16ο χλμ. Θεσ/νίκης - Μηχανιώνας, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 475639, 

ΛΑΡΙΣΑ
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε. Α.Ε.
 4ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2410 555545, 

ΠΥΡΓΟΣ
- Θ. & Π. ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.
 Ανδρέα Παπανδρέου (έναντι Πυροσβεστικής), Ανθόπυργος, Πύργος 27100
Τηλ.: 26210 36806, 

KPHTH
- Μ. ΜΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
 Λεωφ. Κ. Καραμανλή 63, Χανιά 73100, Τηλ.: 28210 97767

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 6800 800
 

